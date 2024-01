Kultanäkymät 2024: Varjostaako geopoliittinen kysyntä Fedin politiikkaa?

Kullan hinnan odotetaan jatkavan nousuaan vuonna 2024 sen jälkeen, kun se oli palannut 13 % viime vuonna huolimatta haukkaasta Fed: stä; ylittää joukkovelkakirjat ja useimmat hyödykkeet ja suoriutuu samalla tavalla kuin teknologiapainotteinen NASDAQ.

JP Morganin analyytikot arvioivat tavoitehinnaksi jopa 2 300 dollaria vuodelle 2024 johtuen Fedin järjettömästä koronlaskuista ja odotuksista nopeista koronlaskuista.

Kullan monimutkaisuus johtuu siitä, että se on sekä kulutushyödyke että sijoitusomaisuus – tuottoton, jota pidetään myös yhtenä parhaista suojauksista inflaatiota ja odottamattomia taloudellisia tapahtumia vastaan.

Markkinoita ajatellen tärkein huolenaihe on se, pystyykö Federal Reserve todella toteuttamaan pehmeän laskun.

Talouden todennäköisestä kehityksestä vallitsee huomattava hämmennys, sillä Bloomberg Economics asettaa kovan laskun todennäköisyydelle jopa 55 %, kun taas Cleveland Fed arvioi tämän olevan vain 28 %.

Maailmanlaajuinen taantuma on siis edelleen erittäin todennäköinen.

Markkinoiden ja Fedin välinen ero odotuksissa on todennäköisesti keskeinen riski vuodelle 2024, ja käynnissä olevat sotilaalliset ja geopoliittiset muutokset tekevät entisestään epävarmemmaksi.

Iranin äskettäinen sota-aluksen sijoittaminen Punaisellemerelle on kuitenkin vain lisännyt jo ennestään kohonneita jännitteitä ja luo myös kullan hintapaineita.

Lyhyt yhteenveto vuodesta 2023

Markkinoiden huomattavan epävakauden ja Fedin nopean nousun keskellä vuonna 2023 keltainen metalli menestyi positiivisesti ja päätti vuoden noin 2 070 dollarissa.

Aiemmin tänä vuonna kullan arvo nousi 2 000 dollarin rajalle vastauksena Yhdysvaltain aluepankkien nopeasti kehittyvään kriisiin, ennen kuin Fed, valtiovarainministeriö ja FIDC:n virkamiehet puuttuivat markkinoiden huolenaiheisiin, mikä johti jatkuvaan pudotukseen 1 800 dollarin tasolle lokakuuta 2023.

Tämä kuitenkin käännettiin lokakuussa 2023, kun Lähi-idässä Israelin ja Palestiinan välisen sodan puhkeamisen jälkeen valtasi uudet geopoliittiset komplikaatiot.

Hinnat jatkoivat nousuaan, kunnes ne havaitsivat ennennäkemättömän nousun joulukuun 2023 alussa, jolloin kullan arvo saavutti ennätyskorkean 2 153,4 dollarin markkinoiden uskomusten taustalla, että Fed näytti luopuvan “pidempään korkeammalla” -strategiastaan. yhdistettynä odottamattomiin sotilaallisiin toimiin Punaisellamerellä.

Surendra Mehta, johtaja, India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA), kutsui tapahtumaa

…huikea kauppa…

Markkinoiden jatkuvista nousu- ja laskusuhdanteista huolimatta kulta onnistui säilyttämään kiiltonsa useiden tekijöiden ansiosta, mukaan lukien paniikki Yhdysvaltojen alueellisesta pankkikriisistä, joka merkitsi suurten yksiköiden, kuten SVB:n, romahtamista; jatkuvat geopoliittiset jännitteet – ensinnäkin Ukrainan ja Venäjän välinen sota, jota seurasi Israelin ja Palestiinan välinen sota ja lopuksi Punaisenmeren jännitteiden lisääntyminen; fyysisen kullan jatkuva vahva keskuspankkikysyntä; ja Fedin kekseliäisyys yhdistettynä jatkuvaan dollarin laskuun lokakuusta 2023 lähtien.

Huhtikuussa 2023 Invezzille ilmestyneessä artikkelissa ” Kulta ja hopeanäkymät, kun 23 osavaltiota ryhtyvät ottamaan takaisin jalometallit laillisiksi maksuvälineiksi “, lainasimme GoldSilver.comin perustajaa ja tunnettua kirjailijaa Mike Maloneyta, joka ylisti metallin historiallista vakautta ja arvon säilyttämistä. ominaisuuksia,

…se on parasta rahaa, koska ei ole mitään muuta edes samassa liigassa… Se tekee kullasta kauneimman rahan.

Katse eteenpäin vuoteen 2024

Kullan hinnan nousuvauhdin vuonna 2024 odotetaan yleisesti säilyvän ennallaan, sillä monet samat voimat siirtyvät edellisestä vuodesta, eli järjetön Federal Reserve, geopoliittinen mullistus ja lujat keskuspankkiostot.

Fed, korot ja dollari

Yleensä löysempi Fed-politiikka tarkoittaa, että korkoton omaisuus, kuten kulta, tulee kilpailukykyisemmäksi muita valtavirran rahoitusvälineitä vastaan.

Lisäksi odotukset siitä, että keskuspankki oli saavuttanut huippukorot ja sitten päättänyt poiketa “pidempään korkeammasta” politiikasta, lisäsi epäilyjä siitä, että kuvernööri Powellin johtama FOMC pelkäsi ylikiristymisen mahdollisuutta.

Huolimatta Powellin vaatimuksesta, että koronleikkaukset ovat vasta “näkyviin”, EY: n analyytikot ennakoivat, että Fed laskee korkoja neljä kertaa vuonna 2024, kun taas Goldman Sachsin ekonomistit ennustivat jopa viisi.

Loppujen lopuksi joulukuun pistekaavio merkitsi sitä, että keskimääräisen ohjauskoron ennustetta laskettiin 4,6 prosenttiin verrattuna syyskuun 2023 ennusteiden yhteenvedon 5,1 prosenttiin.

Lisäksi vuoden 2024 pisteiden joukko laajeni niinkin alas kuin 3,8 %.

Tämän jälkeen Yhdysvaltain PCE laski 2,6 prosenttiin vuotta aiemmasta, mikä alittaa Investing.comin 2,8 prosentin odotukset. Tästä syystä FOMC:n on entistä haastavampaa estää markkinoita ennakoimasta koronlaskuja.

Alhaisemmat korot heikentävät dollarin näkymiä, mikä yleensä lupaa hyvää maailmanlaajuisesti vaihdetuille hyödykkeille, koska ne hinnoitellaan yleensä dollareissa.

Geopolitiikka, talous ja taantuman riskit

Huthien hyökkäykset laivayhtiöitä kohtaan ovat voimistuneet.

Kaiken kaikkiaan suuret rahtialukset ovat päättäneet välttää aluetta ja ohjata toimitukset uudelleen Good Hope -niemen ympäriltä.

Iran lähetti äskettäin aluksen alueelle sen jälkeen, kun Yhdysvallat löi alas kolme Houthi-venettä.

Ilman selvyyttä Iranin tavoitteista riskit kasvavat jo ennestään epävakaalla areenalla.

Asiat kuumenivat entisestään, kun Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri Grant Shapps tuki liikettä aluetta vastaan, kun hän totesi,

“Jos emme suojele Punaista merta, se saattaa rohkaista niitä, jotka haluavat uhata muualla, mukaan lukien Etelä-Kiinan merellä ja Krimillä.”

Lisäksi jännitteet Venäjän kanssa kärjistyvät, kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset takavarikoivat jo jäädytettyjä Venäjän omaisuutta 300 miljardin dollarin arvosta.

vaalit

Vuoden aikana Yhdysvaltain vaaliriskit voivat johtaa politiikan epävarmuuteen, mikä voi entisestään nostaa kullan arvovarastokiinteistöjen profiilia.

Geopoliittisesti herkkä Taiwan lähtee vaaleihin tammikuussa 2024, kun taas Euroopan parlamentin vaalit on määrä järjestää kesäkuussa.

Globaalin kasvun hidastuminen

Lopuksi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennusti talouden hidastuvan 3,0 prosenttiin vuositasolla vuodelle 2024 verrattuna aikaisempaan 3,5 prosentin ennusteeseen.

Tämä voi mahdollisesti kannustaa sijoittajia siirtymään pois riskialttiimmista omaisuuseristä ja hajauttamaan salkkunsa jalometalleihin.

Kiinassa kulutuskysynnän odotetaan elpyvän korusegmentissä, koska uusia elvytystoimia otetaan todennäköisesti käyttöön.

Kuluttajien ruokahalu tulee kuitenkin lopulta riippumaan myös yksityisen sektorin luottamuksesta ja kiinteistömarkkinoiden terveydestä.

Keskuspankkiostot ja muut lähteet

Keskuspankkien fyysiset kullanostot ovat edelleen kiihtyneet.

Nouseva trendi julkisissa hankinnoissa korkean inflaation ja geopoliittisen epävarmuuden keskellä on ollut kullan hinnan ja kysynnän keskeinen tekijä.

Maailman kultaneuvoston (WGC) mukaan fyysisen kullan oston arvioidaan pysyvän trendin yläpuolella vuonna 2024 eli yli 450 – 500 tonnia.

Tämä tukee jatkossakin vahvasti hintoja ja nousuvauhtia.

Viimeaikaiset suunnitelmat takavarikoida Venäjän jäädytetyt varat ulkomailla ovat kuitenkin saattaneet pahentaa rahaviranomaisten huolta.

Seuraavien 12 kuukauden aikana FX Streetin analyytikot arvioivat keskuspankkien ostavan huomattavasti enemmän fyysistä metallia 800-850 tonnilla.

Muut kysynnän lähteet

WGC:n raportissa 18. joulukuuta 2023 todettiin, että parhaat kulta-ETF:t ovat todistamassa merkittäviä tuloja Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC:n, sveitsiläisen Raiffeisenin ETF:n – Solid Gold Reliable and Traceable – ja Istanbul Gold Exchange Traded Fund -rahaston kanssa. 1 552,0 %, 409,3 % ja 136,5 %.

Marraskuun virrat olivat merkittävimmät SPDR Gold Shares ETF:lle, joka ylitti miljardin dollarin tulovirrat marraskuussa 2023.

Näiden segmenttien kysynnän odotetaan jatkuvan kasvussa.

Kullan hinnan näkymät

Vaikka Fedin politiikan vauhti on ollut markkinoiden toimijoiden tärkein huolenaihe, tämä saattaa olla muuttumassa Punaisenmeren tuoreen kehityksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vastakkainasettelujen myötä.

WGC ennusti kolme mahdollista skenaariota vuodelle 2024 – pehmeä lasku, kova ja ei laskua todennäköisyysalueilla 45-65%, 25-55% ja 5-10%.

Copy link to section

Perinteisesti kullan tuotto ei ole ollut vahva pehmeän laskun skenaariossa.

Tämä on odotettavissa, koska inflaatio on saatu hallintaan ja kasvunäkymät paranevat, mikä heikentää kullan arvon säilyttäjän mainetta ja liioittelee sen tuottamattomia ominaisuuksia.

WGC:n mukaan kullan keskimääräinen tuotto Fedin historian kahden ainoan pehmeän laskun aikana oli (-)1,6 %, kun taas treasuries 16,3 % ja osakkeet 33,3 %.

Jos pehmeä lasku saapuisi, kullan tuotto voisi pysyä suhteellisen tasaisena, mutta sen ehtona on myös geopoliittisten murtumislinjojen selviäminen.

Tämä vaatii kuitenkin erittäin tarkkaa päätöksentekoa Fedin taholta ja huomattavaa onnea suhteessa ulkoisiin tekijöihin.

Lisäksi jos inflaatio laskee nopeammin kuin Fedin leikkaukset, reaalikorot nousevat ja kulutuskysyntä heikkenee, mikä heikentää kullan hintaa ainakin jonkin aikaa.

Kullan hintaan vaikuttaa edelleen markkinatoimijoiden epävarmuus Fedin politiikan kehityksestä.

Copy link to section

On olemassa vakavia huolenaiheita siitä, että Fedin haukkamainen innostus suhdanteen aikana voi laukaista uuden taantuman, varsinkin jos rahatalouden viiveet tulevat esiin.

Markkinat näyttävät suojautuvan aktiivisesti tätä mahdollisuutta vastaan, kun otetaan huomioon Fedin koronlaskujen räjähdys.

Inflaation uhka?

Tällaisessa tapauksessa kullan kysyntä todennäköisesti kasvaa turvasatamakysynnässä, koska rahoitusomaisuus on pettynyt.

Kuitenkin Lähi-idän tilanteen ollessa veitsen terällä, inflaatio, joka ei ole vielä laskenut 2 prosentin tasolle, voi nähdä noususuuntauksen, mikä ehkä jopa pysäyttää viimeaikaiset kuluttajahintaindeksin ja PCE:n laskut.

Näitä pelkoja ovat pahentaneet odotukset, että myös perusresurssien, kuten öljyn, toimitukset viivästyvät merkittävästi, koska ne ohjataan Good Hope -niemen ympäri.

Pahimmassa tapauksessa Fed voisi mahdollisesti joutua kääntämään kurssin ja jatkamaan koronnostoa, joka on perinteisesti osoittautunut negatiiviseksi kullalle.

Silti jopa tällaisessa skenaariossa Fed voi pitää erittäin haastavana puuttua asiaan, koska se on jo nostanut korot useiden vuosikymmenten huipulle ja kohtaa korkomaksujen ja vakavien laiminlyöntien seuraukset, etenkin kun kotitaloudet ovat nostaneet enemmistön. pandemian aikakauden ylijäämästä.

Lisäksi, kuten vuonna 2023 nähtiin, kullan korkea geopoliittinen kysyntä ylläpitää vahvaa ostoaktiivisuutta erityisesti keskuspankeissa.

Tämän seurauksena kullan geopoliittinen kysyntä voisi mahdollisesti yhdessä nousevan inflaation kanssa saavuttaa kullan ennätyskorkeuden vuonna 2024.

Copy link to section

Vähiten todennäköisemmäksi arvioidussa tilanteessa, jossa ei laskeuduta, markkinoiden talouskasvu ja inflaatio paranevat todennäköisesti, mikä todennäköisesti estäisi syvemmän taantuman tulevaisuudessa.

Copy link to section

Vaikka alhaisemmat korot ovat yleensä positiivisia kullalle, ne heijastavat myös inflaation laskua.

Tämän seurauksena reaalikorot (ilmaistuna korkona miinus inflaatio) voivat nousta, laskea tai pysyä epävarmana riippuen siitä, miten näiden kahden välinen suhde toimii.

Laskeva inflaatio voi tarkoittaa sitä, että reaalikorot nousevat, mikä tukahduttaa kuluttajien ruokahalun, mikä voi rajoittaa kullan hintaa ainakin väliaikaisesti.

Toisaalta, kun otetaan huomioon merkittävä perinteinen turvasatama järjestelmäriskejä vastaan, mukaan lukien jatkuvat geopoliittiset riskit ja mahdollinen taantuma, sijoittajat todennäköisesti varmistavat kysynnän kasvun samalla kun hinnat nousevat.

Johtopäätös

JP Morganin analyytikot asettavat kullan tavoitehinnaksi ennätyskorkealle 2 300 dollarille, kun taas UBS, vaikka nouseva, ei ole niin optimistinen ja ennustaa hintaa 2 150 dollaria.

Mitä tulee Fedin virkamiesten näkemykseen, Wall Street Journalin artikkelissa todettiin, että

Viime viikolla kaksi virkamiestä ei ennakoinut leikkauksia ensi vuonna ja yksi ennusti kuuden neljännespisteen leikkauksen vastaavan. “Se on melko laaja alue” signaalin ottamiseksi, Barkin sanoi.

Thomas Barkin on Richmond Fedin toimitusjohtaja.

Ainakin meneillään oleva rahapoliittinen hämmennys ja geopoliittinen epäharmonia ovat todennäköisesti riittäviä syitä sijoittajille lisätä salkkujen hajauttamista kultaan vakuutuskiinteistöissään.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.