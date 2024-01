Intian maatalousrajoitukset ja vientirajoitukset rajoittavat “tunnin tarvetta”, sanoo IIPA:n Vishandass

Intian marraskuun vähittäiskaupan inflaatio nousi korkeimmalle kolmeen kuukauteen, ja 5,6 % vuotta aiemmasta on siirtymässä lähemmäksi Intian keskuspankin 4 % (+/-) 2 %:n inflaatiotavoitetta.

Nousevien ruokakustannusten ansiosta tämä oli viideskymmenes peräkkäinen kuukausi, jolloin kuluttajahintaindeksi (CPI) oli yli 4 % vuotta aiemmasta, ja se oli samalla ensimmäinen nousu heinäkuun 2023 jälkeen.

Elintarvikkeiden kuluttajahintaindeksi (CFPI) nousi 8,7 prosenttiin vuotta aiemmasta haastavien sääolosuhteiden, epätasaisten sateiden ja juhlapyhien lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Mausteet, palkokasvit ja vihannekset olivat edelläkävijöitä ja nousivat 21,6 %, 20,2 % ja 17,7 % vuositasolla.

Myös sokeri- ja makeistuotteet kasvoivat 6,5 % vuotta aiemmasta, kun taas sokeripuskurivarastot pienenivät ja tuotannon arvioidaan laskevan kaudella 2023-24.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tämän seurauksena poliittiset päättäjät katsoivat, että tarjontapuolen toimenpiteet olivat välttämättömiä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Näihin kuuluivat välttämättömien tuotteiden, kuten sipulien, riisin ja vehnän, vientirajoitukset sekä päätös vähentää etanolin tislaamoille toimitetun sokerin määrää.

Saadaksemme paremman käsityksen Intian maatalouspolitiikasta ja näiden vaiheiden vaikutuksista keskustelimme tunnetun maatalousasiantuntijan, professori Ashok Vishandassin kanssa.

Tohtori Ashok Vishandass, professori (soveltava taloustiede) Intian julkishallinnon instituutista (IIPA), on kiinnostunut kestävästä maataloudesta, riskinhallinnasta sekä kansainvälisestä kaupasta ja kaupasta.

Maatalous- ja maanviljelijöiden hyvinvointiministeriön maatalouden kustannuksia ja hintoja käsittelevän komission (CACP) entisenä puheenjohtajana hallituksen sihteerin tasolla. Intiassa, hänellä on rikas ja monipuolinen kokemus maataloushinta- ja ei-hintapolitiikan muotoilusta, mukaan lukien eri maataloushyödykkeiden vähimmäistukihinnan vahvistamisesta.

Seuraavassa on muokattuja otteita keskustelustamme.

K) Uskotko uusien maatalousrajoitusten ja vientirajoitusten valossa, että Intian hallitus (GoI) on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin hallitakseen nousevaa elintarvikeinflaatiota?

A) Nykytilanteen rajoitukset ovat välttämättömiä, koska kotimaisen kysynnän tyydyttäminen on ensin asetettava etusijalle. Tämä oli välttämätöntä.

Toiseksi inflaatio on pidettävä RBI:n 4 prosentin +/-2 prosentin rajoissa. Nämä ovat pakotteita, joita hallitus kohtaa, ja siksi nämä rajoitukset olivat tunnin tarve.

K) Tarvitaanko mielestäsi muita toimenpiteitä?

A) Rajoitukset ovat asianmukaisia, mutta olisi ollut parempi toteuttaa tietyt kysyntäennusteet.

Tarvitsemme vahvan tietokannan kysynnästä, tuotannosta ja kulutuksesta. On oltava kunnollinen tilastojärjestelmä.

Tämä olisi voinut auttaa välttämään äkillisiä viennin rajoituksia ja kalibroimaan paremmin poliittisia päätöksiä. Mutta tämä on pitkäaikainen prosessi.

Toiseksi toimenpiteillä on jonkin verran vaikutuksia tuottajiin ja maataloustoimintaan.

Maanviljelijät ovat esimerkiksi saattaneet sitoa tiettyjä toimituksia asiakkailleen, jotka saattavat sijaita ulkomailla.

Näitä toimia tarvittiin kuitenkin hätätilanteen vuoksi, mutta pitkällä aikavälillä sinun on oltava ennaltaehkäisevä eikä parantava.

K) Koska tämä saattaa vaikuttaa joihinkin ulkomaisiin sopimuksiin, voivatko nämä rajoitukset haitata Intian maailmanlaajuisia brändinrakennuspyrkimyksiä?

A) Se on huolestuttavaa, mutta ilmeisesti hallitus valitsee pienemmän pahan, ja he ovat tehneet oikein.

Kaikki sanottu ja tehty, hallituksen on ruokittava kotimaisia kuluttajia, minkä he tekivät nykyisessä tilanteessamme.

K) Missä näet elintarvikeinflaation ja elintarviketurvan seuraavan kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana?

A) Olen sitä mieltä, että hallitus ryhtyy riittäviin toimiin, jotka pitävät elintarvikeinflaation hillittynä.

Toiseksi sadon koko on hyvä, enkä usko, että saatavuus tulee olemaan ongelma. Ainoa ongelma juuri nyt on kohtuuhintaisuus, koska tuotantokustannukset nousevat.

Ruokaturvan kannalta on otettava huomioon kolme tekijää: kohtuuhintaisuus, saatavuus ja saatavuus.

Näistä kolmesta A:sta saatavuus ja saavutettavuus eivät ole maamme ongelma.

Mutta tietysti kohtuuhintaisuus on kysymys, joka voidaan korjata hallituksen toimilla tai tietyillä tukilla, joilla autetaan niitä väestöryhmiä, jotka kohtaavat tämän ongelman.

Mutta tulevien puutteiden hallitsemiseksi on parempi tehdä pitkän aikavälin tuotannon ennuste ja sitten kalibroida tuotanto kysynnän mukaan.

K) Kun otetaan huomioon, että Intia on yksi maailman suurimmista etanolin tuottajista, mitä sokerirajoitukset voisivat merkitä viennillemme?

A) Kyllä, etanolin vienti on tärkeää, mutta pitkän aikavälin tavoitteemme (etanolin kanssa) on vähentää riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista.*

Etanolin haaste Intiassa on se, että se vaikuttaa elintarviketuotantoomme.

Erityisesti sokeriruo’on ongelmana on, että se on vettä sievä sato.**

Olemme vesipula maa, emmekä voi sivuuttaa sitä. Tämä on yksi haittapuoli sokeriruo’on käyttämisessä etanolissa.

Näiden viljelykasvien muuntamiseen etanoliksi on suhtauduttava tasapainoisesti, koska meidän on otettava huomioon veden käyttö ja elintarviketurva.

Sokeriruoko ei ehkä ole paras tapa vähentää riippuvuutta polttoaineiden tuonnista.

Maissi ja maissi ovat muita mahdollisia lähteitä, mutta nämä ovat jälleen ruokakasveja.

Maissin osalta maaperän laatu ja sääolosuhteet ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon.

Esimerkiksi Punjabissa on erittäin suotuisat olosuhteet ja siellä viljeltiin perinteisesti maissia. Kuitenkin suuri osa tästä on nyt syrjäytynyt riisiviljelyllä.

Toinen maissin etu on, että se ei ole vettä sievä sato, joten se voisi olla yksi vaihtoehto käytettäväksi etanolissa.

Tärkeintä on muotoilla uudelleen, mikä kysyntämme on ja mikä se todennäköisesti on.

Meidän on siis keskityttävä tuotantoon kysynnän mukaan sen sijaan, että tuottaisimme enemmän kuin vaaditaan, ja sen jälkeen on jatkettava sen varastointia ja vientiä.

Esimerkiksi paddy on esimerkki. Emme tarvitse paljoa paddyä, mutta viemme noin 10 miljoonaa tonnia. Se on vettä ahmiva sato, mikä tarkoittaa, että viemme virtuaalista vettä.

Niinpä maissin monipuolistamista suositellaan myös, koska se kuluttaa vähemmän vettä, mutta koska ruokakasveista tulee vaihtokauppa muihin kuin elintarvikkeisiin, se on erittäin hankala kysymys.

Kuten aiemmin mainitsin, en kannattaisi ruokomehun muuntamista etanoliksi. Se ei ole kestävä ja kuluttaa paljon vettä.

K) Onko kannattavaa käyttää riisiä rehuna etanolin muuntamisessa?

A) No, ehkä se voi olla lyhyellä aikavälillä ylimääräisten osakkeiden kanssa, mutta en hyväksy näkemystä tämän muuntamisesta. On tärkeää ottaa huomioon riisin panokset.

On kaksi tärkeää näkökohtaa, jotka on otettava huomioon. Yksi niistä on viljelijöille aiheutuvat yksityiset taloudelliset kustannukset näiden toimintojen osallistumisesta, mikä antaa suhteellisen kapea kuvan tilanteesta.

Toinen on teknisempi kotimaan resurssikustannukset (DRC). Kongon demokraattinen tasavalta on paljon laajempi käsite, ja se kattaa kansakunnalle aiheutuvat resurssit.

Riisintuotannon tapauksessa Kongon demokraattinen tasavalta on liian raskas. Et voi tuottaa riisiä muuttaaksesi sen polttoaineeksi. Tämä ei ole kestävää, koska pohjavesi on laskemassa.

Liiallisten tukien vuoksi monet viljelijät saavat jo ilmaista sähköä ja ilmaista vettä. Kustannukset eivät ehkä ole näkyvissä, mutta minulle tämä on erittäin kallis Kongon demokraattinen tasavalta, ja meidän on pidettävä suurempi kuva mielessä, kun muutamme politiikkaa.

K) Onko jotain muuta poliittista toimenpidettä, jonka haluaisit nähdä hallitukselta maan maatalouden tukemiseksi?

A) Viljelijöihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Tärkeitä toimenpiteitä olisivat lannoitepolitiikan järkeistäminen ja tiettyjen tukien tarjoaminen hehtaarikohtaisesti.

Tilanne kentällä on erityisen epäsuotuisa vuokraviljelijöille, koska heillä ei ole oikeuksia maahan ja etuja. Tämä on tärkeä alue, johon on puututtava.

*Indonesian hallituksen Petroleum Planning & Analysis Cell -yksikön mukaan tuontiriippuvuus on 87,8 %.

** Lucknow’n Indian Institute of Sugarcane Researchin mukaan sokeriruo’on sato vaatii subtrooppisilla alueilla 1400-2300 mm ja trooppisilla alueilla 2000-3500 mm.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.