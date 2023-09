Vakaiden kolikoiden kokonaistarjonta kahden vuoden alhaisimmalla tasolla pääomapaon keskellä

Pääoman pako pois kryptovaluutta-avaruudesta viimeisen kahden vuoden aikana voidaan tiivistää hyvin tarkastelemalla stablecoin-markkinoita.

Kun otetaan huomioon stabiilien kolikoiden keskeinen rooli likviditeetissä koko ekosysteemissä, koska ne ovat tärkein väylä, jonka kautta sijoittajat tulevat kryptovaluuttoihin ja poistuvat niistä, kokonaistarjonnan pudotus puhuu paljon. Alla oleva kaavio osoittaa, että kokonaistarjonta on nyt alimmillaan kahteen vuoteen, yhteensä 125 miljardia dollaria.

Markkina-arvo oli huipussaan 188 miljardissa dollarissa ennen Terra-kriisiä toukokuussa 2022, mikä tarkoittaa, että markkinoiden vakaat kolikot ovat pudonneet kolmanneksella viimeisen 16 kuukauden aikana. UST-stablecoinin äkillisen haihtumisen vaikutus näkyy selvästi yllä olevassa kaaviossa. Lisäksi on myös selvää, että kokonaistarjonta on laskenut jatkuvasti siitä lähtien.

Kryptotilan vaikeuksien lisäksi makroympäristö on ollut olennainen osa pudotusta. Kiihtyvän inflaation seurauksena toteutettu tiukka rahapolitiikka tarkoittaa, että korot ovat nousseet läheltä nollaa yli 5 prosenttiin.

Kun T-setelit tarjoavat yhtäkkiä jämäkkää tuottoa, maailman turvallisin sijoitus näyttää ymmärrettävästi huomattavasti houkuttelevammalta. Samalla stabiilien kolikoiden ja erilaisten kryptotuotteiden tuottoa tuottavien tuotteiden suhteellinen houkuttelevuus heikkenee.

Pudotus jatkuu vuonna 2023

Takaisinveto on sama kaikkialla sijoitusalueella. Älä katso pidemmälle kuin osakemarkkinoita, sillä S&P 500 -indeksi laski viime vuonna 20 % huonoimpaan tuottoonsa sitten vuoden 2008. Mielenkiintoista on, että stabiilien kolikoiden tarjonnan lasku on jatkunut koko vuoden 2023. Tämä johtuu riskivarojen elpymisestä, mukaan lukien sekä osakemarkkinat että krypto.

Se viittaa muihin ongelmiin. Samaan aikaan kun trad-fi-tuotot ovat nousseet niin rajusti, olemme nähneet DeFissä juuri päinvastaista. Taivaan korkeat tuotot houkuttelivat monia avaruuteen pandemian aikana, mutta ne ovat osoittautuneet kestämättömiksi ja pahentaneet ulosvirtausta, joka olisi jo virrannut liikennekurssien kehityksen seurauksena.

Lukuun ottamatta Tetheriä, joka on osoittanut huomattavaa joustavuutta ja sen markkinaosuus on noussut kaikkien aikojen ennätyslukemiin, kaikki tärkeimmät vakaat kolikot ovat painuneet. Napsauta “toistoaikajana” alla olevasta kaaviosta nähdäksesi pudotus parin viime vuoden ajalta.

On syytä huomata, että vaikka Terran kriisi oli ylivoimaisesti seismiseisin stabiilikolikkomarkkinoille iskenyt tapahtuma, parin viime vuoden aikana on tapahtunut muitakin alaan vaikuttaneita tapauksia.

Helmikuussa Binance-brändi BUSD lopetti toimintansa, ja sen New Yorkissa sijaitseva liikkeeseenlaskija Paxos joutui luopumaan kolikon lyömisestä arvopaperilakien vuoksi. BUSD:n lakkauttaminen on ollut asteittaista ja suurelta osin tapahtumatonta, mutta suuren vakaan kolikon menetys ja suurempi sääntelyhuoli tuskin auttoivat asioita.

Maailman toiseksi suurin vakaa kolikko USDC kävi läpi dramaattisemman jakson maaliskuussa. 3,3 miljardia dollaria vakaan kolikon taustalla olevista varoista, mikä vastaa 8 prosenttia tuolloin liikkeellä olevasta kokonaisvarannosta, pidettiin yllättäen romahtaneessa Piilaakson pankissa.

Paniikki pyyhkäisi markkinoita, ja hinta laski niinkin alas kuin 88 senttiä. Lopulta Yhdysvaltain hallinto ryhtyi takaamaan talletukset, ja sitoumus palautettiin nopeasti.

Vaikka Tetherillä on ollut hyvät mahdollisuudet imeä osa näistä vakaakolikoista pakenevasta pääomasta, se ei ole vanginnut kaikkea – loput ovat yksinkertaisesti jättäneet tilan kokonaan.

Juuri koko kryptoekosysteemille aiheutuneiden vahinkojen laajuus sekä DeFin kamppailut ovat todella johtaneet stablecoin-markkinoiden taantumiseen, pikemminkin kuin edellä mainitut hikkaukset (ja kryptotermeillä kaikki ne olivat) USDC:lle ja BUSD:lle. Sääntelyhuolet eivät myöskään ole auttaneet, ja SVB-tapauksen aiheuttaman pelon lisäksi se on yksi tekijä Tetherin markkinaosuuden kasvussa USDC:n kustannuksella viimeisen kuuden kuukauden aikana (USDC sijaitsee Yhdysvalloissa, kun taas USDT on eurooppalainen).

Koska stabiilien kolikoiden tarjonta on nyt kahden vuoden pohjalla, on mielenkiintoista seurata jatkoa. Tämä on erityisen totta, kun olemme lähellä kiristyssyklin loppua. Lisäksi viime viikkojen sääntelykehitys on vaikuttanut suotuisalta kryptotoiminnalle, sillä Grayscale voitti maamerkin SEC:tä vastaan ja spot Bitcoin ETF:t näyttävät vihdoin lähestyvän.

Jos krypto toipuu merkittävästi, stabiilien kolikoiden markkina-arvon odotetaan nousevan jälleen. Epävarmuus on edelleen korkealla ja hinnat ovat jo nousseet merkittävästi tänä vuonna, mutta likviditeetti, volyymit ja vakaan kolikon tarjonta ovat kaikki tukahdutettu.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.