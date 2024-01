Kryptotutkimusyritys jakaa Cardanon (ADA) äärimmäisen laskevat näkymät

Kun kryptovaluutat katselevat uutta pomppia viime viikon laskujen jälkeen, K33 Research pitää Cardanon (ADA) äärimmäisen laskusuuntaisena.

Heidän viimeisimmän näkemyksensä mukaan alusta sanoo, että Cardano voi “ajautua merkityksettömyyteen”. Tutkimusraportissa mainitaan esimerkkinä IOTA:n, NEO:n ja EOS:n markkinat.

“Miksi sinun pitäisi myydä Cardanoa (ADA)” -raportissaan tutkimusyritys mainitsee useita tekijöitä syinä, miksi kryptovaluutta voi hitaasti “vuodata” epäselvyyteen.

Cardano “ei käytetty mihinkään”

Copy link to section

K33 Researchin mukaan Cardano-verkostolla ei ole mitään mielekästä toimintaa, ja tämä voi olla tärkein syy siihen, että ADA päätyy arvottomaksi tiellä. Lohkoketjualusta, erityisesti älykkäiden sopimusten verkko, kuten Cardano, tarvitsee alkuperäisen tunnuksensa, jotta sitä voidaan käyttää käytännössä, K33:n tutkimuspäällikkö Anders Helseth huomautti.

Tämä ei näytä olevan ADA:n tapauksessa, Helseth väitti. Hänen mukaansa, vaikka jotkin vasta-argumentit saattavat viitata 90 000 päivittäiseen tapahtumaan, nämä ovat blockchain-tapahtumia eivätkä “merkittäviä tapahtumia”.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“Cardano-verkostossa ei tapahdu mitään muuta kuin vaihtosiirrot ja joukko laukkujenpitäjiä, jotka valmistavat lohkoketjutoimintaa”, hän huomautti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mitä Cardanon stablecoin-tilanne kertoo?

Copy link to section

Lohkoketjudatan ja kaupankäyntipörssien lisäksi ei ole olemassa mitään ulkoista näyttöä “todellisesta toiminnasta”. Tämän lisäksi Cardanon stablecoin-tilanne. Tetherin ja Circlen tärkeimmät vakaat kolikot – USDT ja USDC – eivät ole Cardanossa.

Sen sijaan on olemassa vain Cardano-vakuudellisia stabiileja kolikoita, joiden arvo on tällä hetkellä 76 senttiä dollarilta. Tutkimusyhtiö sanoo, että tämä on “toinen sana turhaan”, erityisesti DeFille. Raportin mukaan Cardanolla on hieno historia ja tarina, mutta vetovoima on nolla. Vain mahtava idea myydään uusille ADA-haltijoille, mutta tulevaisuus on synkkä.

“Ada ei ole noussut linjassa muiden “vahvempien” älykkäiden sopimusmerkkien kanssa, kun markkinat ovat parantuneet, mikä on vahva osoitus kuolevasta kolikosta”, Helseth sanoi.

Hän ehdottaa, että ADA:lla on edessään skenaario, jossa se muuttuu “arvottomaksi ajan myötä”. Se on samanlainen lentorata kuin muilla altcoineilla, mukaan lukien IOTA, NEO ja EOS. Monet tämän näkemyksen omaavat projektit paisuvat teknisten päivitysten tai tärkeiden kumppanuusilmoitusten keskellä, mutta haalistuvat nopeasti, kun siitä ei tule mitään merkittävää.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Tarkoittaako tämä, että ADA voi pudota kymmenen parhaan joukosta ja kadota takapihalle?

CoinGeckon tietojen mukaan Cardanon hinta saavutti kaikkien aikojen korkeimman 3,09 dollarin syyskuussa 2021. Huolimatta sen 53 prosentin noususta viime vuonna, ADA:n nykyinen arvo on edelleen yli 82 prosenttia sen kaikkien aikojen huipusta.

Kryptovaluutta käy kauppaa noin 0,53 dollaria kirjoittamishetkellä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.