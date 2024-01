Suvereeni maksaa takaisin: Katsaus globaaleihin luottoluokituslaitosten menetelmiin

Luottoluokituslaitokset (CRA) ovat nykyaikaisen rahoitusjärjestelmän hyväksytty kulmakivi.

Kolme virastoa – Fitch, Moody’s ja S&P (“kolme suurta”) hallitsevat tätä globaalia tilaa, ja niillä on pitkä historia yritysluokituksen julkaisemisesta markkinaosapuolille.

Nämä luottoluokituslaitokset arvioivat myös valtion luottokelpoisuutta ja ovat kukin vastuussa noin 120 valtion luottokelpoisuudesta.

Valtion luottoluokitukset ovat merkittäviä hallituksille, koska ne määrittävät maan riskipreemion kansainvälisillä markkinoilla.

Nämä luokitukset, joiden oletetaan olevan uskottavia, vaikuttavat valtioiden varojen hankinnan kustannuksiin, ja niillä on sivuvaikutuksia yksityiseen lainaan ja maailmanlaajuisiin pääomavirtoihin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Viime viikon aikana tohtori V. Anantha Nageswaran, talousneuvonantaja, valtiovarainministeriö, Intian hallitus; Rajiv Mishra, valtiovarainministeriön vanhempi neuvonantaja; ja valtiovarainministeriön talousosaston tiimi julkaisivat “Re-examining Narratives: A Collection of Essays”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ensimmäinen näistä esseistä, “Ymmärrys valtion halukkuudesta maksaa takaisin: Luottoluokitusmenetelmien katsaus” yrittää “yhdistää pisteet” ymmärtääkseen paremmin johtavien luottoluokituslaitosten käyttämien valtion luottoluokitusmenetelmien sisäistä toimintaa.

Intiaa esimerkkinä tässä esseessä esitellään myös ekonometrinen malli, joka on kehitetty luottoluokituslaitosten menetelmistä saatavilla olevien tietojen perusteella ja jossa arvioidaan sekä laadullisten että kvantitatiivisten panosten vaikutusta lopulliseen määritettyyn luottoluokitukseen.

Artikkelini pohjautuu ensisijaisesti tähän paperiin ja yrittää korostaa joitakin sen keskeisiä havaintoja ja tuloksia.

TL; DR

Copy link to section

tohtori V. Ananth Nageswaran, Intian hallituksen talousneuvonantaja; Rajiv Mishra, valtiovarainministeriön vanhempi neuvonantaja; ja heidän tiiminsä teki kattavan arvioinnin valtion luottoluokituslaitosten menetelmistä. Seuraavassa on joitain lehden avainkohtia:

Luottoluokituslaitokset, kuten Fitch, Standard and Poor (S&P) ja Moody’s, tekevät luottoluokitustutkimuksia arvioidakseen valtioiden luottokelpoisuutta.

Fitchin, Moody’sin ja S&P:n valtion luottoluokitusmalleja käsitellään erikseen tässä asiakirjassa.

Näillä luokituksilla on merkittäviä vaikutuksia valtion kykyyn saada pääomaa ja käsitykseen luottokelpoisuudesta sekä kotimaassa että ulkomaisilla markkinoilla.

Nämä määritetyt luottoluokitukset toimivat “kattona” valtion lainanotolle, millä on haitallisia vaikutuksia maan kasvuuraan, resurssien tuotantoon ja sosiaalisten tavoitteiden, kuten ilmastonmuutostoimien ja köyhyyden vähentämisen, rahoitukseen.

Laajasta vaikutuksesta huolimatta luottoluokituslaitosten menetelmiä tarkasteltaessa tulee esiin useita kysymyksiä.

Paperi toteaa, että sen sijaan, että ne perustuisivat “kokonaisvaltaisesti kehitettyihin kriteereihin, joita tukevat kovat tiedot”, käytössä olevat menetelmät ovat “epäselviä”, mikä tekee “valistuneista arvauksista” niiden ymmärtämiseksi väistämättömiä.

Luottoluokituslaitosten menetelmistä puuttui “avoimuus” ja “selkeys”, ja niillä oli “korkea läpinäkymättömyys”.

Tarkat makrotaloudelliset ja velkaindikaattorit ovat malleissa vähemmän tärkeitä, kun taas laadulliset mittaukset, koettu hallinnon laatu ja mielivaltaiset indikaattorit ovat suuremmassa roolissa.

Kirjoittajat väittävät, että Maailmanpankin Worldwide Governance Indicators -indikaattoreihin luottaminen, jotka ovat itsessään kiistanalainen tietokokonaisuus, ei voi kuvastaa valtion “maksuhalua”.

Kovat mittarit, kuten “vuodet maksukyvyttömyydestä tai uudelleenjärjestelystä”, eivät ole yhtä merkittäviä nykyisissä malleissa. Esimerkiksi Fitchin CRA-malleissa tämä on vain 4,6 % kokonaispainosta.

Lisäksi subjektiiviset arvioinnit ja havaintopohjaiset tutkimukset ovat keskeisiä luottoluokituksen määrittämisessä.

Itse asiassa yli 50 % luottoluokitusmalleista näyttää olevan peräisin laadullisista indikaattoreista.

Luottoluokituslaitosmalleissa oletetaan myös implisiittisesti, että hyvä hallinto menee talouskasvun edelle, kun taas monet talouskirjallisuus ja tunnetut tapaustutkimukset viittaavat päinvastaiseen.

Nämä mallit perustuvat myös läpinäkymättömään menetelmään omaksua maakohtaista osaamista pieneltä asiantuntijaryhmältä ja havaintopohjaisiin tutkimuksiin, joita on kritisoitu voimakkaasti.

Lisäksi menetelmissä ei tehdä kunnolla eroa “maksukyvyn” ja “maksuhalukkuuden” välillä, mikä lisää monimutkaisuutta.

95 % kaikista luokituksen alennuksista on tapahtunut kehittyvissä talouksissa, ja ne näyttävät olevan “kehittyvien talouksien epäedullinen…”

Tämä huolimatta useista syvemmistä taloussupistumisista kehittyneissä talouksissa.

Vuodesta 2020 vuoteen 2022 56 prosenttia kolmen suuren Afrikan maista on alentunut, kun Euroopassa luku on alle 10 prosenttia.

Kehittyvien markkinoiden ja kehitysmaiden (EMDC) luokitusten osalta näyttää siltä, että kaikkien makrotalouden perustekijöiden yhteinen vaikutus on vähemmän merkittävä kuin “koettu institutionaalinen vahvuus”.

Tämä tekee myös päivityksen etsimisestä erittäin haastavaa ja usein riippuvaista “mielivaltaisista” indikaattoreista.

Kirjoittajien Intiaa koskeva ekonometrinen malli, joka heijastaa saatavilla olevaa tietoa luottoluokituslaitosten menetelmistä, osoittaa, että Maailmanpankin maailmanlaajuisilla hallintoindikaattoreilla (WGI) on paljon merkittävämpi panos malleihin kuin mitä luottoluokituslaitosten dokumentaatiossa ilmaistaan.

Paperin mukaan luottoluokituslaitosten uudistukset on ryhdyttävä kiireesti, ja ne parantaisivat luottamusta näihin virastoihin ja johtaisivat todennäköisesti päivityksiin useissa maissa ja lainakustannusten huomattavaan alenemiseen.

Kirjoittajat ehdottavat, että maksukyvyttömyyshistorian tulisi ottaa keskeinen asema luottoluokitusmenetelmissä – maiden, jotka eivät ole koskaan epäonnistuneet maksukyvyttömyydessä, tulisi olla hyväksytty luottokelpoisuuden vertailukohta.

Mahdollisten uudistusten joukossa kirjoittajat ehdottavat “velvoitteiden symmetrian luomista” sen varmistamiseksi, että luottoluokituslaitokset ovat avoimia ja “välttääkseen käyttämästä kestämättömiä tuomioita”. Luottoluokituslaitokset ylläpitävät jo yksityiskohtaisia tietokantoja parhaista käytännöistä, jotka olisi jaettava avoimesti valtioiden kanssa.

Paperi tarjoaa myös merkittäviä todisteita ja lähteitä, jotka tukevat vääristyneiden käsitysten, kognitiivisten rajoitusten ja muiden seikkojen, kuten kaistanvaunuvaikutuksen ja taloudellisen läheisyyden vaikutukset, jotka vaikuttavat negatiivisesti EMDC-keskusten luokitukseen.

Ongelma valtion luokituksen kanssa

Copy link to section

Intian hallituksen valtiovarainministeriön talousneuvonantajan toimiston (“Office of the Chief Economic Adviser, Intian hallitus”) asiakirjassa korostetaan monia seikkoja metodologisissa lähestymistavoissa ja subjektiivisissa arvioissa, joita luottoluokituslaitokset käyttävät saavuttaakseen suvereenin aseman. luokitus.

Kuten mainittiin, nämä vaikuttavat rahoituksen saatavuuteen ja lainanoton kustannuksiin.

Lehdessä mainituista valtioiden luottoluokituksiin liittyvistä seikoista tärkeimpiä ovat läpinäkyvyys, laadulliset muuttujat ja niihin liittyvä painotus sekä abstraktio “maksamishalukkuudesta”.

Laadulliset arvioinnit ja avoimuuden puute

Copy link to section

Lukeessaan luottoluokituslaitosten käyttämiä luokitusmenetelmiä kirjoittajat huomaavat, että

…menetelmään sisältyvien useiden parametrien kuvaukset ja perustelut eivät ole ilmeisiä.

Edelleen,

Kvantitatiivisen analyysimme perusteella havaitsemme, että yli puolet luottoluokituksesta määräytyy laadullisen komponentin perusteella.

Worldwide Governance Indicators (WGI)

“Maksamishalukkuuden” analysoinnissa luottoluokituslaitokset käyttivät ensisijaisesti Maailmanpankin maailmanlaajuisia hallintoindikaattoreita (WGI) hallinnon ja terveiden instituutioiden vertauskuvana.

Vaikka hyvä hallintotapa on tärkeä huomioitavaa, nämä laajasti käytetyt indikaattorit ovat itsessään ongelmallisia, koska ne perustuvat mittareihin, jotka ovat

…ei läpinäkyvä, havaintoon perustuva ja johdettu pienestä asiantuntijaryhmästä…

Kirjoittajat huomauttavat myös,

…(WGI:t) ovat moninaiset kiistat, joiden tyhjentävä käsittely ei kuulu tämän asiakirjan piiriin.

Paperi kuitenkin viittaa vielä perustavanlaatuisempaan ongelmaan – mittaavatko WGI:t “hallintoa” asianmukaisesti? Mikä on hallinnon ja talouskasvun suhde?

Luottoluokituslaitokset olettavat epäsuorasti, että hallinto on talouskasvun edellytys, kun taas on paljon kirjallisuutta, joka viittaa usein päinvastaiseen paikkaan.

Kurtz ja Schrank julkaisivat vuonna 2007 Journal of Politics -lehdessä artikkelin “Kasvu ja hallinto: mallit, toimenpiteet ja mekanismit”, jossa he selittävät, että hallinto kehittyy hitaasti ajan myötä yhdessä taloudellisen kehityksen kanssa.

Nykyaikana tämä näkyy selkeimmin Itä-Aasian talouksissa, joissa talouskasvu edelsi paljon hyvää hallintoa, mikä johtuu suurelta osin terveiden instituutioiden paremmasta kustannustehokkuudesta kehityksen jälkimmäisissä vaiheissa.

Lehti lainaa myös Hernando De Soton vuoden 2000 työtä “Pääoman mysteeri: Miksi kapitalismi voittaa lännessä ja epäonnistuu kaikkialla muualla”, jossa todetaan, että Britannia vietti kaksi ja puoli vuosisataa siirtyäkseen maataloudesta “teknologiaksi” -ajettu’.

Siten WGI-tunnusten soveltaminen umpimähkäisesti kaikkiin suvereeneihin niiden taloudellisesta tilanteesta riippumatta ei näytä olevan järkevä tapa arvioida hallinnon “hyvyyttä”.

Esimerkiksi WGI-indikaattorit, kuten ne, jotka kertovat yleisön osallistumisesta talousarvioprosessiin, ovat epäkäytännöllisiä suurissa maissa, kuten Yhdysvalloissa tai Intiassa. kun taas toisessa tapauksessa Intia ja Indonesia, jotka tukevat valtavia äänestäjiä demokratioissaan, saavat noin puolet niin paljon kuin Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat “äänestä ja vastuullisuudesta”.

Esseen muistiinpanot,

Pelkän kokoeron vuoksi nämä maat eivät ole vertailukelpoisia. WGI:n käyttäminen hallinnon laadun mittarina voi vääristää tuloksia muutamien maiden hyväksi itse WGI:n suunnittelun vuoksi.

Suunnitteluhuolet sisältävät WGI-mallin, joka antaa korkeamman arvon lähteille, jotka ovat samaa mieltä keskenään.

Kirjoittajat toteavat kategorisesti,

…väittelemme, että WGI ei voi millään merkityksellisessä mielessä edustaa suvereenin “halua maksaa”, kun on olemassa kovia toimenpiteitä, kuten maan oletushistoria.

Kuten seuraavassa osiossa käy ilmi, valtion luottoluokitusmallien painoja ei myöskään paljasteta tai määritellä epämääräisesti sekä laadullisille että kvantitatiivisille syötteille, kun taas valtion luottoluokituksen lopullinen määrittäminen sisältää usein muita subjektiivisia mukautuksia, jotka perustuvat luottoluokituslaitoksen arvioon, joka on sisäänrakennettu metodologiaa.

Lopuksi ja ratkaisevaa on se, että kunkin kolmen suuren mallin käyttämät mallit eivät tee riittävää eroa “maksuhalukkuuden” ja “maksukyvyn” määrittämiseen käytettyjen indikaattoreiden välillä, mikä lisää luokitusmenettelyn ymmärtämistä monimutkaisemmin.

Muut ongelmat

Copy link to section

Muut kuin WGI:n käyttö luottoluokituslaitosten menetelmissä, subjektiivisia arvioita tehdään luottaen asiantuntijoihin, jotka on “valittu läpinäkymättömällä tavalla”, mikä johtaa suurempaan läpinäkyvyyteen.

On totta, että luotettavan tiedon tunnistaminen alhaisen tulotason maista voi olla erittäin haastavaa.

Paperi kuitenkin väittää, että koska osittain “laiminlyönnin todennäköisyyksien virheellisen diagnosoinnin maineelle aiheutuvat kustannukset” ovat korkeat, kohtaavat epävarmuustekijät voivat usein johtaa vähemmän kuin optimaalisiin luottoluokituspäätöksiin, jotka todennäköisesti vaikuttavat suhteettomasti EMDC:iin.

Eisenhardt ja Zbaracki vuoden 1992 artikkelissaan Strateginen päätöksenteko sekä HA Simonin vuoden 1993 työ Strategic Management Journalissa “Strategic and Organisation evolution” korostavat, että tällaisissa tilanteissa kognitiiviset rajoitukset voivat johtaa asiantuntijoiden

…tulkitaan muutoksia omien arvojensa, käsitystensä ja poliittisten prosessiensa mukaan.

Tällaiset päätökset voivat johtua erilaisista harhoista, jotka aiheuttavat saatavuuden harhaa, illusorista korrelaatiota, edustavuutta, kotimaan harhaa sekä taloudellista ja kulttuurista läheisyysharhaa.

Paperi tarjoaa paljon todisteita kognitiivisten rajoitusten ja valtion luottoluokitusprosessiin liittyvien arvioiden ymmärtämisen edistämiseksi.

Kuinka kolmen suuren koron suvereenit

Copy link to section

Luottoluokituslaitokset käyttävät sekä määrällisiä että laadullisia tekijöitä, jotka luokitellaan yleisesti “maksukyvyksi” ja “maksamishaluksi”, jotka sisältävät taloudellisia, verotuksellisia, rahallisia, ulkoisia ja institutionaalisia tekijöitä, ja ne painotetaan eri tavoin eri suurissa luottoluokituslaitoksissa.

Ymmärtääkseen näiden mallien rakennetta Intian talousneuvojan toimisto on käyttänyt luottoluokituslaitoksilta saatavilla olevia asiakirjoja.

Source: Designed using publicly available information from The Office of the Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, Government of India

Paperi esittää myös seuraavat vuokaaviot havainnollistamaan Moody’sin ja S&P:n käyttämiä menetelmiä.

Source: The Office of the Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, Government of India

Source: The Office of the Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, Government of India

Mitä tulee menetelmiin, tohtori Nageswaran ja hänen tiiminsä korostavat, että on olemassa

…valtava läpinäkymättömyyden aste…

Kehittyvien ja kehittyvien maiden (EMDC) luokituskäsittely

Copy link to section

Koska havaintojen, subjektiivisten arvioiden ja arvioiden (kuten yllä olevassa taulukossa) on suuri merkitys, jotka vaikuttavat luokittelumenetelmiin laadullisten tutkimusten ja päällekkäisyksinä, tämä johtaa

…hallintomittarille on epäsuorasti annettu suurempi painoarvo kuin virastot alun perin ilmoittivat… luokitusprosessin läpinäkymättömyyden vuoksi on uskottavaa katsoa, että laadulliset arvioinnit ovat suhteettoman korkeampia kehitysmaiden tapauksessa…

Intian hallituksen valtiovarainministeriön talousneuvonantajan toimisto lisää,

… (niillä) on merkittävä rooli valtion luottoluokituksen määrittämisessä. Näin ollen nämä tekijät ovat ilmeisesti tärkein vaikutus valtion luottoluokitukseen, jolla on taipumus vaikuttaa haitallisesti nouseviin ja kehittyviin maihin (EMDC).

Tämä vaikuttaa suvereenien, erityisesti EMDC-maiden, käsityksiin,

Kehitysmaiden keskuudessa vallitsee vahva tunne, että subjektiiviset arviot kallistuvat useimmiten kehittyneiden talouksien eduksi, sillä kehitysmaat ovat kantaneet vastuulleen yli 95 prosenttia kaikista luottoluokituksen alentamisesta huolimatta siitä, että niiden talouden supistuminen oli niitä lievempiä. edistyneen talouden vastineet.

Esseessä todetaan myös, että 56 prosenttia Afrikan maista, jotka on luokiteltu kolmen suuren joukossa, on laskenut vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana, kun vastaava luku Euroopan maissa on 9 prosenttia.

Tällä on vaikutuksia valtioiden maineeseen ja vaikeuttaa pitkän aikavälin rahoituksen saamista paljon.

Toisaalta luottoluokituslaitokset eivät onnistuneet osoittamaan kestämättömiä Yhdysvaltojen velkataakkaa, mikä johti suureen taantumaan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Intian tapaus

Copy link to section

Vaikka maailma on muuttunut dramaattisesti viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana, S&P on jatkanut Intian luottoluokitusta BBB-miinus vuodesta 2007 lähtien; Fitch on tehnyt niin vuodesta 2006 lähtien; kun taas Moody’sin Intia on vakaasti Baa3-kategoriassa.

Siten kunkin viraston Intialle antama luottoluokitus on investointiluokan spektrin pohjalla, juuri spekulatiivisten luokkien yläpuolella.

Nopea muistutus edistymisestä, jonka Intian talous on saavuttanut lähimenneisyydessä – vuodesta 2008 vuoteen 2023 Intia on noussut maailman 12. suurimmasta taloudesta viidenneksi suurimmaksi taloudeksi. Vuosina 2014–2020 maa nousi Maailmanpankin helppokäyttöisyydessä lähes 80 pisteellä; ja valuuttavarannot ovat yli 600 miljardia dollaria.

Intian talousministeriön talousneuvonantajan toimisto, valtiovarainministeriö, Intian hallitus väittää arvioidessaan Intian taloutta,

…pääoman sisäänvirtauksemme ovat voimakkaita, ulkoinen saldo on hallittavissa ja velvoitteet eivät ole rasittavia. Julkinen velka, joka on noin 80 prosenttia BKT:sta, on suurelta osin sisäistä ja tuskin ylimitoitettua nopeasti kasvavaan talouteen.

Lisäksi Intia ei ole koskaan maksanut velkansa; ja Intian hallitus on viime vuosina toteuttanut merkittäviä uudistuksia kriittisillä aloilla, mukaan lukien verotus- ja konkurssisäännöt.

Paperi toteaa, että nämä parannukset näkyvät useissa johtavissa indekseissä, mukaan lukien Global Competitiveness Index, Logistics Performance Index ja Global Innovation Index, jotka eivät löydä paikkaa luottoluokituslaitosten menetelmissä.

Ekonometrinen malli

Intian hallituksen pääekonomistin toimisto kehitti luottoluokituslaitosten metodologioiden mukaisesti oman ekonometrisen mallinsa arvioidakseen erilaisten tekijöiden vaikutusta maan luottoluokitukseen.

Tärkeimpiä havaintoja oli, että yhdistetty hallinto-indikaattori edusti 68 %:n osuutta mallin annetusta luokittelusta.

Ekonometrinen malli antoi myös uskomattoman korkean luottoluokituksen herkkyyden hallinto-indikaattorille, mikä tarkoittaa, että WGI:illä on paljon suurempi panos malliin kuin julkaistuissa metodologia-asiakirjoissa ilmaistaan.

Intian luokitus on kuitenkin pysähtynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana,

… (mikä osoittaa, että tämä on) johtui enimmäkseen järkkymättömistä käsityksistä maan hallinnosta ja institutionaalisista ominaisuuksista.

Intian ja muiden EMDC-maiden tapauksessa asiakirjassa todetaan, että kaikkien makrotalouden perustekijöiden yhteisvaikutus jää taka-alalle “koettu institutionaalinen vahvuus” määritettäessä luottoluokitusta tai haettaessa korotusta.

Ei päivityksiä?

Copy link to section

Paperi väittää, että koska hallintotekijöillä sekä luottoluokituslaitosten ja muiden asiantuntijoiden ja analyytikoiden käsityksillä on paljon tärkeämpi rooli kuin kovat makrotaloudelliset tosiasiat, Intian tai muiden kehittyvien talouksien on haastavaa hakea päivitystä, jotta

Vaikutus ei ole triviaali, koska se tarkoittaa, että ansaita luottoluokituksen korotus; kehittyvien talouksien on osoitettava edistymistä mielivaltaisilla indikaattoreilla, joita kritisoidaan myös siitä, että ne perustuvat useisiin yhden koon havaintoon perustuviin tutkimuksiin.

Tämä on erittäin ongelmallista, koska kuten paperi toteaa,

Se tekee kehitysmaiden luokituksen lähes muuttumattomaksi suhteessa jopa merkittäviin liikkeisiin olennaisissa makrotalouden perustekijöissä… Joukko löysää laadullista tietoa, joka syötetään maiden kvantitatiiviseen pisteytykseen ja lopulliseen laadulliseen peittokuvaan, joka perustuu puhtaasti viraston subjektiiviseen arvioon maiden tilanteesta. maksuhalu, joutuvat raskaasti kehitysmaita vastaan.

Moor et al. joka julkaistiin Journal of Banking and Finance -lehdessä vuonna 2018, toisti tämän osoittamalla, että subjektiiviset tulkinnat matalan luottoluokituksen maista ovat laajempia ja ne ovat negatiivisesti vääristyneitä, kun taas korkeamman luottoluokituksen saaneet maat hyötyvät positiivisesta ylöspäin suuntautuneesta vinosta.

Kirjoittajat huomauttavat myös, että subjektiiviset arvioinnit ovat alttiita erilaisille huolenaiheille, kuten kognitiivisille harhoille, rajoittuneelle rationaalisuuteen, bandwagon-vaikutuksille, sitoutumis- ja vahvistusharhaille ja kaikukammioille, jotka ovat johtaneet näiden arvioiden uskottavuusongelmiin.

Artikkelissa on kysely aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.

Arviointifilosofia, uudistukset ja johtopäätös

Copy link to section

Intian hallituksen valtiovarainministeriön talousneuvonantajan toimiston essee väittää, että valtion luottoluokitusmenetelmät tarvitsevat kiireellistä uudistusta.

Essee kertoo seuraavaa,

Myös kysymys, onko riippuvuus optimaalista heikompaa laadullista tietoa väistämätöntä, nousee esiin. Vastaus on selkeä EI. Nollatasolla ei voi olla paremmin paljastunutta halukkuutta ja päättäväisyyttä maksaa takaisin maan velkasitoumukset kuin sen itsensä takaisinmaksuhistoria. Näin ollen kansakunta, joka ei ole epäonnistunut maksukyvyttömyydessä koko ulkoisen velkahistoriansa aikana ja sosioekonomisen kehityksensä vaihteluiden kautta, tulisi pitää idioottivarmana sen “halukkuudessa maksaa takaisin”. Tämä voi, jos se tehdään vertailukohtana, muodostaa perustan toisaalta velkahäiriöiden eri yhdistelmien ja niiden syiden käsittelylle ja toisaalta maksuhalukkuuden arvioinnille.

Omaksuakseen täysin tämän lähestymistavan valtion luokituksia kohtaan tohtori Nageswaran ja Mishra korostavat, että monet muuttujat, mukaan lukien velkahistoria, saneeraustapahtumat, maksukyvyttömyydet ja ympäröivät olosuhteet, on organisoitava huolellisesti, jotta jokaiselle maalle luodaan rikas perustaso.

Tällä olisi keskeinen rooli suvereenin luottamuksen palauttamisessa luottoluokituslaitoksiin.

Vaikka hallinto-indikaattoreita käytettäisiin, niiden on oltava selkeitä ja mitattavia, toisin kuin nykyisissä menetelmissä.

Sitä, mitä paperissa sanotaan “epävakuuttaviksi laadullisiksi tiedoiksi ja arvioinneiksi”, voidaan tarvittaessa käyttää “viimeisenä keinona” tietyissä erityistilanteissa.

Toiseksi luottoluokituslaitosten on jaettava eri puolilla maailmaa käytetyt parhaiden käytäntöjen yksityiskohtaiset tietokannat, joita ne jo ylläpitävät, valtioiden kanssa, jotta ne voivat kukin hyötyä tästä tiedosta ja virtaviivaistaa luottoluokitustaan sopivimmalla tavalla.

Vaikka valtioiden odotetaan olevan täysin avoimia luottoluokituslaitoksille, näille virastoille ei ole tällaista vaatimusta.

Kun otetaan huomioon tämä “kaksisuuntaisen avoimuuden” puute, asiakirjassa ehdotetaan “velvoitteiden symmetriaa”, joka olisi siunaus kaikille osapuolille parantamalla suvereenia luottamusta luottoluokituslaitoksiin, kun taas luokituksia voidaan antaa käyttämällä objektiivisempia, tiukempia parametreja, jotka Se puolestaan parantaa yksityisen pääoman saatavuutta kustannusten ja käytettävissä olevien kokonaisresurssien osalta.

Luottoluokituslaitosten menetelmien uudistaminen olisi “kustannuksiton väliintulo”, joka parantaisi maksukyvyttömyysriskin arviointia ja vähentäisi rahoituskustannuksia.

Intian hallituksen valtiovarainministeriön talousneuvonantajan toimiston esseessä löyhien metodologioiden nykytila ja arvoarvioiden ja käsitysten suuri rooli ovat

…kelvottomia tuloksia maailmanlaajuisesti katsottuna.

Huomautus: Huomioi, että olen kirjoittanut tämän artikkelin Intian valtiovarainministeriön talousneuvonantajan toimiston “Suvereenin takaisinmaksuhalukkuuden ymmärtäminen: luottoluokitusmenetelmien katsaus” perusteella. Mahdolliset virheet asiakirjan löydöksissä tai muissa seikoissa ovat omiani.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.