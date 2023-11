USD/PKR: Pakistanin rupia laskee ennen ratkaisevaa IMF:n kokousta

Pakistanin rupian äskettäinen nousu on iskenyt viime aikoina suureen esteeseen. USD/PKR- valuuttakurssi palautui viime kuun alimmasta 275,80:sta ylimpään 282:een. 11. Se on edelleen 8,25 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

Pakistanin inflaatio hidastui

Pakistanin rupia on ollut yksi parhaiten tuottavista valuutoista viime viikkoina, vaikka Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) nousi voimakkaasti. Valuutta vahvistui sen jälkeen, kun Pakistanin hallitus aloitti massiivisen taistelun sen pelastamiseksi.

Se teki sen tukahduttamalla laitonta dollarikauppaa ja asettamalla rajoituksia valuuttakauppaa harjoittaville yrityksille. Se taisteli myös vuosia kukoistaneen rinnakkaismarkkinoiden lopettamiseksi.

Äskettäin Pakistanin rupia on kuitenkin menettänyt vauhtiaan, kuten ennustin edellisessä raportissani . Vaikka tukahduttamista oli odotettu pitkään, Pakistanilla on edessään lukuisia haasteita.

On tulossa vaalit, jotka voivat olla hyvin eripuraisia. Useimpina aikoina kehittyvien markkinoiden valuutoilla on taipumus menestyä heikommin kohti suuria vaaleja. Näimme sen äskettäin Nigerian nairan, Zimbabwen dollarin ja Argentiinan peson kanssa.

Toinen suuri riski, jota PKR-valuutta kohtaa, on suuri velan maturiteetti, joka tulee vuonna 2024. Tämä dollarimääräinen joukkovelkakirjalaina lisää valuuttapaineita, koska taloudella ei mene hyvin. Pakistan käy parhaillaan neuvotteluja IMF:n ja muiden lainanantajien kanssa. Viraston tiimi vierailee Pakistanissa torstaina pohtimaan seuraavaa 700 miljoonan dollarin vapauttamista 3 miljardin dollarin ohjelman puitteissa.

Tuoreimmat Pakistanin rupiauutiset tulivat maan tilastovirastolta. Virasto sanoi raportissaan, että Pakistanin inflaatio ajautui alaspäin lokakuussa sen jälkeen, kun hallitus leikkasi polttoaineiden hintoja.

Kuluttajahintaindeksi (CPI) laski lokakuussa 26,89 % edellisen kuun 31,4 %:sta. Perääntyminen oli sen mukainen, mitä Pakistanin keskuspankki oli äskettäisessä kokouksessaan ennustanut. Edelliskokouksessaan pankki jätti korot ennalleen kolmannen kokouksen ajan.

USD/PKR tekninen analyysi

USD/PKR-kaavio TradingView:n mukaan

Päivittäinen kaavio näyttää, että USD:n ja PKR:n välinen kurssi on tehnyt nousujohteisen paluun viime päivinä. Se on palautunut korkeimmalle tasolle 282,10, mikä oli korkeampi kuin vuoden alin 275,80. Se jää alle 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

USD/PKR-parin näkymät ovat nyt laskevat, ja seuraava taso on 275,80:ssa, joka on lokakuun alin piste. Pitkällä aikavälillä uskon kuitenkin, että pari palautuu takaisin, kun ostajat testaavat uudelleen tärkeän psykologisen tason 300.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.