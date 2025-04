Uuden maailmanlaajuisen varallisuusraportin mukaan Lontoosta on lähtenyt enemmän superrikkaita asukkaita kuin missään muualla maailmassa Moskovaa lukuun ottamatta.

Pääkaupunki menetti 11 300 dollarimiljonääriä pelkästään kuluneen vuoden aikana, mukaan lukien 18 senttimiljonääriä ja kaksi miljardööriä, mikä korostaa kaupungin huolestuttavaa suuntausta, jota pidettiin aikoinaan maailmanlaajuisen vaurauden veturina.

New World Wealthin maahanmuuttoalan konsulttiyhtiö Henley & Partnersille laatimassa raportissa varallisuus määritellään likvideillä sijoitettavilla varoilla, kuten käteisellä, joukkovelkakirjoilla ja osakkeilla.

Se ei ota huomioon omaisuuden arvoja. Lontoon rikkaiden asukkaiden määrän väheneminen merkitsee 12 prosentin laskua vuodesta 2014, kun taas länsimaisista pakotteista ja poliittisesta epävakaudesta kärsivä Moskova on menettänyt 25 prosenttia rikkaista kansalaisistaan.

Silti Lontoo on kuitenkin kärsinyt merkittävimästä maastamuutosta, sillä noin 30 000 miljonääriä on lähtenyt kaupungista viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on kolminkertainen Moskovasta lähteneiden määrä.

Ison-Britannian pääkaupunki, jossa on edelleen 215 700 miljonääriä, on edelleen maailman kalleimpien kaupunkien joukossa, ja se on jäljessä vain Hongkongista, New Yorkista ja Monacosta kiinteistöjen neliöhinnoissa.

Veronkorotukset ja politiikan muutokset aiheuttavat miljonäärimuuttoa

Analyytikot pitävät Lontoon varakkaiden asukkaiden menettämisen syynä nousevien verojen, pitkittyneen taloudellisen epävarmuuden ja varakkaisiin yksilöihin kohdistuvien politiikan uudistusten yhdistelmään.

Kansleri Rachel Reevesin äskettäinen tukahduttaminen veronmaksajille, joilla ei ole kotipaikkaa, on nopeuttanut pääoman pakoa.

Kriitikot väittävät, että nämä toimenpiteet voivat maksaa Yhdistyneen kuningaskunnan taloudelle yli 10 miljardia puntaa vuodessa, mikä tarkoittaa 111 miljardia puntaa menetettyyn kasvuun seuraavan vuosikymmenen aikana Adam Smith Instituten arvioiden mukaan.

New World Wealthin tutkimusjohtaja Andrew Amoils sanoi, että Yhdistyneen kuningaskunnan suhteellisen korkeat pääomatulot ja perintöverot pelottavat yritysten omistajia ja eläkeläisiä.

“On syytä huomata, että suurin osa FTSE 100 -listalla olevista yrityksistä on senttimiljonäärien perustamia”, Amoils huomautti.

“Näiden henkilöiden menetyksellä on valtava vaikutus talouteen.”

Lisäksi Ison-Britannian vähenevää vetovoimaa pahentaa amerikkalaisten ja aasialaisten teknologia-alojen kasvava globaali valta-asema, mikä saa varakkaat yrittäjät siirtymään kaupunkeihin, jotka tarjoavat enemmän kasvupotentiaalia ja alhaisempia verorasituksia.

Pariisin ja Dubain kaltaiset kaupungit houkuttelevat näitä matkapuhelinomaisuuksia suotuisampien sääntely-ympäristöjen ja houkuttelevien investointien muuttoohjelmien ansiosta.

Brexit ja Lontoon hiipuva taloudellinen vaikutusvalta syventävät kriisiä

Brexitin seuraukset ovat edelleen ratkaiseva tekijä Lontoon aseman heikkenemisessä.

Kulttuuriministeri Lisa Nandy myönsi tämän ja kertoi Sky Newsille, että raportti korostaa tarvetta tehdä parempi sopimus Euroopan unionin kanssa brittiläisen liiketoiminnan tukemiseksi.

“Raportti viittaa useisiin tekijöihin, erityisesti Brexitiin”, hän sanoi. “Olemme sitoutuneet varmistamaan paljon paremman sopimuksen EU:n kanssa tukeaksemme brittiläistä yritystä.”

Asioita mutkistaa, että Lontoon pörssi, joka oli aikoinaan markkina-arvoltaan maailman suurin, on pudonnut maailmanlaajuisesti 11. sijalle.

Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat olleet yhtiöiden listautumisen aalto ja uusien listautumisten niukkuus, mikä heikentää Lontoon asemaa Euroopan tärkeimpänä finanssikeskuksena.

Henley & Partnersin toimitusjohtaja Juerg Steffen korosti laajempaa globaalia trendiä ja totesi, että kaupungit, jotka yhdistävät “sijoittamisen vapauden elämäntyylisiin osinkoihin”, ohittavat perinteiset finanssikeskukset.

“Näillä kaupunkikeskuksilla on yhteinen DNA – vankat oikeudelliset puitteet, kehittynyt rahoitusinfrastruktuuri ja, mikä tärkeintä, investointien muuttoohjelmat, jotka toivottavat tervetulleiksi globaaleja kykyjä ja pääomaa”, Steffen huomautti.

Vaikka Lontoo on edelleen maailman eliittikaupunkien joukossa, sen rikkaimpien asukkaiden jatkuva lähteminen herättää kiireellisiä kysymyksiä sen tulevasta taloudellisesta kestävyydestä.

Kun kilpailevat solmukohdat, kuten Dubai, Pariisi, Geneve ja Frankfurt ovat nousussa, Lontoolla on edessään valtava haaste saada takaisin entinen asemansa rikkaiden maailmanlaajuisena paratiisina.