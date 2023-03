Voici pourquoi Metacade pourrait être une énorme opportunité d’investissement dans le Web3

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Dans le passé, nous ne le connaissions que sous le nom d’espace de crypto-monnaie. Cependant, l’écosystème a enregistré une croissance massive au cours des dernières années et est maintenant connu sous le nom d’écosystème du Web3.

Le Web3 est un terme expansif qui comprend divers segments, notamment la gamefi, la DeFi, le métavers, les pièces mèmes et plusieurs autres secteurs.

Metacade s’est imposé comme l’un des projets prometteurs du web3. Cependant, en raison des milliers de projets de Web3 actuellement disponibles, il est difficile pour les investisseurs de se tenir au courant de chacun d’eux.

Cet article examine ce qu’est Metacade et pourquoi il est devenu un projet si passionnant pour les investisseurs du Web3. L’écosystème du Web3 a connu quelques projets passionnants ces dernières années, notamment Decentraland, Axie Infinity et The Sandbox. Metacade pourrait représenter un cas d’utilisation pour devenir l’un de ces projets. Lisez la suite pour découvrir ce que Metacade a à offrir aux investisseurs.

Metacade, offre-t-il une bonne opportunité d’investissement ?

Selon des recherches récentes de Grandview, le secteur des jeux vaut actuellement environ 195 milliards $ et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 % entre 2023 et 2030.

Cela signifie que l’écosystème du jeu devrait valoir plus de 500 milliards $ au cours des sept prochaines années.

La GameFi devient rapidement un aspect important de l’écosystème du Web3, certains des principaux développeurs de jeux tirant parti de la technologie blockchain et des crypto-monnaies pour toucher davantage de personnes.

Decentraland, ApeCoin et Axie Infinity sont quelques-uns des projets de jeu qui ont enregistré une croissance énorme au cours du dernier cycle haussier. Les experts du marché sont optimistes quant au fait qu’un nouveau cycle haussier pourrait bientôt être en cours et que les prix des actifs cryptographiques pourraient atteindre de nouveaux sommets historiques au cours des années 2023 et 2024.

En tant que l’un des projets de jeu les plus innovants pour gagner de l’argent, Metacade pourrait être l’un des projets à surveiller dans le prochain cycle haussier. En tant que projet axé sur la communauté, Metacade propose des fonctionnalités révolutionnaires et une offre promettant plaisir et récompenses, une décision qui pourrait le rendre encore plus avantageux pour les utilisateurs. Et, in fine, contribuer à l’augmentation de la valeur de MCADE à moyen et long terme.

Metacade, atteindra-t-il 0,5 $ d’ici 2024 ?

MCADE, le jeton natif de l’écosystème Metacade, est actuellement en phase de prévente. Le jeton se vend à 0,02 $, avec plus de 89 % des jetons déjà vendus.

Un coup d’œil à la vente de jetons montre qu’il existe une énorme demande pour MCADE, car Metacade a déjà levé plus de 16 millions $.

Semblable à de nombreux projets de l’écosystème du Web3 comme Solana (prix de prévente de 0,22 $) et Axie Infinity (prix de prévente de 0,1 $), MCADE pourrait voir une augmentation massive des prix une fois l’étape de prévente terminée et le jeton est disponible sur un ou plusieurs échanges majeurs de crypto-monnaie.

L’augmentation de la demande, associée au cycle haussier prévu (tel que rapporté par Invezz ici), pourrait voir Metacade remonter vers le niveau psychologique de 0,50 $ l’année prochaine. Le rallye de MCADE dépendrait des initiatives du projet au cours des prochains mois et des conditions fondamentales générales du marché de la crypto-monnaie.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plate-forme de jeu communautaire alimentée par la blockchain Ethereum. Le projet entend révolutionner l’écosystème play-to-earn, permettant aux utilisateurs de profiter de nouvelles expériences dans le secteur du Web3.

Dans son livre blanc, l’équipe décrit Metacade comme la plate-forme de Web3 ultime, conçue pour permettre aux utilisateurs de jouer, de se retrouver ensembles, de créer et de gagner de l’argent de manière transparente. L’équipe a l’intention de transformer Metacade en une organisation autonome décentralisée (DAO) d’ici 2024, en accordant aux détenteurs de jetons MCADE et aux utilisateurs le contrôle de la gouvernance de l’écosystème. Les détenteurs et les utilisateurs de jetons joueraient alors un rôle crucial dans la croissance de l’écosystème via le vote de gouvernance.

Comment fonctionne Metacade ?

Ce qui fait de Metacade un projet intéressant, c’est que contrairement à certains de ses concurrents, Metacade n’est pas seulement un jeu pour gagner. Metacade est une plate-forme de jeu qui héberge une large gamme de jeux et de joueurs de style arcade. La présence de tournois et de compétitions P2E fait de Metacade une plateforme intéressante, car les utilisateurs ont la possibilité de gagner des jetons MCADE via ces événements.

En plus de gagner des revenus en jouant à des jeux sur Metacade, l’équipe a intégré d’autres moyens pour les joueurs de gagner de l’argent. Les joueurs et les détenteurs de jetons peuvent miser leurs jetons MCADE, ce qui leur permet de gagner plus d’argent en participant à la gouvernance de l’écosystème.

Alors que certains projets P2E se concentrent uniquement sur l’aspect gaming, Metacade travaille à la construction d’une plateforme qui garantit aux utilisateurs une expérience Web3 complète.

La crypto-monnaie, est-ce un bon investissement à long terme ?

Pour déterminer si les crypto-monnaies sont de bons investissements à long terme, vous devrez examiner les performances de l’industrie au cours de la dernière décennie. Bitcoin est passé d’un précédent record de 19 000 $ en 2017 à un nouveau record de 69 000 $ en 2021.

Le marché subit des cycles haussiers et baissiers. Pendant les cycles baissiers, les prix des actifs cryptographiques baissent de 50 % ou plus. Cependant, ils se rétablissent au cours des cycles haussiers pour atteindre de nouveaux sommets historiques.

Au cours de la dernière décennie, les performances des crypto-monnaies ont été globalement positives. L’industrie est passée d’une capitalisation boursière de moins de 1 milliard $ à plus de 1 000 milliards $.

Les jetons de Game-fi, sont-ils un bon investissement à long terme ?

La GameFi est devenu une partie intégrante de l’écosystème du Web3, le modèle P2E incitant davantage de joueurs à entrer dans l’industrie. AXS, le jeton natif de l’écosystème Axie Infinity, est l’un des jetons de GameFi les plus utilisés.

Son utilité a considérablement augmenté au cours des dernières années et a fourni un retour sur investissement (ROI) de 8 000 % aux investisseurs. Cet exemple montre le niveau de croissance que les jetons de GameFi peuvent atteindre.

Le jeton Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

Metacade pourrait s’avérer être un excellent investissement pour les investisseurs grâce à la pléthore de fonctionnalités et d’activités que l’équipe a préparées. Dans son livre blanc, l’équipe a déclaré qu’elle construisait une plate-forme de GameFi expansive et mettrait en œuvre une approche unique de tokenomique.

La prévente de MCADE en est actuellement à sa sixième étape et ses jetons se vendent rapidement, ce qui indique qu’il existe une vraie demande pour le jeton. Les performances de MCADE à moyen et long terme dépendraient des innovations déployées par Metacade après la phase de prévente et des conditions fondamentales de l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Dans l’ensemble, MCADE pourrait s’avérer être un investissement valable grâce au lancement de fonctionnalités Play2Earn, Create2Earn et Work2Earn et à une gouvernance DAO qui apparaîtra d’ici l’année prochaine.