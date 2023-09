Yhdysvaltain dollarin indeksi (DXY) kultainen risti osoittaa enemmän Upside

Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) hintaralli jatkui tässä kuussa, kun sijoittajat reagoivat useiden keskuspankkien korkopäätöksiin. Indeksi nousi usean kuukauden huipulle 105,72 dollariin, mikä on ~6,28 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Hawkish Federal Reserve

Yhdysvaltain dollariindeksi on reagoinut useisiin korkopäätöksiin ja talouslukuihin. Viime viikolla julkaistut tiedot paljastivat, että Yhdysvaltain kuluttajainflaatio (CPI) oli nousussa. Se nousi heinäkuun 3,2 prosentista 3,7 prosenttiin.

Seurauksena on, että Federal Reserve päätti pitää tauon keskiviikkona. Se piti korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Mikä tärkeintä, Fed vihjasi, että se toimittaa toisen 0,25 prosentin koronnoston myöhemmin tänä vuonna.

Fedin päätös poikkesi Euroopan keskuspankista (EKP), joka päätti viime viikolla nostaa korkoa 0,25 prosenttia. Useimmat analyytikot pitivät EKP:n nousua röyhkeämpänä, koska Lagarde viittasi taukoon.

Sillä välin Englannin keskuspankki (BoE) ja Sveitsin keskuspankki (SNB) päättivät pitää korot ennallaan. Useimmat ekonomistit odottivat kahden pankin nostavan korkoja vielä 0,25 prosenttia, koska inflaatio on edelleen korkealla tasolla Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä.

Seuraava Yhdysvaltain dollariindeksiä liikuttava keskeinen katalysaattori on Japanin keskuspankin (BoJ) perjantaina tehtävä päätös. BoJ:n tuomio on ratkaiseva, koska Japanin jeni on suuri osa DXY:tä.

Kuten kirjoitin täällä , ekonomistit odottavat, että BoJ jättää korot ennallaan -0,10 prosenttiin. Epäselvää on pankin strategia jyrkkään jenin säästämiseksi. USD/JPY-pari on hypännyt korkeimpaan pisteeseen sitten marraskuun 2022. Se on muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 151,90:n.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

Päiväkaavio näyttää, että DXY-indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Tänä aikana indeksi on nyt testannut uudelleen 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tason. Se on myös lähellä tärkeää vastusta 105,90 dollarissa, joka on korkein swing 8. toukokuuta.

Myös Yhdysvaltain dollari-indeksi on muodostamassa kultaisen ristin kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä on yksi tärkeimmistä nousun merkeistä. Näin ollen, kun vastus ylittää 105,90 dollarissa, se nousee 50 % Fibonacci Retracement -pisteeseen klo.

