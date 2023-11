Tilray Brandsin (TLRY) osakekurssi voi laskea 17 % pian

Tilray Brandsin (NASDAQ: TLRY) osakekurssi on ollut vapaassa pudotuksessa tänä vuonna kannabisteollisuudesta huolestuneena. Osakkeet putosivat alimmilleen 1,83 dollariin tiistaina, yli 46 % syyskuun korkeimmasta pisteestä. Myös muut yritykset, kuten Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth ja Truelive Cannabis, ovat romahtaneet.

Kannabisongelmat jatkuvat

Tilray Brands on yksi kannabisteollisuuden suurimmista yrityksistä. Yritys on kasvanut sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti vuosien varrella. Se on ostanut yrityksiä, kuten HEXO, Redhook, Aphria ja Natura Naturals. Viimeksi se on laajentanut liiketoimintaansa ostamalla kahdeksan olutmerkkiä AB InBeviltä.

Tilray Brands ja muut kannabisyritykset ovat olleet vaikeuksissa muutaman viime vuoden aikana. Ensinnäkin he ovat kohdanneet useita vastatuulia Yhdysvalloissa, jossa poliitikot ovat kamppailleet edetäkseen kattavan kannabissäädöksen kanssa. Kannabisyritykset ovat myös kohdanneet merkittävää kilpailua viime vuosina.

Yrityksen liiketoiminta ei kasva yhtä nopeasti kuin muutama vuosi sitten. Sen liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 177 miljoonaa dollaria, mikä on 15 % kasvua vuoden 2022 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sen Kanadan kannabistulot kasvoivat 16 %, kun taas kansainvälinen liikevaihto kasvoi yli 37 %.

Tilray Brands on myös edistynyt paljon viime kuukausina. Se on vähentänyt kokonaisvelkaansa 177 miljoonalla dollarilla tänä vuonna. Myös sen synergiaedut HEXO-kaupassa ovat nousseet 27 miljoonaan dollariin viime kuukausina.

Lisäksi yritys on edistynyt paljon juomaliiketoiminnassa. Se on ostanut useita käsityöolutliiketoimintoja AB InBeviltä. Tämä monipuolistaminen on tärkeä, koska se pehmentää sitä haastavalta kannabisteollisuudelta.

Sen juomaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 % viimeisellä neljänneksellä 24,2 miljoonaan dollariin. Tilray toivoo, että sen alkoholiliiketoiminnan liikevaihto nousee 300 miljoonaan dollariin.

Siksi Tilray näyttää olevan paremmassa asemassa kuin muut yksittäisiin tuotteisiin keskittyvät kannabisyritykset.

Tilray Brandsin osakekurssiennuste

TLRY:n osakkeen hinta on ollut vahvassa laskusuunnassa viime kuukausina. Se on pienentänyt suurimman osan voitoistaan muutama kuukausi sitten, kun se saavutti huippunsa 3,39 dollarissa. Osake on pysynyt alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon.

TRIX-indikaattori on osoittanut alaspäin, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on pudonnut alle neutraalin pisteen 50. Lisäksi se on pudonnut alle tärkeän tukitason 2,17 dollariin, alimmalle pisteelle 26. huhtikuuta.

Siksi Tilray Brandsin osakekurssin näkymät ovat laskevat, ja seuraava tukipiste on 1,50 dollaria. Tämä hinta on viimeisimmän Tilray-ennusteeni mukainen.

Tämä hinta on tämän vuoden alin piste ja on yli 16,90 % nykytasosta. Pudotus tämän tuen alapuolelle avaa mahdollisuuden sen putoamiseen 1,0 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.