Unicredit-osakkeen hinta-analyysi: missä tekniset tekijät kohtaavat perusteet

Unicredit (MIL: UCG) osakekurssi on ollut tänä vuonna yksi maailman parhaiten menestyneistä pankkiyrityksistä. Osake nousi ylimmillään 24 euroon, korkeimmalle tasolle sitten joulukuun 2015. Se on noussut yli 225 % vuoden 2022 alimmalta tasolta. Mikä tärkeintä, se on noussut yli 80 % tänä vuonna, kun taas Invesco KBW ETF on pudonnut lähes 30 prosenttia.

Unicreditin vahva taloudellinen tulos

Copy link to section

Italian suurimmalla pankilla Unicreditillä menee hyvin, sillä yhtiö hyötyy edelleen nousevista koroista. Yhtiön taloudellinen tulos osoitti, että nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 23 % 5,8 miljardiin euroon. Korkokate kasvoi 455:llä korkeampien korkojen ansiosta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sen palkkiotuotot putosivat 5 prosenttia 1,75 miljardiin euroon, kun taas kaupankäyntitulot kasvoivat 27 prosenttia 499 miljoonaan euroon. Tämän seurauksena yhtiö aikoo jakaa 6,5 miljardia euroa osakkeenomistajilleen osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina. Se on myös päättänyt varata 1,3 miljardia euroa varauksia maan windfall-veroa varten.

Unicredit on myös yksi alueen turvallisimmista pankeista. Sen CET1-suhde on 17,19 %, mikä on paljon korkeampi kuin muiden pankkien. Esimerkiksi linnoitustaseestaan tunnetun JPMorganin CET1-suhde on 13,2 %. Vastaavasti muiden pankkien, kuten Wells Fargon, State Streetin, Bank of American ja Citigroupin CET1-suhde on alle 12.

Unicreditillä on vahva osinkoennätys, vaikka Italian hallitus määrää satunnaisia veroja. Sen osinkotuotto on 4,65 %, mikä on muita yhtiöitä korkeampi. Sen maksut ovat suhteellisesti korkeammat kuin vastaavilla.

Unicredit on myös suhteellisen halvempi kuin muut eurooppalaiset pankit, kuten BNP Paribas, ING, Santander ja Credit Agricole. Sen etupäässä PE-kerroin on 5x, kun taas muut pankit ovat nousseet yli 6:een.

https://www.youtube.com/watch?v=n8rvZAaLOzQ&pp=ygUOdW5pY3JlZGl0IGNuYmM%3D

Unicredit osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n Unicredit-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että Unicredit-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se nousi ylimmillään 23 825 euroon 22. syyskuuta. Varastossa on muodostunut vahva triple-top-kuvio, jonka pääntie on 20,40 €.

Unicreditin osakekurssi nousi yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). MACD on myös muodostanut laskevan poikkeamakuvion. Siksi, vaikka Unicredit on hyvä yritys, tekninen analyysi osoittaa enemmän haittapuolia tulevina päivinä. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti testaa avaintuen uudelleen hintaan 20,40 €.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.