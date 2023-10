iShares Gold Trust (IAU), GLD ja GDX ETF:ien ulosvirtaus kiihtyy

Sijoittajat myyvät kultavarojaan hintojen laskun jatkuessa. Tarkkaan seuratut iShares Gold Trust (IAU) ja SPDR Gold Trust (GLD) ETF:t ovat nyt laskeneet ulos neljän viime kuukauden aikana peräkkäin, ja tilanne pahenee.

IAU, GLD, GDX ulosvirtaukset jatkuvat

ETF.comin kokoamat tiedot osoittavat, että iShares Gold Trust, jolla on yli 24,7 miljardia dollaria omaisuutta, menetti yli 1,1 miljardia dollaria syyskuussa tappion jälkeen 875 miljoonaa dollaria elokuussa ja 271 miljoonaa dollaria heinäkuussa. Kaiken kaikkiaan rahasto on menettänyt tänä vuonna yli 2,1 miljardia dollaria. Erityisesti se on menettänyt varoja viiden viimeisten yhdeksän kuukauden aikana.

Sama koskee SPDR Gold Trust Trust -rahastoa, joka on suurin kultaan keskittyvä ETF, jonka varat ovat yli 52,2 miljardia dollaria. IAU ETF:n tavoin rahasto luopui yli 998 miljoonasta dollarista syyskuussa 1,4 miljardin dollarin tappion jälkeen elokuussa. Se on menettänyt tänä vuonna yli 2,4 miljardia dollaria.

Gold Miner ETF:t ovat myös nähneet huomattavia ulosvirtauksia viime kuukausina. Tarkkaan seurattu VanEck Gold Miner ETF (GDX) menetti myös yli 327 miljoonaa dollaria syyskuussa, se on menettänyt yli 664 miljoonaa dollaria tänä vuonna.

Sijoittajat myyvät kullan ETF-rahastoja hintojen laskun vuoksi. Kullan hinta on pudonnut 1847 dollariin, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 10. päivän. Se on pudonnut yli 11,37 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt korjaukseen.

Yhdysvaltain dollariindeksin nousu jatkuu

Kullan myynti on tullut aikaan, jolloin Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on hypännyt usean kuukauden korkeimmalle 106,7 dollariin. Greenback on noussut yli 6 % tämän vuoden alimmalta tasolta. Sen toipuminen jatkui Yhdysvaltain vahvan inflaatiotietojen jälkeen, joita seurasi haukkamainen Federal Reserve.

Fed päätti syyskuun kokouksessaan pitää korot ennallaan välillä 5,25 % – 5,50 %. Se viittasi myös toiseen 0,25 prosentin koronnostoon tulevassa kokouksessa, mikä nostaa ne korkeimmalle tasolle vuosikymmeniin.

Myös IAU:n, GLD:n ja GDX:n ETF:t näkivät ulosvirtauksen osakkeiden ja joukkovelkakirjojen laskun jatkuessa. Tärkeimmät pitkän aikavälin joukkovelkakirjalainojen ETF-rahastot, kuten TLT-, VGLX- ja BND-osakkeet, putosivat alimpaan pisteeseen vuosiin. Samoin keskeiset indeksit, kuten Russell 2000, Dow Jones ja Nasdaq 100 -indeksit, ovat laskeneet jyrkästi viime kuukausina.

Pienyhtiön Russell 2 000 -indeksiä seuraava IWM ETF on pudonnut yli 12 % vuoden alusta, kun monet yritykset kamppailevat korkean riskin ympäristössä.

Siksi kullan kehitys on herättänyt kysymyksiä sen roolista turvasatamana ja suojana inflaatiota vastaan.

