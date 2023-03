Les groupes d’investisseurs de Telegram sont hypés avec AltSignals annonçant sa presale de crypto-monnaie

Les personnes du secteur de la crypto semblent avoir trouvé une méthode pour échanger des idées, Ils ont choisi le service de messagerie instantanée Telegram pour leurs besoins de communication. Cela signifie souvent que la première chance de repérer des opportunités de presale de crypto majeurs se trouve dans des applications.

Les investisseurs attentifs sont actuellement témoins de la vague de hype sur Telegram en raison de l’annonce de la presale de crypto-monnaies d’AltSignals. Nombreux sont ceux qui voient dans cette presale une occasion rare d’obtenir d’énormes profits grâce à la proposition solide du projet et à son importante capacité à tirer parti de son immense communauté d’utilisateurs.

AltSignals peut se vanter de compter plus de 50 000 traders en crypto parmi sa base d’utilisateurs et a construit sa vaste communauté sur la force de ses offres de produits. Cette base établie, ainsi qu’une presale à prix fortement réduit du token soutenu par un produit à grand succès, sont des raisons enthousiastes. De plus, ASI permettrait l’accès à ActualizeAI, la prochaine évolution signals premium.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals a construit sa réputation en fournissant des signaux de trading de haute qualité sur les transactions quotidiennes de crypto, les contrats à terme Binance, le Forex, les CFD et les actions. L’indicateur le plus clair de l’importance que sa base de clients accorde à l’expérience utilisateur est peut-être la note Trustpilot d’AltSignals, avec plus de 500 notes “Excellent” et une note globale de 4,9/5.

Ayant développé une communauté dévouée de plus de 50 000 utilisateurs depuis son lancement en 2017, AltSignals s’est imposé comme un leader en aidant tous les niveaux de traders à faire des profits chaque jour avec des résultats incroyables grâce aux conseils de la plateforme.

AltSignals construit un outil connu sous le nom d’ActualizeAI, qui utilise une IA avancée tirant parti du langage naturel et de l’analyse pour scanner constamment les marchés afin de trouver des opportunités de trading pilotées par l’apprentissage automatique et les communiquer aussi rapidement que possible aux traders. Cela donne ainsi un avantage vital sur la concurrence et leur permettant de maximiser leurs profits en conséquence.

Les taux de réussite des signaux parlent d’eux-mêmes, la technologie AltSignals offrant un taux de réussite de 70 à 83 % sur les transactions en ETH et BTC. Ce taux de réussite est une preuve essentielle expliquant l’énorme popularité de la plateforme et signifie que la presale d’ASI est probablement destinée à un succès similaire.

Comment fonctionne AltSignals ?

AltSignals exploite à la fois l’analyse fondamentale et l’analyse technique afin de fournir un ensemble complet de données aux algorithmes avancés utilisés pour identifier les transactions. Avec l’ajout de l’apprentissage automatique, sa reconnaissance des formes sera inégalée, contribuant aux succès importants observés à ce jour.

La technologie actuelle, AltAlgo™, a fourni des résultats incroyables aux traders et a solidifié la position d’AltSignals en tant que leader du marché des signaux de trading maximisant les profits sur un éventail de marchés différents. Cela a permis à d’innombrables traders de rivaliser avec la concurrence et de tirer le meilleur parti de leurs transactions.

Cette technologie a donné plus de 3 700 signaux cruciaux aux traders, et avec des matériaux d’apprentissage et un coaching pour soutenir les traders de tous niveaux, AltSignals pourrait être l’une des plus grandes collaborations de traders crypto. D’où l’excitation pour la prochaine étape du développement du produit.

La presale d’ASI marque également le lancement du Club ActualizeAI, où les détenteurs de tokens peuvent utiliser leurs tokens ASI pour s’inscrire afin de recevoir un accès bêta exclusif à toutes les nouvelles versions. Offrant des opportunités intéressantes, le groupe permet aux traders avisés de garder une longueur d’avance sur les marchés. L’adhésion et la participation au groupe offrent également aux utilisateurs la possibilité de gagner encore plus de tokens ASI, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2023.

Qu’est-ce qu’ASI ?

Le token ASI est construit sur la blockchain Ethereum, offrant un haut niveau de sécurité aux détenteurs d’ASI. Le token lui-même est un token utilitaire jouant un rôle essentiel sur la plateforme AltSignals car la possession d’ASI est fondamentale pour accéder à différentes zones exclusives de la plateforme et à des signaux supplémentaires, tels que ceux du produit ActualizeAI.

L’ASI sera la clé d’un accès précoce aux signaux de trading avant les autres traders, et l’avantage concurrentiel que cela procure devrait générer d’énormes gains pour le token. Au fur et à mesure que les utilisateurs affluent sur la plateforme, cet avantage sera certainement un facteur fondamental qui viendra s’ajouter à l’intérêt déjà manifesté jusqu’à présent lors de la presale du projet.

Le token joue également un rôle en permettant des échanges de valeur sur la plateforme AltSignals, comme l’accès à des ressources éducatives et plus encore. Ce haut niveau d’utilité signifie que beaucoup s’attendent à voir une grande demande d’achat pour ASI qui devrait faire monter le prix du token encore plus. Comme si cela ne suffisait pas, le token ASI sera accompagné d’un plan de rachat et de brûlage sur 3 à 5 ans afin de garantir un effet déflationniste sur l’offre d’ASI ; ce qui fera probablement grimper le prix du token.

ASI est-il considéré comme un bon investissement ?

Les investisseurs crypto expérimentés sauront que les presales de crypto peuvent annoncer d’énormes rendements car l’accès à des prix très réduits disponibles et la connaissance limitée du projet créent des valeurs importantes. La presale de crypto ASI en est le bon exemple, il offre aux investisseurs une occasion unique de s’impliquer dans un projet destiné au succès.

Avec la base d’utilisateurs déjà énorme du projet et des avis solides derrière lui, les analystes prévoient un avenir brillant pour AltSignals et son ASI en conséquence, la presale a déjà recueilli $112k en seulement 2 jours. Beaucoup spéculent déjà sur la possibilité que le token franchisse la barrière de 1 $ en 2023, et les rumeurs disent que même Binance y a jeté un œil. Il ne fait donc aucun doute que les détenteurs d’ASI auront une année 2023 passionnante devant eux.



Vous pouvez participer à la presale ASI ici.