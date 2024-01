BYD sanoo, että sen ajoneuvojen myynti kasvoi 62 prosenttia vuonna 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) on keskittynyt maanantaina raportoituaan massiivisesta ajoneuvomyynnin vuosittaisesta kasvusta vuonna 2023.

Kuinka monta ajoneuvoa BYD myi viime vuonna?

Sähköajoneuvoyhtiö myi viime vuonna yhteensä hieman yli 3,0 miljoonaa yksikköä, mikä on lähes 62 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna.

Näistä 1,6 miljoonaa oli akkukäyttöisiä sähköautoja ja loput ladattavia hybridejä, kuten sen tämänaamuinen lehdistötiedote kertoo.

Uutiset saapuvat noin pari kuukautta sen jälkeen, kun BYD Company Limited ilmoitti, että sen voitto nousi kaikkien aikojen ennätykselliseen 1,42 miljardiin dollariin kolmannella tilikaudella. Kiinalainen autonvalmistaja on hiljattain paljastanut suunnitelmansa perustaa tehdas Unkariin.

Huomaa, että BYD Company Limited päätti viime vuoden laskun 35 % verrattuna huippuunsa helmikuussa 2023.

BYD-osake vs. Tesla: Analyytikko valitsee puolen

Maanantaina Shenzhenin pääkonttori ilmoitti myös myyneensä joulukuussa 340 178 akkusähkö- ja hybridisähköautoa. Yli puolet näistä oli täysin sähköisiä.

Canaccord Genuityn analyytikko George Gianarikas jakaa näkemyksensä sekä BYD Company Limitedistä että sen ensisijaisesta kilpailijasta Tesla Inc:stä, sanoi äskettäin CNBC:n “The Exchange” -ohjelmassa:

Tesla ohitetaan todennäköisesti yksikön näkökulmasta, mutta se voittaa ajan myötä voitonjakotaistelun.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Hänen ostoluokituksensa $TSLA:lla on yhdistetty hintatavoitteeseen 267 dollaria, mikä viittaa noin 8,0 %:n nousuun tästä. Sitä vastoin Berkshire Hathaway – Warren Buffetin monikansallinen ryhmittymä viime vuonna sanoi, että BYD oli selvästi Teslaa edellä Kiinassa (lisätietoja).

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.