Ilmaus “Sell America” ​​on kehittynyt kaupankäyntimeemistä taloudelliseksi todellisuudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainrahastoista Yhdysvaltain dollariin aina suurimpiin Yhdysvaltain osakkeisiin.

Tällä viikolla presidentti Donald Trump luopui aggressiivisesta tariffisuunnitelmastaan ​​kaoottisen joukkolainojen myynnin ja kolmen päivän markkinariitin jälkeen. Ainakin osittain.

Mutta vahinko on tehty. Jopa sen jälkeen, kun Valkoinen talo tarjosi 90 päivän tauko tariffeihin useimmille maille, Yhdysvaltain futuurit pysyivät ennallaan, kun taas maailmanlaajuiset osakkeet nousivat edelleen.

Joukkovelkakirjamarkkinat ovat edelleen myrskyisät. Ja ensimmäistä kertaa vuosiin sijoittajat kyseenalaistavat avoimesti, ovatko Yhdysvaltain omaisuus edelleen turvasatama, jota ne ennen olivat.

Mitä juuri tapahtui Yhdysvaltain markkinoille?

Perjantaista keskiviikkoon sijoittajat näkivät eräänlaista synkronoitua myyntiä, jota ei yleensä tapahdu kehittyneissä talouksissa.

S&P 500, Treasuries ja dollari laskivat jyrkästi. Yhdysvaltain valtion 10 vuoden tuotto nousi 60 peruspistettä kolmessa istunnossa. Se oli sen jyrkin siirto sitten vuoden 2001. Nasdaq putosi korjausalueelle ennen kuin nousi 12 % yhden päivän aikana tariffitauon julkistamisen jälkeen.

Normaalisti kun osakkeet laskevat, joukkovelkakirjat nousevat. Tällä kertaa niin ei käynyt. Sen sijaan hedge-rahastot polkumyynnivät Treasuries-yhtiöt pakkomyynnin aallossa, joka liittyi epäonnistuneeseen peruskauppastrategiaan.

Laskua vahvistivat markkinoiden heikko likviditeetti ja velkaantuneet positiot. Yhdessä vaiheessa 10 vuoden tuotto nousi 4,515 prosenttiin, kun se vain muutama päivä aiemmin oli 3,9 prosenttia.

Myös Yhdysvaltain dollari heikkeni turvasatamaa, kuten jeniä ja Sveitsin frangia, vastaan ​​huolimatta nousevista tuotoista. Dollariindeksi (DXY) pysyy laskussa koko kuukauden. Dollarin kyvyttömyys houkutella pääomaa globaalin stressin hetkellä oli suuri punainen lippu.

Miksi Trump käänsi kurssin?

Trumpin tullien kumoaminen ei koskenut diplomatiaa tai taloutta. Kyse oli markkinoista.

Bloombergin ja Valkoisen talon sisäpiiriläisten mukaan Trump vietti viikon alkupuolen katsomalla joukkolainojen tuottoja, osakekaavioita ja Fox Businessin kommentteja.

Kun 10 vuoden tuotto ylitti 4,5 % ja korkean profiilin liittolaiset, kuten Jamie Dimon ja Bill Ackman, varoittivat taantumasta, Trump räpytti silmiään.

Hänen tiiminsä laati muutamassa tunnissa julkaisun Truth Socialille, joka peruutti tulleja useimmille maille Kiinaa lukuun ottamatta, ja lähetti sen suorana lähetyksenä ilman oikeudellista tarkistusta.

Siirto laukaisi suurimman yhden päivän hypyn Nasdaqissa sitten vuoden 2001. Mutta joukkovelkakirjamarkkinat tuskin reagoivat. Ja se kertoo meille jotain vakavampaa. Ehkä markkinat eivät usko, että tämä on ohi.

Onko tämä Yhdysvaltain turvasataman myytin loppu?

Lause “Sell America” ​​nousi tällä viikolla viruksen otsikkoon syystä. Sijoittajat eivät vain myyneet Yhdysvaltain osakkeita.

He myivät joukkovelkakirjoja. He myivät dollareita.

He myivät kaiken. Eikä kyse ollut vain päiväkauppiaista tai spekulatiivisista rahastoista. Eläkerahastot, ulkomaiset keskuspankit ja institutionaaliset sijoittajat tasapainottivat uudelleen Yhdysvaltojen altistumisesta.

Osa tästä on teknistä. Peruskaupat räjähti. Hedge-rahastot saivat marginaalipyyntöjä. Jälleenmyyjillä ei ollut tasekapasiteettia ottamaan vastaan ​​virtoja.

Mutta osa siitä on rakenteellista. USA:lla on nyt korkea alijäämä, korkea inflaatio ja arvaamaton kauppapolitiikka samaan aikaan. Se ei ole turvasatama. Se on riskivarallisuus, jolla on valuuttavarantooikeudet.

Ulkomaiset sijoittajat näyttävät olevan samaa mieltä. Kiinan kerrotaan olevan hallussaan noin 800 miljardia dollaria Yhdysvaltain valtion rahastoissa.

Vaikka aktiivisesta polkumyynnistä ei ole olemassa kovia todisteita, tällä viikolla pidetyssä 3-vuotisessa valtiovarainministeriön huutokaupassa oli yksi heikoimmista ulkomaisista tarjouksista vuosiin.

Morningstarin mukaan kotimaiset ostajat ostivat vain 6,2 % tarjonnasta, kun keskimääräinen osuus oli 19 %.

Samaan aikaan Saksan bundet pysyivät ennallaan. Euro vahvistui dollaria vastaan. Ja kulta nousi yli 3 100 dollaria unssilta, kun sijoittajat etsivät turvaa muualta.

Pitäisikö meidän panikoida?

Tämä ei ole vielä kriisi. Mutta se on suuri paradigman muutos. Fedin liikkumavara on rajallinen. Maaliskuun kokouksen pöytäkirja osoitti huolta siitä, että tariffit nostavat inflaatiota.

Markkinat hinnoittelevat nyt vähemmän koronlaskuja tälle vuodelle, yli 100 peruspisteestä noin 80:een.

Jos tuotot pysyvät korkealla ja inflaatio kiihtyy tariffien takia, Fed saattaa joutua istumaan käsiinsä talouden hidastuessa.

Trump puolestaan ​​on jo todennut, että tariffitauko on juuri sitä: tauko. Kaiken tuonnin 10 prosentin kokonaistulli säilyy.

Kiinan tullia on jälleen nostettu, nyt 125 prosenttia. Uudet kaupan jännitteet voivat käynnistää uuden myynnin. Markkinat ovat jo osoittaneet, mitä tapahtuu, kun ne menettävät uskonsa.

Siinä on myös globaalien kostotoimien vaara. Kiina on asettanut 84 prosentin tullit yhdysvaltalaisille tuotteille ja pakotteita 18 yhdysvaltalaiselle yritykselle.

Euroopalla on paineita vastata. Pitkä peli, erityisesti Kiinan kanssa, on nyt taloudellisen kestävyyden koetin.

Trump leikkii kanaa. Mutta Kiina näyttää olevan valmis ottamaan vastaan ​​kipua. Peliteorian mukaan se puoli, joka on halukkain kärsimään, yleensä voittaa.

Lopuksi, tässä on toinen suuri riski tariffien lisäksi. Riski, että globaalit sijoittajat menettävät luottamuksensa Yhdysvaltain talouden hallintoon. Kaoottinen politiikka päihittää. Viestit sosiaalisessa mediassa.

Washingtonissa sanotun ja markkinoilla todellisuudessa tapahtuvan välinen ero.

Kulunut viikko osoitti, että markkinat asettavat nyt rajat Yhdysvaltain politiikalle. Kun joukkovelkakirjamarkkinat muuttuvat “hyppyiksi”, Washington kuuntelee. Mutta se ei ole hyvä asia. Se tarkoittaa, että luottamus ei ole enää automaattista. Epäilyn hyöty on poissa.

Ensimmäistä kertaa sukupolveen sijoittajat hinnoittelevat yhdysvaltalaisia ​​omaisuuseriä oletuskohteeksi, vaan yhdeksi valinnaksi monien joukossa. Se on “Sell America” ​​-kaupan ydin. Ja vaikka se pysähtyykin, idea on nyt pelissä.