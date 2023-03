Quelle crypto-monnaie acheter aujourd’hui ? Les experts partagent les 12 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant

Le marché baissier de 2022 a vu les marchés des cryptos lutter contre une vague de faillites de grands noms et de conditions économiques mondiales. Les premiers signes indiquent que 2023 commencera à voir un allègement de ces conditions difficiles et conduira plusieurs crypto-monnaies à faire des retours sur les pertes subies par les actifs cryptos au cours des 12 derniers mois.

Avec une reprise potentielle du marché bientôt, voici les 12 meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant :

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – La révolution le secteur du GameFi

Valeur boursière : $14.7m en presale

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une toute nouvelle arcade de jeux virtuelle en ligne qui révolutionne la manière dont les fans accèdent aux jeux tout en les réunissant avec les fans de crypto-monnaies au même endroit. Metacade veut développer la plus grande arcade de jeux virtuelle du monde, avec des revenus passifs pour les joueurs qui peuvent gagner en jouant.

Le whitepaper, qui expose en détail la vision de Metacade, décrit le système de récompenses proposé aux utilisateurs, qui va au-delà des mécanismes P2E habituels des autres titres GameFi. Par exemple, les utilisateurs sont récompensés lorsqu’ils publient du contenu social dans la communauté via le système Create2Earn. Les détenteurs de MCADE peuvent staker leurs biens dans le cadre de l’initiative Compete2Earn en échange d’une participation à des tournois en ligne et à des tirages au sort.

Le véritable attrait de Metacade réside dans le fait que sa plateforme s’adresse à tous les types de joueurs, qu’il s’agisse de joueurs solitaires voulant affronter tous les adversaires et de se hisser dans les classements ou de joueurs occasionnels qui éprouvent de la satisfaction à battre leurs amis dans des duels en 1v1.

Pourquoi investir dans MCADE ?

MCADE est le token utilitaire natif fonctionnant sur toute la plateforme. Le token vient avec une utilité intégrée et d’excellents tokenomics qui devraient faire augmenter la valeur de MCADE dans les mois et années à venir, au fur et à mesure que la croissance attendue des utilisateurs se concrétise.

La raison la plus convaincante d’investir dans MCADE est peut-être que la plateforme semble prête à faire avancer le développement dans l’espace Web3.0 au sens large grâce à son programme pionnier Metagrants. Il récompense les développeurs avec un financement en crypto-monnaie pour soutenir la création de nouveaux jeux exclusifs et addictifs, et le programme Work2Earn qui ouvrira des opportunités de carrière à la communauté MCADE dans le monde du développement crypto-monnaie.

Le potentiel de Metacade a déjà attiré de nombreux investisseurs lors de la presale, générant $14.7m en seulement 18 semaines. Le prix actuel de $0.02 semble très sous-évalué, offrant aux premiers investisseurs des opportunités exceptionnelles de réaliser des gains importants en 2023.

Les risques liés à l’investissement dans MCADE

Il y a une offre fixe de tokens MCADE disponibles, et une fois que les fonctionnalités de Metacade atteindront un public plus large, la demande pour les tokens MCADE restants augmentera. Metacade est donc protégé de la plupart des risques associés aux investisseurs en crypto-monnaies. Cependant, MCADE ne sera pas à l’abri des fluctuations générales des marchés cryptos.

AltSignals (ASI) – leader des signaux de trading IA

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals a été lancé en 2017 et est rapidement devenu un leader du marché en fournissant des signaux de trading sur les prix des crypto-monnaies et les transactions quotidiennes sur les crypto-monnaies. La plateforme lancera son token natif ASI avec des signaux révolutionnaires fonctionnant avec l’IA.

ActualizeAI combinera plusieurs technologies basées sur l’IA pour fournir à sa communauté de 52 000 personnes l’accès aux informations de trading les plus récentes. Utilisant la puissance de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel (NLP), ActualizeAI parcourra continuellement les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fournir à la communauté AltSignals des données de marché en temps réel afin d’éclairer les décisions de trading.

Tous les détenteurs de tokens ASI auront accès au AI Members Club, qui fournit aux membres un accès précoce aux opportunités lucratives de presale et de trading sur les marchés cryptos.

Pourquoi investir dans ASI ?

La presale du token ASI sera en mars à 0,012 $, ce qui représente l’un des ICO les mieux valorisés de 2023. AltSignals bénéficiant déjà du soutien de plus de 50 000 membres de la communauté et d’une note de 4,9/5 sur Trustpilot, il s’agit d’une plateforme importante qui offre un énorme potentiel de croissance à ceux qui investissent tôt dan ASI.

Le prix d’ASI augmentera pendant la presale jusqu’à 0,02274 $, après quoi ses fonctionnalités basées sur l’IA seront connues du grand public qui achète des crypto-monnaies. L’IA a un rôle énorme dans l’avenir des plateformes de crypto-monnaies, et les plateformes qui utilisent cette stratégie dès le début devraient en tirer d’immenses bénéfices.

Les risques liés à l’investissement dans ASI

Investir dans n’importe quel projet, en particulier les plus récents, comporte toujours un certain risque. Cependant, avec ASI, ces risques sont minimisés par sa faible valeur en presale, ce qui atténue le risque de baisses de prix si le marché des crypto-monnaies s’effondre à nouveau, et si les conditions actuelles du marché baissier n’ont pas l’effet déflationniste qu’elles ont sur les cryptos plus importantes.

Binance Coin (BNB) – Un fournisseur de smart chain associé à une bourse centralisée

Valeur boursière : 48,1 milliards de dollars

Qu’est-ce que Binance Coin ?

Binance coin (BNB) est l’une des crypto-monnaies les plus connues à l’exception du bitcoin. Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaies centralisée, avec le plus grand nombre de transactions mondiales. Plus récemment, Binance a consacré beaucoup de temps et d’argent à la diversification de son offre, en produisant sa propre blockchain, la Binance Smart Chain, fonctionnant avec le token natif, BNB.

La Smart Chain de Binance a parcouru un long chemin à un rythme rapide grâce au soutien de Binance et offre un service de blockchain plus centralisé que la plupart de ses concurrents, tels qu’Ethereum, Cardano et Solana. L’avantage de cette offre peut être trouvé dans les temps de résolution de bloc rapides que la Smart Chain de Binance atteint et les frais de transaction aussi bas que 0,02 $ par transaction.

Pourquoi investir dans BNB ?

La coin BNB fait fonctionner tout l’écosystème de Binance, y compris la smart chain de Binance. Les détenteurs peuvent également staker leurs BNB, ce qui leur donne la possibilité de faire travailler leur argent et de soutenir les transactions sur la plateforme. Avec un moyen sécurisé, peu coûteux et économe en énergie vers le marché ouvert aux développeurs, la monnaie native BNB pourrait continuer à se développer et offrir de superbes rendements aux investisseurs à l’avenir.

En effet, la smart chain de Binance contribue à stimuler la croissance dans plusieurs industries du Web3, en particulier avec un nombre croissant de nouveaux projets qui choisissent leur blockchain grâce aux faibles frais de transaction qui soutiennent les smart contracts.

Les risques liés à l’investissement dans la BNB

Binance profite déjà d’une forte valeur boursière. Bien que son entrée dans le monde de la blockchain en fasse une perspective attrayante pour les investisseurs, cela augmente également le niveau de concurrence qu’il reçoit. Cela augmente le risque de dévaluation de la BNB si les concurrents les devancent sur les marchés d’échange ou de la blockchain. Ou si la volatilité générale du marché fait perdre des milliards de dollars à la valeur de la monnaie.

Bitcoin (BTC) – La meilleure monnaie numérique

Valeur boursière : 449,5 milliards de dollars

Qu’est-ce que le bitcoin ?

Lancé en 2009, le bitcoin est la première crypto-monnaie et continue d’être la référence du secteur des crypto-monnaies aujourd’hui. Il a continué à défier les pronostics, à gagner en popularité et en valeur, pour devenir le facteur qui permet de mesurer la forme du marché des crypto-monnaies.

Le bitcoin utilise la blockchain pour enregistrer et vérifier les transactions. Il s’agit d’un système de paiement peer-to-peer qui fonctionne sans l’intervention d’une autorité financière centrale, telle qu’une banque, toutes les transactions étant vérifiées par un réseau d’ordinateurs appelés nœuds.

L’offre de 21 millions de tokens Bitcoin est limitée, et cette rareté est à l’origine de l’évolution du cours de la BTC au fil des années. En plus d’être une monnaie numérique, le bitcoin est souvent comparé à l’or numérique, en raison de son potentiel de protection contre l’inflation.

Pourquoi investir dans le BTC ?

Le bitcoin est de loin la monnaie la plus intéressante sur les marchés des crypto-monnaies et devrait le rester à long terme. Les marchés des autres actifs crypto n’en étant encore qu’à leurs débuts, il est impossible de savoir quelle sera leur croissance dans les années à venir.

La position du bitcoin en tant que plus grande monnaie est assurée, et il reste l’une des meilleures options cryptos pour les investisseurs à la recherche de rendements, car toute amélioration des conditions du marché sera entraînée par une hausse du prix du bitcoin.

Les risques liés à l’investissement en BTC

Le risque le plus important lié à l’investissement dans le bitcoin est que la monnaie est un actif négociable qui n’est pas lié à un stablecoin ou à une monnaie fiat importante telle que le dollar. À l’heure actuelle, le bitcoin n’est pas réglementé et aucun organisme central ne l’aide à conserver sa valeur. Si le marché décide qu’il n’y a plus de valeur dans le BTC, la monnaie peut devenir sans valeur du jour au lendemain.

Ethereum – Le plus grand fournisseur de blockchain

Valeur boursière : 198,5 milliards de dollars

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

C’est la deuxième crypto-monnaie en termes de valeur boursière, et le plus grand fournisseur mondial d’espace blockchain à d’autres projets cryptos, accueillant une grande gamme de dApps (applications décentralisées), notamment des projets DeFi, des NFT, des échanges et des plateformes GameFi. Il utilise la technologie blockchain et les smart contracts pour répondre à l’énorme gamme d’utilisation décrite ci-dessus.

Après avoir initialement travaillé sur le mécanisme de consensus coûteux, lent et inefficace du proof of work, Ethereum a réagi aux avancées de la concurrence en passant à un modèle de proof of stake, utilisant le token ETH pour valider les transactions. Bien que cela ait considérablement amélioré le service de blockchain d’Ethereum, d’autres versions sont attendues en 2023 pour écarter d’autres menaces de blockchains concurrentes qui offrent une plus grande évolutivité et des frais de transaction moins élevés que ceux d’Ethereum.

Pourquoi investir dans ETH ?

La position d’Ethereum en tant que leader du marché de la blockchain semble être certaine à moyen et long terme, en particulier avec de plus en plus de géants mondiaux qui utilisent le réseau pour leurs démarches dans le monde de la crypto-monnaie.

Tant qu’Ethereum continuera à tenir ses promesses en améliorant sa blockchain, en offrant des frais de transaction plus bas, une plus grande capacité et des transactions plus rapides, il pourrait y avoir une marge significative pour que cette énorme valeur boursière puisse augmenter encore plus.

Les risques liés à l’investissement dans ETH

L’un des principaux atouts de l’Ethereum : sa forte valeur boursière, est aussi l’un de ses principaux risques. Les projets à forte valeur boursière connaissent régulièrement des niveaux de croissance inférieurs à ceux des projets plus récents et moins valorisés. Les investisseurs pourraient donc voir leurs retours sur investissement dans l’ETH plus limités que ceux qu’ils pourraient obtenir d’un autre fournisseur de blockchain.

Filecoin (FIL) – La meilleure crypto-monnaie pour le partage de fichiers

Valeur boursière : 2,6 milliards de dollars

Qu’est-ce que Filecoin ?

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé qui cherche à concurrencer les géants mondiaux de la technologie tels qu’Amazon, Google et Microsoft et leur monopole sur les solutions de stockage de fichiers centralisées.

La solution décentralisée de Filecoin permet de stocker des fichiers en ligne en toute sécurité, sans avoir besoin d’un fournisseur centralisé, et facilite le partage de fichiers entre utilisateurs approuvés. Les avantages pour les utilisateurs sont considérables, avec des solutions de stockage évolutives disponibles pour une fraction du coût de l’utilisation d’un fournisseur centralisé.

Le projet prévoit des incitations économiques pour les utilisateurs qui respectent les règles et traitent près de 500 pétaoctets de données pour leurs clients, ce qui en fait la première crypto-monnaie de stockage de fichiers Web3 actuellement sur le marché.

Pourquoi investir dans FIL ?

Le token FIL natif est un excellent exemple de crypto-monnaie pour un besoin particulier du marché des crypto-monnaies. En étant un bon exemple de l’Internet décentralisé, le cas d’utilisation du Filecoin est très convaincant. Ceci avec la valeur boursière relativement modeste, offre une bonne marge de croissance dans les prochaines années, ce qui fait de FIL l’une des meilleures options d’investissement crypto à acheter aujourd’hui.

Les investisseurs bénéficient d’une immense utilité lorsqu’ils achètent des coins FIL, ce qui en fait une option d’investissement plus attrayante que plusieurs monnaies qui bénéficient de valeurs boursières plus élevées. Cela en fait l’une des meilleures coins Web3 disponibles actuellement.

Les risques liés à l’investissement dans les FIL

Filecoin est une monnaie relativement nouvelle, ce qui implique un niveau de volatilité auquel les projets plus établis sont immunisés. De nombreux investisseurs attendront avant d’investir dans FIL que la technologie soit pleinement assurée et qu’un nombre plus important d’utilisateurs tirent parti des options de stockage de Filecoin. Jusqu’à ce que cela se produise, il y a un risque que la confiance dans Filecoin diminue, ce qui entraînerait une perte de valeur considérable.

Chainlink (LINK) – La meilleure crypto pour les données on-chain

Valeur boursière : 3,7 milliards de dollars

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink est un projet crypto qui utilise son token LINK natif pour que ses nœuds fournissent de la transparence et permettent aux smart contracts d’accéder aux données de l’extérieur. Cette fonctionnalité est de plus en plus importante pour la communauté crypto, en particulier les applications décentralisées, et a joué un rôle central pour de nouveaux partenariats de la part de Chainlink par rapport à tout autre projet.

Avec certains des meilleurs fondamentaux cryptos du marché, le token est hébergé sur la blockchain Ethereum. Cependant, il peut facilement interagir avec plusieurs autres chaînes, ce qui permet aux développeurs de faire du transfert de données une opération transparente.

Pourquoi investir dans LINK ?

Le nombre croissant de projets cherchant à s’associer à Chainlink pour accéder à des niveaux plus élevés de données blockchain et augmenter le transfert transparent des smart contracts fait de la technologie de Chainlink un must-have. L’augmentation des utilisations de la technologie montre qu’il semble y avoir une marge de croissance de la valeur boursière du projet.

De plus, Chainlink est en train de déployer la capacité de staking pour les détenteurs de tokens LINK, ce qui leur permet de gagner des récompenses en crypto-monnaie tout en validant et en sécurisant les transactions sur le réseau. Il s’agit là d’un autre atout important pour Chainlink, qui ajoute de la valeur à sa proposition d’investissement.

Les risques liés à l’investissement dans LINK

Bien que Chainlink soit un projet crypto important avec d’excellentes utilisations actuellement, en particulier dans son partenariat avec SWIFT. Chainlink risque d’être dépassé par ses concurrents au fur et à mesure que la lutte pour les partenariats TradFi s’intensifie. La saturation du marché est un autre risque potentiel pour la valeur de LINK dans les prochaines années, ce qui signifie que Chainlink doit rester leader pour assurer sa place parmi les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir.

Ripple (XRP) – La meilleure crypto-monnaie bancaire

Valeur boursière : 19,2 milliards de dollars

Qu’est-ce que le Ripple ?

Ripple est une crypto-monnaie importante dans le secteur financier depuis son lancement en 2012. Il utilise sa plateforme RippleNet avec des protocoles décentralisés et permet des paiements internationaux à travers les frontières. Il vise à s’imposer comme un rival à long terme du système de transactions internationales SWIFT actuellement utilisé dans le monde entier.

Pour cela, Ripple bénéficie du soutien de plusieurs institutions financières internationales majeures, dont la Banque d’Angleterre, la Banque du Canada et Santander, qui ont été impressionnées par la rapidité et le faible coût des transactions permises par Ripple. Le token natif XRP permet un grand volume de transactions mondiales à faible coût, et Ripple est un projet à fort potentiel qui pourrait rapidement s’étendre à l’échelle mondiale.

Pourquoi investir dans XRP

Ripple fait actuellement l’objet d’un procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui porte sur la validité du XRP en tant que projet de financement décentralisé. Bien que ce procès en cours ait fait baisser les prix par rapport à d’autres projets DeFi, le soutien continu de grands noms de la finance mondiale joue en faveur de Ripple.

Cela fait du XRP une opportunité d’investissement potentiellement riche si le jugement leur est favorable. L’issue du procès étant attendue pour 2023, c’est le moment idéal pour les investisseurs de mettre la main sur des XRP afin d’étoffer leur portefeuille de crypto-monnaies à bas prix avant qu’elles n’explosent dans les mois à venir.

Les risques liés à l’investissement dans XRP

Bien sûr, le XRP est exposé à un risque important de chute ou, au moins, à une dévaluation significative si la contestation juridique de la SEC aboutit et que le Ripple fait l’objet d’une réglementation stricte. Les investisseurs doivent peser le pour et le contre avant de décider si le XRP vaut ou non la peine.

Dogecoin (DOGE) – La meilleure monnaie meme dans laquelle investir

Valeur boursière : 10,8 milliards de dollars

Le Dogecoin s’est imposé comme la monnaie meme originale et a été initialement lancé comme un remède amusant au monde sérieux du Bitcoin. La blague est devenue sérieuse ces dernières années, et le Dogecoin s’est hissé parmi les dix premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière et a obtenu le soutien de grands noms comme Twitter et Elon Musk, l’homme derrière Tesla.

Nombreux sont ceux, y compris Elon Musk, qui pensent que le dogecoin pourrait devenir un moyen de paiement alternatif et fournir prochainement des services de validation de smart contracts. L’un des principaux atouts du Dogecoin est sa vaste communauté en ligne, amicale et accueillante, qui en fait un espace en ligne agréable et sûr pour explorer le monde des crypto-monnaies.

Pourquoi investir dans DOGE ?

DOGE a réalisé des performances spectaculaires pour un projet ayant si peu d’utilité. Il est vrai que le soutien de l’un des entrepreneurs les plus riches et les plus influents du monde n’a pas nui à la réputation du Dogecoin. Cependant, la principale raison d’investir dans DOGE est qu’avec quelques avancées techniques, une série de nouvelles utilisations de la monnaie s’ouvre.

Avec le soutien de grands noms et d’une communauté passionnée qui la soutient, DOGE pourrait voir son avenir s’envoler s’ il décide de dépasser le stade de l’offre de monnaies memes.

Les risques liés à l’investissement dans la DOGE

Les monnaies memes réagissent avec instabilité aux changements du marché, et DOGE ne fait pas exception à la règle. Avec peu de preuves concrètes du développement de l’écosystème du Dogecoin, une offre illimitée de tokens ayant un impact déflationniste sur la valeur du DOGE et une très faible utilité des tokens, le manque de progrès du DOGE est sa plus grande menace.

Shiba Inu (SHIB) – Une monnaie meme basée sur la crypto Ethereum

Valeur boursière : 6,8 milliards de dollars

Qu’est-ce que Shiba Inu ?

Shiba Inu est une monnaie meme qui s’est inspirée du Dogecoin et qui a créé sa propre communauté de fans. Contrairement à DOGE, Shiba Inu montre des signes concrets d’augmentation de l’utilité de son token SHIB en le transformant en token de gouvernance et en développant une infrastructure qui permet aux utilisateurs de staker dans son application DeFi.

Cela a incité plusieurs experts, habituellement méfiants à l’égard des monnaies memes, à reconsidérer la valeur de SHIB, en particulier compte tenu de sa performance au cours de l’hiver crypto de 2022. Après avoir résisté au récent marché baissier, SHIB est bien établi comme l’un des 20 meilleurs projets cryptos en termes de valeur boursière.

Pourquoi investir dans SHIB ?

Les membres de la communauté SHIB soutiennent que la valeur de SHIB est considérablement sous-évaluée, en particulier parce qu’il a cessé d’être une simple monnaie meme et qu’il s’est dotée d’une utilité sérieuse. Ils affirment en effet que la valeur du SHIB reste faible, même si la valeur boursière augmente.

Shiba Inu bénéficie de la sécurité offerte par son développement sur la blockchain Ethereum proof-of-stake, ce qui signifie que la confiance pourrait croître dans sa solution DeFi, conduisant à des augmentations de valeur considérables.

Les risques liés à l’investissement dans SHIB

Contrairement à la confiance affichée par les fans de Shiba Inu, les sceptiques soulignent le fait qu’il est notoirement difficile de se débarrasser de l’étiquette de “monnaie meme”. Bien que Shiba Inu espère que sa transition vers le marché des DeFi l’aidera à se débarrasser de cette étiquette, il reste à voir si les investisseurs et les marchés des crypto-monnaies y consentent.

Cardano (ADA) – Un réseau de blockchain évolutif

Valeur boursière : 12,6 milliards de dollars

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une blockchain créée par Charles Hoskinson, cofondateur d’Ethereum, en réponse à certaines des lacunes perçues d’Ethereum, telles que les coûts de transaction élevés, la faible capacité et le manque d’évolutivité. Le résultat est une blockchain très étudiée et évaluée par des pairs, qui a contribué à résoudre ces problèmes.

L’architecture à deux niveaux de Cardano permet au niveau de règlement Cardano (CSL) d’héberger des dApps et au niveau de calcul Cardano (CCL) de se concentrer sur le traitement des transactions. Par conséquent, les vitesses de transaction sont beaucoup plus rapides, les coûts sont considérablement réduits et Cardano peut traiter beaucoup plus de transactions par seconde qu’Ethereum.

Pourquoi investir dans ADA ?

L’évolutivité de la blockchain est une exigence croissante pour les projets cryptos, anciens et nouveaux, et Cardano a rapidement construit une base de fans fidèles depuis son lancement. C’est l’une des blockchains de niveau 1 les plus actives pour les dApps et elle héberge des projets allant des memes coins aux solutions DeFi.

Malgré les récentes mises à jour d’Ethereum, Cardano reste l’une des meilleures options en termes d’évolutivité, de rentabilité et de rapidité sur le marché, ce qui la rend mûre pour une expansion dans le secteur de la blockchain.

Les risques liés à l’investissement dans ADA

Des menaces sérieuses pèsent sur le prix d’ADA, notamment la poursuite du développement et la sortie imminente de nouvelles fonctionnalités sur Ethereum cette année, qui pourraient remettre en question le statut de Cardano comme l’une des plateformes de blockchain les plus flexibles.

Solana (SOL) – Un protocole blockchain de niveau 1 en plein essor

Valeur boursière : 8,5 milliards de dollars

Qu’est-ce que Solana ?

Solana est un fournisseur de blockchain de niveau 1 qui s’oppose à la domination du secteur par Ethereum. Contrairement à Cardano, la différence la plus significative de Solana par rapport à Ethereum réside dans l’utilisation pionnière du consensus par proof of history en plus de la proof of stake.

Cela permet d’accroître la transparence des validations de transactions et s’est avéré plus rapide, moins cher, plus économe en énergie et avec une capacité transactionnelle bien plus importante que les autres fournisseurs de blockchain.

Pourquoi investir dans SOL

La monnaie SOL native fait fonctionner la plateforme de Solana et a aidé Solana à devenir la plateforme de référence pour les secteurs en développement de l’immobilier numérique et du metaverse. Bien qu’Ethereum détienne toujours la plus grande part de marché, Solana est une alternative convaincante pour les nouveaux projets qui recherchent des moyens plus rentables pour lancer leurs projets.

À mesure que ces nouveaux projets arrivent à maturité, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du SOL progresse tout en augmentant la valeur boursière de manière significative au-delà de la barre des 10 milliards de dollars.

Les risques liés à l’investissement dans SOL

L’un des principaux problèmes qui ont empêché Solana de dépasser Cardano en tant que principal rival d’Ethereum en tant que fournisseur de niveau 1 est la mauvaise qualité de la connectivité du réseau. Plusieurs pannes de système ont été signalées, et le système doit régulièrement être arrêté pour permettre la maintenance. Plus ces problèmes persistent, plus l’impact sur la capacité de SOL à atteindre de nouveaux sommets sera important.

Conclusion : Quelle est la meilleure crypto à acheter en ce moment ?

Bien qu’il soit encore tôt en 2023, cette année pourrait être celle où certains des projets les plus importants commenceront à rapporter de bons bénéfices à leurs investisseurs. Cependant, un nouveau venu, Metacade, semble prêt à surpasser ses rivaux avec son riche potentiel et sa presale à faible prix qui attirent déjà des milliers d’investisseurs.

Avec l’énorme utilité intégrée dans la coin MCADE, une offre riche et diversifiée pour les investisseurs, et le potentiel de mener le secteur GameFi pour les années à venir, il est évident que les analystes estiment que MCADE sera la coin la plus performante en 2023.

FAQ sur les crypto-monnaies

Que sont les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui sont vérifiées grâce à l’utilisation du cryptage. Cela permet d’effectuer des transactions monétaires sécurisées sur des blockchains avec la validation d’un réseau d’ordinateurs. Les crypto-monnaies peuvent être échangées en ligne via les deux bourses et sont généralement décentralisées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas contrôlées par un organisme central tel qu’une banque ou un gouvernement.

Qu’est-ce qu’une presale de crypto-monnaie ?

Souvent connue sous le nom d’Initial Coin Offering (ICO), une presale de crypto-monnaie permet à de nouveaux projets de lever des fonds en vendant leur monnaie à un groupe restreint d’investisseurs à un prix réduit et fixe. Les fonds collectés soutiennent le développement du projet et récompensent les investisseurs avec des profits potentiels lorsque la monnaie est cotée sur les bourses publiques de crypto-monnaies décentralisées et centralisées.

Quelle crypto-monnaie explosera en 2023 ?

Les nouveaux projets de crypto-monnaies ont une plus grande marge pour exploser en 2023, étant donné qu’ils ont des valeurs boursières beaucoup plus faibles que les projets plus importants. Metacade et AltSignals sont d’excellents exemples de nouveaux projets de crypto-monnaies qui pourraient récompenser les investisseurs d’ici la fin de l’année 2023 et bien au-delà.

Quelle crypto acheter aujourd’hui pour le court terme ?

Metacade est un projet qui pourrait produire d’excellents résultats à court terme grâce à son approvisionnement fixe en tokens et à son faible prix de presale. ASI semble également être une très bonne option pour les investisseurs à la recherche d’un rendement à court terme grâce à son utilisation de la technologie IA.

Quelle crypto-monnaie a le meilleur potentiel à long terme ?

Les marchés des crypto-monnaies évoluent rapidement et de nouveaux projets voient le jour régulièrement. Cependant, les investisseurs qui envisagent le long terme pourraient faire fortune grâce aux excellents projets de Metacade, qui la propulseront au premier plan du secteur en pleine croissance du GameFi pour les années à venir.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie dans laquelle investir en 2023 ?

Le meilleur projet de crypto-monnaie dans lequel investir cette année est celui qui offre une entrée au prix le plus bas tout en contenant le plus grand potentiel de croissance. De nouveaux projets tels que Metacade et AltSignals sont des exemples idéaux d’excellents investissements dans les crypto-monnaies en 2023.

