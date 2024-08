MercadoLibre-osakeanalyysi: MELI on vaarassa ennen tulosta

MercadoLibren (NASDAQ: MELI) osakekurssi on menestynyt markkinoita heikommin tänä vuonna. Se on noussut vain 3,4 prosenttia tänä vuonna, jäljessä muista yrityksistä, kuten Amazon, Jumia ja eBay. Osakkeella on myös jäljessä huippuindeksit, kuten S&P 500 ja Nasdaq 100.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Vahvaa kasvua ja markkinaosuutta

Copy link to section

MercadoLibrestä on tullut yksi maailman suurimmista verkkokaupan yrityksistä yli 28 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Sillä on hallitseva markkinaosuus Latinalaisen Amerikan alueella.

Vuosien varrella sen liikevaihto on kasvanut yli 7,4 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 10,1 miljardiin dollariin vuonna 2023. Yrityksen vuotuiset voitot ovat nousseet yli 1,78 miljardista dollarista yli 2,6 miljardiin dollariin, ja analyytikot odottavat trendin jatkuvan.

Amazonin tavoin MercadoLibre on laajentanut ratkaisujaan pyrkiessään monipuolistamaan tulojaan. Verkkokauppadivisioonan lisäksi yritys on tuonut markkinoille fintech-ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä maksamaan ja lähettämään rahaa.

Se on myös käynnistänyt Pago-luottoliiketoiminnan, jossa se tarjoaa lainoja yksityishenkilöille ja muille yrityksille. Vuosien aikana aktiivisten ostajien määrä on noussut yli 46,1 miljoonasta Q1’23:sta yli 53,5 miljoonaan viimeisellä neljänneksellä. Suurin osa näistä asiakkaista on Brasiliassa ja Meksikossa.

Myös sen fintech – liiketoiminta kukoistaa, kun kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrä on noussut vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen 35,6 miljoonasta yli 49 miljoonaan. Hallinnoitavat varat ovat nousseet 2,9 miljardista dollarista yli 5,3 miljardiin dollariin.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että MercadoLibren liiketoiminta sujui hyvin. Sen bruttokauppavolyymi (GMV) nousi 20 prosenttia yli 11,4 miljardiin dollariin, kun myytyjen tuotteiden määrä kasvoi 25 prosenttia yli 385 miljoonaan. Nettoliikevaihto nousi 4,3 miljardiin dollariin, kun taas nettotulos nousi 7,9 prosenttia 344 miljoonaan dollariin.

Tämä kasvu tapahtuu, vaikka MercadoLibre kohtaa enemmän kilpailua alalla. Suurin osa tästä kilpailusta tulee Shopeelta, johtavalta Kaakkois-Aasian yritykseltä, joka kasvattaa markkinaosuuttaan. Verkkosivustojen liikennetiedot osoittavat, että Shopeella oli yli 200 miljoonaa verkkosivuston kävijää Brasiliassa toukokuussa.

MercadoLibre kohtaa myös enemmän kilpailua Amazonin, Temun ja AliEpressin kaltaisten yritysten kanssa. Sill, sen tunnettu brändi ja vahva ekosysteemi auttavat sitä säilyttämään markkinaosuuden.

MercadoLibre-tulot edessä

Copy link to section

Seuraava tärkeä katalysaattori MELI-osakkeen kurssille on yhtiön perjantaille suunniteltu tulos.

Analyytikoilla on suuria odotuksia yhtiön suhteen. He odottavat sen liikevaihdon olevan 4,6 miljardia dollaria, mikä on 37 % kasvua vuoden 2023 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Analyytikot odottavat sen liikevaihdon olevan 19 miljardia dollaria, mikä on 31 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2025 liikevaihto on yli 23,4 miljardia dollaria.

Samanaikaisesti keskimääräinen tulosarvio on, että sen osakekohtainen tulos on 8,53 dollaria, mikä on suuri lisäys vuotta aiemmin tehdystä 5,16 dollarista. Yhtiön vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan 33,83 dollaria, mikä on enemmän kuin 19,46 dollaria.

Ylimmän rivin numeroiden lisäksi MELI-osakekurssi reagoi segmenttinumeroihin ja sen eteenpäin suuntautuviin ohjeisiin.

Analyytikoilla on nousevat näkymät yhtiöstä. Keskimääräinen arvio on, että osakkeen arvo nousee nykyisestä 1 625 dollarista 2 000 dollariin, mikä tarkoittaa 21 prosentin nousua nykyisestä tasosta.

Mahdolliset riskit edessä

Copy link to section

MercadoLibrella on kuitenkin useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen liikevaihdon kasvuun. Ensimmäinen suuri riski on Argentiina, ydinmarkkina. Vaikka inflaatio on hidastunut tänä vuonna, Argentiinan peso on pudonnut ennätysmatalalle. Sen kurssi oli 945 dollaria vastaan, mikä on korkeampi kuin viime vuoden alin 160.

Heikkenevä valuutta vaikuttaa MercadoLibren kaltaiseen yritykseen, joka käsittelee tuontia Kiinan kaltaisista maista. Tässä myyjät joutuvat käyttämään enemmän rahaa tuontiin, mikä johtaa korkeampiin hintoihin.

Sama tilanne on muissa alueen maissa. Esimerkiksi Brasilian real on laskenut 5,60:aan viime vuoden alimmasta 4,59:stä. Meksikon peso on myös laskenut 16,27:stä 18,0:aan

MercadoLibre-osakekurssianalyysi

Copy link to section

TradingView:n MELI-kaavio

Toinen suuri riski, jonka MELI-osakkeen hinta kohtaa, liittyy teknisiin seikkoihin. Päiväkaaviossa näemme, että osake on muodostanut kolminkertaisen kaavion 1,787 dollarin tason ympärillä. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi laskevimmista kaaviokuvioista. Sen pääntie on 1 325 dollaria.

Se on myös muodostanut pienemmän kaksiosaisen kuvion, jonka pääntie on 1 550 dollaria. Osake on myös pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella.

Siksi, vaikka pre-earning-osakeennusteet ovat aina riskialttiita, epäilen, että MELI-osakkeilla on laskeva nousu, kun ne ilmestyvät. Jos näin tapahtuu, se voi pudota seuraavalle keskeiselle tukitasolle 1 550 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.