Luckin Coffeen osakekurssianalyysi: onko se osto kasvun jatkuessa?

Luckin Coffeen (LKNCY) osakekurssi erosi Starbucksin kanssa sen jälkeen, kun kaksi kahviketjujättiläistä julkaisivat vaihtelevan tuloksen. Luckinin osakkeet putosivat yli 8 % ennen myyntiä, kun taas Starbucks hyppäsi yli 7,55 %.

Luckin Coffee -tulojen lataus

Copy link to section

Kahviteollisuus kasvaa edelleen, vaikka kuluttajat kohtaavat lukuisia haasteita kohonneiden korkojen vuoksi. Yhdysvalloissa Federal Reserve jätti korot ennalleen 22 vuoden korkeimmalle tasolle 5,25–5,50 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kiina, Starbucksin ja Luckin Coffeen avainmarkkinat, käy läpi voimakasta taantumaa pandemian toipumisen pysähtyessä. Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että maan teollisuuden PMI-indeksit sukelsivat lokakuussa.

Samaan aikaan nuorisotyöttömyys on noussut, kun taas teollisuus- ja käyttöomaisuusinvestoinnit ovat hidastuneet. Tärkeä kiinteistösektori on myös romahtamassa, ja yritykset, kuten Country Garden ja Evergrande, ovat elämisen tukena.

Kaikki nämä ovat tärkeitä yrityksille, kuten Luckin Coffeelle ja Starbucksille, jotka omistavat tuhansia myymälöitä Kiinassa. Useimpina aikoina kuluttajien harkinnanvaraisilla kuluilla on taipumus heiketä, kun taloudella ei mene hyvin.

Kaikesta tästä huolimatta Luckin Coffee menestyi hyvin kolmannella neljänneksellä. Sen kokonaisnettoliikevaihto kasvoi 84,9 % 7,2 miljardiin RMB:iin. Tämä liikevaihdon kasvu johtui alhaisesta pohjasta, koska talous oli pysähdyksissä viime vuonna. Sen liikevoittomarginaali nousi 13,4 prosenttiin, kun samassa myymälässä myynti nousi 23,1 prosenttiin.

Yhtiö avasi 2 437 uutta myymälää, jolloin kokonaismäärä on 13 273. Tämä on merkittävä kasvu muutama vuosi sitten aloitetulle yritykselle. Lisäksi se on palvellut yli 200 miljoonaa asiakasta.

Sillä on myös vahva tase, jossa on yli 7 miljardia RMB käteistä eikä velkaa. Sen liiketoiminnan kassavirta oli yli 1,3 miljardia RMB tai 179,6 miljoonaa dollaria neljänneksellä. Siksi Luckin Coffee -osake vetäytyi, kun huoli yhtiön kasvusta ilmaantui. Se laski myös sen jälkeen, kun strategiajohtaja ilmoitti lähtevänsä.

Starbucks puolestaan ilmoitti, että sen myymälöiden myynti Yhdysvalloissa kasvoi 12,5 % vuotta aiemmasta. Sen liikevaihto Yhdysvalloissa kasvoi 12,5 prosenttia 6,9 miljardiin dollariin, kun taas sen kansainvälinen liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvfkAZ88PE

Luckin Coffeen osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n LKNCY-kaavio

Olen ollut aika nouseva Luckin Coffeen osakekurssin suhteen aiemmissa artikkeleissani. Viime aikoina osake on kuitenkin menettänyt vauhtiaan. Se on pudonnut yli 15 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Osake pysyy 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Se on edelleen hieman tärkeän tuen yläpuolella 32,22 dollarissa, korkein piste maaliskuun 2. päivänä. Siksi epäilen, että osakkeet todennäköisesti jatkavat nousuaan, kun ostajat kohdistavat tärkeän vastuspisteen 36,90 dollariin, korkeimpaan pisteeseen 7. syyskuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.