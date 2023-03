Ces 6 presales de crypto-monnaies offrent les meilleurs  investissements cryptos pour 2023

Les presales de crypto-monnaies peuvent offrir certains des meilleurs investissements en raison de leur potentiel de rendement élevé. De nombreux nouveaux projets prometteurs lancent leur token à l’occasion de ces événements, offrant aux investisseurs précoces une chance unique de réaliser des retours importants sur leurs investissements.

Voici les 6 meilleures cryptos dans lesquelles investir qui sont actuellement dans leur phase de presale de crypto :

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade offre l’une des meilleures presales de crypto et tokens à investir actuellement. Le projet sera la première arcade dirigée par la communauté et vise à fournir la plus grande collection de jeux d’arcade en ligne qui peut être trouvée n’importe où sur la blockchain.

L’arcade metaverse pourrait être l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir, car chaque jeu de son arcade devrait avoir des récompenses financières intégrées pour ses joueurs. La plupart des jeux de la blockchain ne proposent qu’une seule expérience de jeu, mais Metacade offre une sélection croissante pour que les joueurs puissent en profiter.

La presale de crypto MCADE a levé $8m d’investissements en seulement 14 semaines, ce qui en fait l’une des presales de crypto les plus prometteuses du Web3. Une des raisons pour laquelle MCADE est l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir maintenant est qu’elle offre de grandes capacités de gain qui vont au-delà du jeu de la plateforme.

Metacade récompensera également les utilisateurs pour leurs contributions communautaires, qui pourraient inclure des critiques de jeux, le partage d’alpha et l’interaction avec d’autres membres. En récompensant les créateurs de contenu avec un revenu en crypto, Metacade peut aider à augmenter le niveau général de partage des connaissances dans l’espace de jeu blockchain.

Metacade crée, de plus, de nouveaux emplois pour les utilisateurs de Web3. Le mécanisme Work2Earn mettra en relation les demandeurs d’emploi avec des emplois dans le domaine de la blockchain au sein de certaines des meilleures startups de la crypto. Chaque opportunité d’emploi sur Metacade est rémunérée et pourrait faire bonne figure sur le CV des fans de crypto. Avec autant de fonctionnalités passionnantes, Metacade est sans aucun doute l’une des meilleures presales de crypto à acheter maintenant.

2. EstateX (ESX)

EstateX est un projet blockchain révolutionnaire qui a le potentiel d’innover le secteur de l’immobilier, en le rendant plus accessible aux utilisateurs du monde entier. Cette méthode d’investissement fractionné permet à quiconque d’acheter des portions de bâtiments réels, chaque part immobilière répertoriée peut être achetée, vendue et échangée pour un bénéfice.

La presale de crypto ESX est une opportunité d’investissement extrêmement attirante qui pourrait potentiellement produire des gains importants dans les années à venir. Non seulement EstateX combine l’investissement immobilier traditionnel avec une technologie de pointe, mais son attrait unique réside dans sa capacité à égaliser l’accès à l’immobilier.

EstateX est l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir maintenant et constitue le choix parfait pour quiconque cherche à s’impliquer dans l’immobilier tokenisé. Il a tout ce qu’il faut pour faire progresser le commerce en ligne et ne devrait pas être négligé par ceux qui veulent ajouter un peu de diversité à leurs portefeuilles avec un grand projet DeFi.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact repousse les limites du jeu grâce à son mélange ambitieux de graphismes époustouflants, de gameplay addictif et de fonctionnalités cryptos GameFi révolutionnaires. Il s’agit de l’un des premiers projets sur la blockchain à offrir des graphismes de qualité AAA et des mondes virtuels immersifs grâce à ses faibles frais de transaction sur la Smart Chain de Binance et à ses capacités graphiques Unreal Engine 5.

Les joueurs du monde entier sont déjà captivés par le lancement de la démo d’Artyfact au début du mois et sont impatients d’explorer son monde Web3. Avec des capacités de plateforme uniques et des rendements à long terme, il n’est pas surprenant qu’Artyfact se trouve à la 8e place du top 10 des cryptos GameFi pour les presales, ce qui en fait une opportunité d’investissement idéale.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze occupe la cinquième place des meilleures presales de crypto en 2023. Il offre une excellente opportunité pour les investisseurs en début de carrière en raison de sa vaste expérience immersive de GameFi et de son impressionnant potentiel à long terme. Non seulement, il offre des supers graphismes, mais les joueurs peuvent également posséder leurs collections de NFT grâce à la technologie blockchain.

Le jeu se déroule dans Galaxia Blue, un univers numérique riche en mystères qui attendent d’être explorés à mesure que les joueurs progressent dans l’histoire et développent leurs personnages. Il abrite de nombreux ennemis qui peuvent être combattus pour des récompenses financières en ligne. C’est donc une incitation qui augmente encore sa valeur en tant que l’une des meilleures presales de crypto aujourd’hui.

De plus, MetaBlaze introduit plusieurs collections de NFT (dont MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc et MetaGnome) qui offrent une utilité unique dans le jeu. Les tokens MBLZ fonctionneront à la fois pour les récompenses et les activités commerciales sur la marketplace intégrée de la plateforme. MetaBlaze est certainement une presale de crypto-monnaie à haut potentiel et l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir maintenant.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken est un nouveau token lancé par la marque “I Fancy That”. Il sera utilisé pour traiter les transactions sur la plateforme par le biais d’un portefeuille de crypto-monnaies et d’un système d’échange.

Le lancement du token FANCY s’accompagnera de plusieurs nouveaux services blockchain pour aider à donner aux détenteurs une expérience utilisateur optimale sur la nouvelle plateforme. Alors que les utilisateurs cherchent à acheter des produits immobiliers à partir de la large offre de “I Fancy That”, le portefeuille de crypto-monnaies et l’échange intégré fourniront une expérience utilisateur fluide pour permettre à quiconque de faire des transactions en utilisant des technologies décentralisées.

De plus, “I Fancy That” proposera une carte de crédit Visa. Les tokens FNCY pourront ainsi être dépensés dans des magasins du monde entier, et les utilisateurs peuvent charger leur carte de débit et dépenser leur crypto-monnaie instantanément et avec des frais réduits.

6. Minero (RIO)

Minero est un super atout au marché crypto de GameFi, prenant la deuxième place du top 10. Ses fonctionnalités uniques attirent les joueurs avec la possibilité de gagner des tokens RIOZ en participant à des activités GameFi telles que l’achat de NFT de mineurs, la location d’entrepôts et le paiement de l’alimentation électrique et d’autres services publics.

Pour réussir, les joueurs doivent générer le taux de hasch maximal, ce qui nécessite une gestion stratégique des ressources. De plus, Minero fonctionne comme une véritable plateforme de minage où les utilisateurs peuvent extraire des tokens RIOZ avec des récompenses en crypto-monnaie GameFi, ce qui leur permet de réinvestir leurs tokens gagnés dans des actifs du jeu tout en donnant aux investisseurs la possibilité de staker pour obtenir un revenu passif.

Pour l’instant, les tokens RIOZ ne sont disponibles que pendant la phase de presale, mais ils seront plus tard lancés sur les marchés boursiers. Les utilisateurs peuvent toutefois les acheter directement sur le site Web de Minero.

La presale de crypto-monnaies de Metacade : L’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir au cours de l’année 2023.

Metacade a un énorme potentiel de croissance, et les experts prévoient des gains multipliés par 300 au cours des prochaines années. Cela est dû en grande partie au fait qu’il semble gagner suffisamment d’importance pour rivaliser même avec les plus grandes plateformes GameFi du Web3, grâce à ses fonctions uniques en tant que plateforme, mais aussi grâce aux opportunités qu’il offre aux utilisateurs.

Le token MCADE a été lancé à seulement 0,008 $ par token et a déjà augmenté à $0,0155. La presale de crypto est un événement de type premier arrivé, premier servi, alors assure-toi de ne pas manquer de considérer MCADE trop tard, et certainement pas avant que les prix ne s’envolent !



