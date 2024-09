Haastattelu: Useimmat keskuspankit, erityisesti Fed, saavat korkoja väärin, Jim Rogers sanoo

Villi heilahdus, jonka Japani, Aasia ja globaalit markkinat, mukaan lukien Yhdysvallat, kokivat maanantaina Yhdysvaltojen työpaikkoja koskevien tietojen ja jenin hintojen purkamisen jälkeen, on toistaiseksi tasaantunut, mutta pelot Yhdysvaltojen luisumisesta taantumaan ovat edelleen olemassa.

Amerikkalainen sijoittaja ja Beeland Interestsin puheenjohtaja James Beeland Rogers, joka tunnetaan myös nimellä Jim Rogers, on nähnyt vuoroveden kääntyvän monta kertaa ja pysynyt vahvana.

Invezz kääntyi Rogersin puoleen saadakseen hänen näkemyksensä siitä, kuinka ymmärtää viimeaikaiset tapahtumat, mitä omaisuutta pitäisi ostaa tai pitää hallussaan näinä epävakaina aikoina ja miksi, vaikka hän uskoo karhumarkkinoiden olevan nurkan takana, hän ei myy vielä lyhyeksi. Muokatut otteet:

Invezz: Mitä mieltä olet Japanin johtamasta maanantain markkinoiden romahduksesta ja peloista USA:n lähestyvästä taantumasta?

No, osakemarkkinat ympäri maailmaa ovat tehneet uusia huippuja Kiinaa lukuun ottamatta. Kaikilla muilla on ollut erittäin mukavaa. Se johtaa yleensä ongelmaan. Kun kaikki ovat onnellisia, sinun pitäisi olla huolissaan.

Japani oli siis ollut alaspäin 35 vuotta. Sitten se alkoi nousta tänä vuonna monista syistä, ja se nousi suoraan pitkään. Kun tällaiset markkinat alkavat laskea, siitä tulee yleensä hyvin pelottavaa, ja Japanista tuli pelottava.

Onko se loppu? Minä en tiedä. Tiedän, että loppu tulee pian, koska kaikilla maailmassa on ollut erittäin hauskaa, mukaan lukien Intia, Japani mukaan lukien. Nämä ovat markkinoita, jotka eivät ole olleet loistavia pitkään aikaan. Joten en tiedä milloin loppu tulee, mutta tiedän, että olemme lähestymässä.

Maanantaimarkkinoiden romahdus merkki tulevista ajoista?

Ehkä se oli kellojen soitto, jossa sanottiin, valmistautukaa, valmistautukaa.

Kerron teille, että en omista monia osakkeita missään päin maailmaa, koska tiedän, että meillä on uusi karhumarkkina, ja tiedän, että se tulee olemaan hyvin, hyvin vakavaa, kun se tapahtuu.

Meillä oli ongelma vuonna 2008 liian suuren velan vuoksi. Siinä kaikki. Vuodesta 2009 lähtien velka on kasvanut pilviin kaikkialla. Jopa Intialla on nyt velkaa. Joten ole huolissasi. Olen huolissani. Mutta en ole vielä myymässä lyhyeksi.

Hopea on halpa omaisuus harkittavaksi

Invezz: Missä sinulla on varallisuuttasi tällä hetkellä? Mitä omaisuusluokkaan sijoittajien tulisi katsoa näin epävakaina aikoina?

Olen oppinut aiemmin, että sinun pitäisi tarkastella asioita, jotka ovat edelleen masentuneita.

Eli hopea on halpaa. Kulta on kaikkien aikojen huipussaan. Hopea on laskenut 40 prosenttia kaikkien aikojen ennätyksestään. Eli ehkä hopeaa. Omistan hopeaa. Toivottavasti ostan lisää. Toivottavasti ostan lisää kultaa, jos se laskee.

Maatalous on edelleen halpaa, mutta useimmat asiat eivät ole halpoja. Useimmat omaisuuserät, erityisesti osakkeet kaikkialla maailmassa, ovat kalliita. Eli ei ole paljon ostettavaa.

Kun aloitat lyhyeksi myynnin, sinun tulee shorttaa osakkeet, jotka ovat nousseet eniten. Ne osakkeet Amerikassa, (mahtava) seitsemän – kun karhumarkkinat tulevat, ne ovat sellaisia asioita, joita pitäisi myydä lyhyeksi.

En tiedä Intiassa yhtään osaketta, jota voisi myydä lyhyeksi. On todennäköisempää, että Amerikka on paikka myydä lyhyeksi.

Invezz: Asiantuntijat ovat keskustelleet siitä, menevätkö tekoälyosakkeet dot-com-polulle. Mitä pidät koko AI-buumista, joka ajaa Big Techiä?

AI muuttaa jo maailmaa. Se muuttaa maailmaa entisestään. Ja tulee suuria omaisuuksia. Tulee myös suuria katastrofeja. Niitä on aina ollut.

Mutta näin sähkö muutti maailman. Ja se oli upeaa. Osakkeet olivat hetken upeita.

Kuten sanoin, jotkut näistä yrityksistä tulevat kaatumaan. Suurin osa osakkeista romahtaa. Mutta en oikosulje vielä, osittain koska en tiedä mitkä ja osittain koska ajoitukseni on huono.

Odotetaan, että tekoälyyn muodostuu lisää hysteriaa

Odotan lisää hysteriaa. Odotan villiä hysteriaa. Silloin myyn lyhyeksi, jos niin käy. Yleensä kun sinulla on kupla, olipa kyseessä rautatie tai sähkö tai televisio tai tietokoneet, mikä tahansa, siitä tulee lopulta hysteriaa.

Invezz: Palatakseni USA:n taantuman peloihin, historiallisesti kehittyvät markkinat näyttävät hyötyneen, kun kehittyneet markkinat näkevät taantuman. Näetkö kuvion toistuvan, jos niin tapahtuu?

No, tämä on yksi harvoista kertoja elämässäni, kun olen nähnyt lähes kaikkien paitsi Kiinan kukoistavan ja saavuttavan kaikkien aikojen huippuja.

Sellaista on tapahtunut harvoin elämässäni. Joten kun tämä markkinabuumi päättyy, siitä tulee erittäin, erittäin huono.

Vuonna 2008 meillä oli ongelma liian suuren velan takia. Siinä kaikki vuodesta 2009 lähtien. Velka on kaikkialla noussut pilviin. Joten kun seuraavan kerran meillä on karhumarkkinat, seuraavan kerran kun meillä on ongelma, sen on oltava vaikeaa.

Velka on niin suuri. Sain eräänä päivänä paperin ja aloin yrittää selvittää Yhdysvaltain valtion velkaa. Amerikan on mahdotonta koskaan maksaa velkaa. Mutta ihmiset eivät välitä juuri nyt. Näen, että lapsillani tulee olemaan kauheita ongelmia elämänsä aikana.

Jopa Intia kerää velkaa. Tarkoitan, että Intia ei ole niin paha kuin Yhdysvallat. Mutta amerikkalaisilla, nuorilla amerikkalaisilla tulee olemaan vaikeita aikoja. On hyvä aika olla vanha amerikkalainen. Ei ole hyvä aika olla nuori amerikkalainen.

Invezz: Kuka on syypää tähän? Onko tämä jotain, mitä olit odottanut jo ennen kuin koko taantumasta puhuttiin?

No, olemme huomanneet, että Yhdysvalloissa ja muissa maissa on kehittymässä pieniä ongelmia. Siitä taantuma alkaa. Siellä ne alkavat pienestä. Kukaan ei välitä. He eivät. Se on liian pieni. Se on liian merkityksetöntä. Lopulta se on iltauutisissa. Se on BBC:ssä maailmanlaajuisesti.

Se ei ole vielä siellä. Mutta merkit alkavat näkyä. Mutta en ole vielä myymässä lyhyeksi.

Maanantai oli sellainen asia, joka varoittaa ihmisiä ongelmista tulossa. Ehkä se oli merkki. Minä en tiedä. Mutta se on merkki siitä, että olemme lähestymässä loppua.

Fed on todellakin odottanut liian kauan

Invezz: Monet asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että Fed on saattanut pitää koron liian korkealla liian kauan, mikä ruokkii taantuman pelkoa. Luuletko, että Fed arvioi inflaatiotilanteen väärin?

Useimmat keskuspankit, erityisesti Fed, arvioivat väärin ja tekevät sen väärin. Historiassa on ollut hyvin vähän älykkäitä keskuspankkijohtajia. Intialla oli hieno erä muutama vuosi sitten. Luulen, että hän on nyt professori jossain. Amerikalla oli kaksi tai kolme historiassamme.

Suurin osa heistä ei tiedä mitä tekee. Siksi he saavat työpaikan hallitukselle. Teen itsekin monia virheitä.

Mutta näyttää siltä, että kyllä, he ovat odottaneet liian kauan, että heidän pitäisi nostaa korkoja, ei laskea korkoja, mutta he leikkaavat niitä lisää.

Mihin krypto on menossa?

Invezz: Mitä mieltä olet kryptovaluutoista? Omaisuusluokassa on tehty jonkin verran virallistamista Bitcoinin SEC:n vihreän valon ETF:ien kanssa.

No, en ole koskaan ostanut tai myynyt kryptoa. En ole koskaan myynyt lyhyeksi. Tarkoitan, toivon, että olisin ostanut kryptoa kaksivuotiaana. Toivon, että olisin ostanut IBM:n vuonna 1940. Toivon monia asioita.

En näe kryptolle mitään arvoa kaupankäynnin lisäksi. Ja jos olet kauppias, sinulla on luultavasti hauskaa, eikä siinä ole mitään vikaa.

Kauppasopimuksia on ympäri maailmaa, mutta en näe kryptovaluutoilla mitään todellista arvoa tai todellista arvoa paitsi kaupankäynninä.

En usko, että Yhdysvaltojen hallitus koskaan aikoo sanoa, että okei, voit käyttää kryptoa maksaaksesi verosi, jos haluat. Tai voit ostaa lisenssejä krypton avulla. Hallitukset haluavat monopolin.

Joten mielestäni krypto ei ole koskaan minulle totta, ja se katoaa jonain päivänä.

Onko Kiinan hidastuminen huolestuttava?

Invezz: Puhuit Kiinasta poikkeuksena kaikkien aikojen ennätysten trendissä. Mitä pidät hidastumisesta siellä?

No, myös Kiina on menestynyt hyvin, kuten tiedätte. Mutta sitten Kiina joutui virukseen, joka vahingoitti heitä pahasti.

Ja heillä oli valtava kiinteistökupla, yksi maailman historian suurimmista. He yrittivät estää sen, mutta sitten markkinat poksahtivat kuplan.

Joten nyt Kiinalla on kaksi erittäin vakavaa ongelmaa. Kiinteistökupla romahti, ja heillä oli virus. Joten he kamppailevat. Näin on käynyt monille maille historian aikana.

Älä huoli, Kiina toipuu. Älä anna periksi Kiinan suhteen. Jos voit tehdä kauppaa Kiinan kanssa, sinun pitäisi.

