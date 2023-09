Litiumin hinta ja osakkeet ovat vaarassa ylijäämähuolet

Litiumin hinta jatkoi vapaata pudotustaan tällä viikolla, kun sijoittajat reagoivat jatkuvaan kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan. TradingEconomicsin tiedot osoittavat, että hinta putosi 194 500 CNY:iin tonnilta, alimmalle tasolle sitten toukokuun. Se on ollut vapaassa pudotuksessa kuukausia sen jälkeen, kun se saavutti huippunsa 602 770 CNY:ssa vuonna 2022.

Litiumin hintataulukko

Ylitarjontaa koskevat huolet jatkuvat

Litiumin hinta on jatkanut vaikeuksia tänä vuonna, vaikka sähköautojen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n analyytikot sanoivat tuoreessa raportissa, että vuonna 2023 myytävien sähköautojen kokonaismäärä on yli 14 miljoonaa. Se on 35 % kasvua vuotta aiemmasta.

Monet sähköautoyritykset, kuten Tesla, ovat nähneet kaksinumeroista kasvua viime vuosina, ja Tesla on ollut avaintekijä. Tämä on huomionarvoista litiumin kohdalla, koska se on yksi tärkeimmistä sähköautojen akkujen valmistuksessa käytetyistä hyödykkeistä.

Siksi litiumin hinta on romahtanut voimakkaasti alan lisääntyvän ylitarjonnan pelon vuoksi. Tämä pelko kiihtyi maanantaina, kun Yhdysvallat teki valtavan litiumlöydön Nevadassa.

Vaikka lukua ei ole vahvistettu, arvioiden mukaan tulivuoren litiumesiintymiä on 20–40 miljoonaa tonnia. Tämä tekee siitä suuremman kuin nykyinen litiumesiintymä Boliviassa.

Litiumilöytö Yhdysvalloissa ratkaisee yhden suurimmista haasteista amerikkalaispoliitikoille, jotka ovat pitkään olleet huolissaan Kiinan hallitsevasta asemasta alalla. Se on myös huomionarvoista, koska maailmassa on jo ylijäämää. Maaliskuussa julkaisemassaan raportissa Bank of American analyytikot ennustivat tänä vuonna suurta ylijäämää sähköautojen kysynnän vähentyessä Kiinassa.

Litiumin louhinta on lisääntynyt viime vuosina. Tuotanto nousi 130 000 tonniin vuonna 2022, kun se vuonna 2010 oli vain 28 000 tonnia. Tuotanto on huipussaan 2,1 miljoonaa tonnia vuonna 2028

Litiumvarastot romahtamassa

Litiumin hintojen lasku selittää, miksi useimmat litiumvarastot ovat laskeneet tänä vuonna. Lithium Americasin osakekurssi on pudonnut yli 41 % vuoden 2022 korkeimmasta tasosta. Sama koskee muita litiumyrityksiä, kuten Lithium Lion Metals ja Lithium Chile, ovat kaikki vetäytyneet.

Australiassa yhtiöiden, kuten Pilbara Mineralsin ja Liontownin, osakkeet ovat laskeneet jyrkästi tänä vuonna.

Litiumia on toistaiseksi runsaasti, ja johtavia tuottajia ovat Australia, Chile, Kiina, Argentiina, Brasilia ja Zimbabwe. Uudella löydöllään Yhdysvalloista tulee suuri tuottaja vuoteen 2026 mennessä, kun Lithium Americas aloittaa tuotannon.

Sama suuntaus on nikkelissä, joka on toinen tärkeä sähköajoneuvoteollisuudessa käytettävä metalli. TradingView’n tiedot osoittavat, että nikkelin hinta on pudonnut 19 937 dollariin, mikä on ~27 % maaliskuun korkeimmasta tasosta.

