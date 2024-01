Voisiko Tesla Inc:stä (TSLA) tulla voittava osake vuonna 2024?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) raportoi vahvasta suorituskyvystä vuonna 2023. Sähköajoneuvojen tuotanto ja toimitukset nousivat 1,8 miljoonaan 38 %:n vuosikasvun jälkeen. Tavoite vuodelle 2024 ylittää 2,2 miljoonaa sähköautoa. Tesla voi odottaa positiivisia kassavirtoja vuoteen 2025 mennessä, jos kasvuvauhti toteutuu. Sijoittajat haluavat ymmärtää, miten yritys voi pärjätä pääomamarkkinoilla.

Teslan johtajuus sähköautoteollisuudessa teki yrityksestä voittavan osakkeen vuonna 2023. BYD kuitenkin haastaa sen johtajuuden. BYD myi yli 3,0 miljoonaa kappaletta verrattuna Teslan 1,8 sähköautoon vuonna 2023. Kolme tekijää vahvistaa kilpailijan etua sähköautomarkkinoilla. Kolme tekijää ovat hinnoittelu, korot ja markkinoille pääsy.

Tesla-mallit ovat kilpailijoita kalliimpia. Ostajat kohtaavat korkeat korot. Maailman suurimmalla sähköautomarkkinalla Kiinassa BYD hallitsee. Teslan hopeavuori on sen brändi, globaali imago ja myynnin kasvupotentiaali Euroopassa ja Lähi-idässä. Hinnoittelupaineita voitaisiin osittain lieventää vakaalla rahapolitiikalla. Tesla voidaan kuitenkin pakottaa tarjoamaan valtavia alennuksia.

Vaikka kilpailu on valtava, Teslan ylivalta jatkuu vuoteen 2024 asti. Ennustamme vahvaa myynnin kasvua. Kun Tesla taistelee markkinajohtajuudesta, sijoittajat voivat odottaa merkittävää tuottoa osakkeelle. Potentiaaliset positiiviset kassavirrat ovat tärkeä osaketta ohjaava voima.

Teslan tuki on 220 dollaria ja vastus 290 dollaria

Copy link to section

Source – TradingView

Tekninen analyysi osoittaa Teslan osakekurssin nousevan liukuvien keskiarvojen perusteella. RSI on kuitenkin 44,40 ja laskee. Hinta saattaa laskea hieman nykyisestä 238 dollarin arvosta. Jos näin tapahtuu, on suuri todennäköisyys, että hinta pysyy alle 220 dollarin. Tämä on myös kohta, jossa RSI voi laukaista ostosignaalin. Keskipitkän ja pitkän aikavälin näkemys on, että osakkeen arvo nousee.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Yhteenveto

Copy link to section

Tesla kohtaa valtavan kilpailun, mutta merkki on silti markkinoiden paras sähköauto. Hintakilpailusta huolimatta Tesla kasvattaa myyntiään läpi vuoden. Potentiaali positiivisiin kassavirtoihin vuoteen 2025 mennessä tekee Teslasta voittavan osakkeen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.