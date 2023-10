USD/PKR: Pakistanin rupia nousi 6 viikkoa, mutta 2 riskiä jäljellä

Pakistanin rupian paluu jatkui tällä viikolla, vaikka Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on korkeimmalla tasolla kuukausiin. USD/PKR- vaihtokurssi on laskenut viimeisen kuuden viikon aikana peräkkäin ja on nyt alimmalla tasolla sitten heinäkuun 17. päivän. Tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2020 jälkeen, kun rupia on noussut kuusi viikkoa peräkkäin.

Miksi Pakistanin rupia nousee?

Copy link to section

Pakistanin rupia on ollut tapahtumarikas tänä vuonna. Se nousi lokakuussa ennätysten korkeimmalle tasolle. Tämän vuoden huipussaan USD/PKR-pari oli 36 % tammikuun alimman tason yläpuolella ja 104 % pandemian pohjan yläpuolella.

Tämän vuoden keskeisin tapahtuma oli neuvottelut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa, joka suostui vapauttamaan lisää käteistä maalle. Nämä dollarivirrat ovat auttaneet vakauttamaan valuuttaa melkoisesti.

Pakistanin rupia on myös noussut maan hallituksen toimien vuoksi valuuttamanipulaatioiden torjumiseksi. Se käynnisti tukahdutuksen syyskuussa, ja se toivoo auttavan estämään pääomapaon.

Hallitus toivoo myös estävänsä laittomat valuuttaoperaatiot ja laittoman kaupan. Osana tätä tukahduttamista hallitus työskentelee myös tukahduttaakseen välttämättömiä hyödykkeitä ulkomailla hamstraavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Tämä operaatio on tuonut hallitukselle yli 2,3 miljoonaa dollaria ja pidättänyt yli 150 ihmistä.

Yhdysvaltain dollari on noussut

Copy link to section

Pakistanin rupian nousu on tapahtunut aikana, jolloin Yhdysvaltain dollari on noussut useimpia valuuttoja vastaan, mukaan lukien euroa ja punta. Se on hypännyt sen jälkeen, kun Federal Reserve nosti korot korkeimmalle tasolle yli kahteen vuosikymmeneen. Pöytäkirja julkaistu Tämä viikko osoitti, että komitea toivoo saavansa aikaan uuden koronnoston.

Silti, kuten kirjoitin aiemmin , Pakistanin rupialla on edessään lukuisia riskejä. Se uhkaa esimerkiksi tammikuussa pidettävien Pakistanin vaalien riskiä. Monet kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenevät yleisiä vaaleja vastaan.

Pakistanin vaalit ovat huomionarvoisia, koska maassa, jossa Imran Khan on vangittu, kasvavat poliittiset riskit. Toinen riski on, että maalla on edessään 1 miljardin dollarin dollarilainojen erääntymismuuri huhtikuussa 2024. Hallitus sanoi elokuussa, että se toivoo lykkäävänsä puolet vuonna 2024 erääntyvistä 24,5 miljardin dollarin lainoistaan.

Siksi Yhdysvaltain dollarien kysyntä näiden joukkovelkakirjalainojen maksujen kattamiseksi voi painaa Pakistanin rupian alaspäin muutaman seuraavan kuukauden aikana.