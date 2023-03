Les meilleurs tokens utilitaires dans lesquels investir en 2023

La plupart des investisseurs savent que les tokens qui fournissent une utilité à l’écosystème qu’ils contribuent à faire fonctionner constituent généralement de bien meilleurs investissements, car contrairement aux coins qui ne fournissent pas d’utilité comme les monnaies memes, les tokens utilitaires bénéficieront d’une demande d’achat constante provoquée par l’utilisation requise du token. Cette utilisation peut concerner les frais de transaction, la récompense des utilisateurs ou un autre service particulier, mais ces projets ont tous un prix limité fixé par la demande de tokens.

Quelles sont les crypto-monnaies utilitaires qui constituent les meilleurs investissements ?

Si les tokens utilitaires sont souvent de meilleurs investissements que d’autres types de tokens, ils ne se valent pas tous. En fait, la qualité des tokens utilitaires varie énormément, il est donc important de faire des recherches avant de choisir les meilleurs tokens utilitaires dans lesquels investir.

Il est essentiel de comprendre le fonctionnement des tokens utilitaires et ce qui motive les utilisateurs de l’écosystème à continuer à acheter des tokens tokens au fil du temps. Avec tant de modèles sur le marché, voici les meilleurs tokens utilitaires qui, selon la plupart des experts en crypto-monnaies, ont le potentiel d’afficher des gains importants pour les détenteurs :

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) ChainLink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Le meilleur token utilitaire pour des signaux de trading exceptionnels

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un projet qui a fait une entrée impressionnante chez les investisseurs expérimentés. Le projet est actuellement surtout connu pour sa technologie AltAlgo™, leader sur le marché, qui analyse constamment le marché pour fournir aux utilisateurs d’AltSignals des signaux de trading d’une qualité incroyable, et les résultats ont été très forts. 1 500 signaux envoyés par AltSignals ont eu un taux de réussite époustouflant de 64% , et le projet peut se vanter d’une note de 4,9/5 sur Trustpilot.

AltSignals fait sensation suite à sa dernière annonce, qui a révélé un whitepaper complet et ambitieux détaillant le développement d’ActualizeAI. C’est un système qui, une fois achevé, fournira aux utilisateurs d’AltSignals des signaux de trading de pointe grâce aux dernières techniques d’apprentissage automatique, telles que l’apprentissage par renforcement et l’analyse du marché.

Les détenteurs du nouveau token ASI bénéficieront d’un accès anticipé à ActualizeAI et auront également la possibilité de rejoindre le club exclusif des membres d’IA. Le Club des membres de l’IA devrait offrir aux détenteurs d’ASI des opportunités de gains plus grandes en échange de leur implication, et les détenteurs ont la possibilité d’avoir un impact direct grâce à leur retour d’information.

Quelles sont les raisons d’investir dans AltSignals ?

AltSignals est la plus rare des opportunités d’investissement. Il permet aux investisseurs d’acquérir leurs tokens ASI à un prix incroyable pendant la presale par rapport à la valeur que beaucoup s’attendent à voir une fois que le token est lancé sur le marché plus large.

Avec le mélange parfait d’une proposition convaincante et d’une base d’utilisateurs massive, AltSignals semble être le choix de la plupart des experts concernant le choix des meilleurs tokens utilitaires disponibles aujourd’hui.

>>> Vous pouvez participer à la presale AltSignals ici <<<

Metacade – Le meilleur des tokens utilitaire pour le jeu

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un projet novateur qui vise à innover la façon dont les joueurs s’adonnent à leur passe-temps favori. L’élément central du projet Metacade est le développement de la plus grande arcade P2E (play-to-earn).

Le whitepaper récemment publié présente un grand système de récompenses pour l’écosystème, qui permet aux joueurs de tous niveaux de gagner des récompenses en jouant à leurs titres préférés, tandis que les utilisateurs peuvent même gagner des récompenses pour des activités non liées au jeu qui profitent à l’écosystème – telles que la rédaction de critiques de jeux, le partage d’alpha ou l’engagement auprès de la communauté.

Le projet comprend également une fonction intéressante appelée Metagrants, qui invite les équipes de développement de jeux de tous niveaux à présenter leurs idées de jeux à la communauté. Les détenteurs de MCADE peuvent ensuite voter pour l’affectation des fonds, ce qui permet à la communauté d’influer directement sur l’orientation future du projet.

Pourquoi acheter Metacade ?

Le MCADE est utilisé comme monnaie native de l’écosystème Metacade, et ce niveau élevé d’utilité signifie qu’il est considéré comme l’un des actifs cryptos les plus solides disponibles à un stade précoce. Comme la plupart des meilleurs tokens utilitaires, MCADE a une offre limitée et il est probable qu’il fasse l’objet d’un fort niveau d’achat lorsque la plateforme commencera à être opérationnelle plus tard dans l’année. Il en est à la dernière phase de la presale avant d’être bientôt introduit sur les marchés boursiers.

>>> Vous pouvez participer à la presale de la phase finale de Metacade ici <<<

Ripple – Le meilleur des tokens bancaires utilitaires

Qu’est-ce que Ripple ?

Le XRP de Ripple est peut-être l’un des premiers tokens utilitaires, puisqu’il existe depuis près de 10 ans. Le projet Ripple est un réseau de paiement mondial qui permet des transactions rapides et sécurisées grâce à la technologie blockchain, avec une grande liquidité et des frais de transaction minimes. Le token natif XRP alimente le réseau Ripple, et le projet offre un moyen unique et innovant de transférer de l’argent au-delà des frontières.

L’utilité que procure le XRP fait que beaucoup pensent qu’il fait partie des meilleurs tokens utilitaires disponibles, car les systèmes bancaires traditionnels peuvent prendre des jours, voire des semaines, pour traiter les paiements transfrontaliers, mais Ripple peut effectuer des transactions en quelques secondes. Cela est dû à l’utilisation de la blockchain et du token utilitaire XRP, qui permet une vérification et un transfert de fonds instantanés.

Ripple et XRP offrent un moyen rapide, sécurisé et abordable de transférer de l’argent au-delà des frontières. Alors que de plus en plus d’entreprises et de particuliers se tournent vers les crypto-monnaies pour répondre à leurs besoins financiers, il est clair que Ripple et XRP continueront à jouer un rôle important dans le secteur mondial des paiements, et le projet est certainement beaucoup plus avancé que beaucoup d’autres tokens utilitaires.

Pourquoi acheter du Ripple ?

Le procès de Ripple avec la Securities and Exchange Commission serait enfin sur le point de se terminer, et nous pourrions voir une énorme augmentation du prix du XRP en conséquence, en supposant que Ripple gagne. Le risque pour les détenteurs est que même les faibles frais de transaction ne soient pas suffisants pour que les institutions financières choisissent le XRP plutôt que d’autres actifs cryptos, mais le fait de gagner une petite partie de ce marché pourrait être énorme pour les détenteurs de XRP.

Binance Coin – Le meilleur des tokens utilitaires boursiers

Qu’est-ce que la BNB ?

Le Binance Coin BNB est le token d’échange de la bourse Binance et sert également de token de niveau 1 pour la smart chain Binance. Bien que la smart chain ait été critiquée pour sa nature hautement centralisée, le projet s’est avéré très fructueux et a même obtenu une bonne partie du volume global de transactions du niveau 1 d’Ethereum et d’autres.

Les projets fonctionnant sur la Smart Chain de Binance peuvent utiliser la plateforme pour lever des fonds, et les frais et la vitesse de la BSC sont considérés comme très compétitifs par rapport à d’autres réseaux de blockchain. Cela a conduit à un énorme volume de projets fonctionnant sur la chaîne, comme ceux qui prétendent être des monnaies numériques, des tokens de sécurité et un réseau de stockage décentralisé. De nombreux tokens d’utilité différents ont donc été créés sur le réseau de Binance.

Pourquoi acheter BNB ?

Binance utilise le token BNB pour payer les frais, et bien que les frais sur BSC soient très bas, cela se compense par les volumes élevés de transactions que cela attire. La valeur monétaire du token BNB s’est avérée robuste, l’hiver crypto n’ayant pas entamé la performance de manière aussi significative que pour d’autres tokens de services.

Les détenteurs de tokens peuvent staker leurs tokens et les utiliser pour payer les frais de trading sur Binance et participer à une Initial Coins Offering de monnaie par l’intermédiaire de la plateforme de lancement. Le token est utile à bien des égards, ce qui renforce les perspectives de BNB en tant qu’investissement, malgré une valeur boursière élevée.

Ethereum – Le créateur des smart contracts

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum est le protocole de niveau 1 le plus important, et son token natif, ETH, est peut-être le plus connu des tokens utilitaires cryptos. Le réseau Ethereum s’est avéré incroyablement stable et abrite la majorité des actifs numériques mis en œuvre par le biais des smart contracts du réseau.

Le réseau compte des milliers de projets différents, dont de nombreux tokens de sécurité, des monnaies meme et autres actifs numériques. De ce fait, Ethereum lui-même a probablement engendré plusieurs centaines d’autres tokens utilitaires cryptos.

Ethereum dispose d’une communauté florissante et de développeurs cryptos parmi les plus talentueux. Il est certainement promis à un bel avenir en tant que leader de l’espace crypto.

Pourquoi acheter Ethereum ?

L’Ethereum a beau avoir une énorme valeur boursière et être disponible sur tous les marchés importants de crypto-monnaies, il pourrait encore offrir un potentiel de hausse significatif. Si l’adoption des crypto-monnaies par le grand public augmente et que davantage d’entreprises utilisent l’Ethereum, le prix de l’ETH pourrait augmenter de manière significative, faisant de l’ETH un élément régulier des tokens utilitaires crypto préférés du marché.

Basic Attention Token – Le meilleur des tokens utilitaires pour la création le contenu

Qu’est-ce que Basic Attention Token ?

Basic Attention Token est un projet qui vise à récompenser les créateurs de contenu pour leur travail grâce à l’utilisation du token utilitaire BAT. Le BAT est l’un des tokens les plus populaires parmi les puristes en raison du problème qu’il aide à résoudre.

Les créateurs de contenu sont bien connus pour être sous-financés, et en incitant les utilisateurs à s’engager dans la publicité pour gagner des tokens et les donner ensuite aux créateurs de contenu qu’ils apprécient, BAT contribue à façonner un écosystème Internet plus organique et plus robuste.

Comme de nombreux tokens utilitaires, BAT a une offre fixe et figure sur de nombreux marchés de crypto-monnaies, en partie en raison du cas d’utilisation convaincant qu’il possède. Le projet est même accompagné d’un navigateur dédié, le navigateur Brave,qui permet aux utilisateurs de s’engager dans l’écosystème du token Basic Attention.

Pourquoi acheter le token Basic Attention ?

BAT apparaît régulièrement sur la liste des tokens utilitaires les plus populaires, ce qui reflète le soutien dont il bénéficie dans toute l’industrie. Les détenteurs ont la possibilité de récompenser les créateurs de contenu pour leur bon travail, et nous pourrions donc voir une grande dynamique se mettre en place si de plus en plus d’utilisateurs adhèrent à l’approche au fil du temps.

Il sera difficile pour le navigateur Brave de prendre des parts de marché aux géants de la technologie, mais s’il y parvient, il n’aura plus de limite.

Decentraland – Le meilleur des tokens utilitaires du metaverse

Qu’est-ce que Decentraland ?

Decentraland est un monde virtuel développé sur la technologie blockchain qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de créer des biens immobiliers virtuels, ainsi que d’interagir avec d’autres utilisateurs par l’intermédiaire de leurs avatars. Le projet, comme son nom l’indique, est une plateforme open-source entièrement décentralisée qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres expériences, jeux et applications virtuelles à l’aide des outils fournis par la plateforme.

L’un des principaux attraits de Decentraland est son utilisation de la technologie blockchain pour permettre une véritable propriété de terres virtuelles, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des biens immobiliers virtuels tout comme des biens immobiliers physiques. Cela est possible grâce à différents tokens utilitaires, et ils sont essentiels sur la plateforme et à la réussite du projet.

Le modèle de propriété crée un sentiment de rareté et d’exclusivité, car les utilisateurs rivalisent pour acquérir les parcelles de terrain les plus désirables dans le monde virtuel. Le projet permet également aux utilisateurs de créer et de monétiser leurs propres expériences virtuelles au sein de la plateforme. Cela permet également aux utilisateurs de créer et de monétiser leurs propres expériences virtuelles au sein de la plateforme. Cela offre donc une grande utilité, bien plus que la plupart d’autres tokens utilitaires.

Pourquoi acheter Decentraland ?

Decentraland est une plateforme innovante et, à mesure que le secteur crypto évolue, elle pourrait connaître un nouvel essor. Si le projet est en mesure de développer sa base d’utilisateurs, les tokens utilitaires sur lesquels il s’appuie sont susceptibles de voir leur prix augmenter à mesure que les utilisateurs acquièrent les différents tokens pour participer au jeu.

Enjin Coin – Le meilleur pour les tokens utilitaires NFT

Qu’est-ce qu’Enjin Coin ?

Enjin est un projet qui permet aux développeurs de créer, de gérer et d’intégrer des ressources numériques dans des jeux et des applications, en se concentrant sur la création de ressources interopérables sur plusieurs plateformes, ce qui permet aux développeurs d’intégrer facilement la technologie Web3 dans leurs projets sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage.

La plateforme d’Enjin est développée sur la blockchain Ethereum et se vante de pouvoir créer des tokens non fongibles (NFT) qui sont uniques et rares, créant ainsi un sentiment d’exclusivité pour les utilisateurs. Les NFT peuvent représenter n’importe quoi, des articles de jeu aux biens immobiliers virtuels, et peuvent être échangés et vendus comme des actifs physiques, ce qui signifie qu’Enjin offre à ses utilisateurs une grande flexibilité à intégrer dans leurs produits.

Le token ENJ fournit des liquidités à l’ensemble de l’écosystème, ce qui en fait un token au cœur même de l’expérience du projet.

Pourquoi acheter Enjin ?

Enjin comprend également une marketplace où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des actifs numériques créés sur la plateforme, ce qui crée un marché secondaire permettant aux développeurs de monétiser leurs créations tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’acquérir des actifs uniques et précieux.

Si le projet peut continuer à faciliter la création et la gestion d’actifs numériques sécurisés, interopérables et précieux à mesure que la popularité de la technologie blockchain continue de croître, Enjin a le potentiel de devenir un acteur important dans l’industrie du jeu et du développement d’applications, ce qui ferait naturellement augmenter le prix du token utilitaire ENJ.

Chainlink – Le meilleur token utilitaire pour le problème de l’oracle

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink est un réseau d’oracles décentralisé qui fournit des entrées et des sorties sécurisées et fiables pour les smart contracts sur les plateformes blockchain en utilisant le token utilitaire LINK. Bien que les smart contracts soient des contrats auto-exécutoires dont les termes de l’accord entre les parties sont directement écrits dans des lignes de code, ils peuvent parfois nécessiter des entrées de données externes, connues sous le nom d’oracles, pour déclencher l’exécution du contrat ou fournir des données. Le réseau décentralisé d’oracles de Chainlink fournit une solution sécurisée et décentralisée à ce problème.

En tant que l’un des projets les plus importants et respectés sur la blockchain, Chainlink et son token LINK valent la peine d’être pris en considération par les développeurs et les investisseurs intéressés par le potentiel des réseaux d’oracles décentralisés. Le token LINK est un exemple fantastique de la façon dont les tokens utilitaires peuvent jouer un rôle essentiel dans un projet.

Pourquoi acheter Chainlink ?

Le réseau Chainlink utilise le token LINK comme token utilitaire, et ces tokens sont utilisés pour payer les opérateurs de nœuds qui fournissent des données au réseau et effectuent d’autres tâches. Comme le réseau Chainlink continue de se développer et d’être adopté, la demande de tokens LINK est susceptible d’augmenter.

Cela signifie que, bien que la valeur boursière du projet soit très élevée par rapport à de nombreux tokens utilitaires, les nombreux cas d’utilisation du token utilitaire LINK pourraient encore produire des rendements importants.

1Inch – Le meilleur token utilitaire d’échange décentralisé

Qu’est-ce que 1Inch ?

1Inch est un agrégateur d’échanges décentralisés qui aide les utilisateurs à trouver les meilleurs prix disponibles sur plusieurs échanges décentralisés. L’algorithme unique de 1Inch répartit les ordres entre plusieurs marchés décentralisés afin de trouver les meilleurs prix pour les utilisateurs et fournit également de la liquidité à ces marchés décentralisés.

Le token utilitaire 1INCH est utilisé sur la plateforme 1Inch pour la gouvernance, permettant aux détenteurs de tokens de voter sur les décisions clés liées au développement et à l’orientation de la plateforme. La principale utilité du token réside dans le fait que les détenteurs de 1INCH accèdent à des récompenses en fournissant des liquidités au pool de liquidités 1Inch.

1Inch et son token utilitaire valent la peine d’être considérés par les utilisateurs à la recherche d’un moyen plus efficace d’échanger leur crypto, ainsi que par les investisseurs intéressés par le potentiel des projets DeFi. Cela fait du token utilitaire 1INCH une option populaire pour les investisseurs de tokens utilitaires à la recherche d’un potentiel élevé.

Pourquoi acheter 1Inch ?

1Inch a rapidement gagné en popularité parmi les utilisateurs à la recherche d’un moyen plus efficace et rentable d’échanger des crypto-monnaies, et l’utilité du token 1INCH au sein de la plateforme et le potentiel de récompenses de gouvernance en font une option attirante pour les investisseurs intéressés par le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Token utilitaire VS tokens de sécurité VS tokens de gouvernance VS tokens de paiement

Tokens utilitaire

Les tokens utilitaires cryptos jouent un rôle clé dans le fonctionnement du projet auquel ils appartiennent. De nombreux projets cryptos utilisent ces tokens pour encourager certaines pratiques, comme le partage d’un espace de stockage décentralisé ou la visualisation de publicités numériques. Les tokens utilitaires servent généralement un objectif spécifique dans l’écosystème d’un projet, et des exemples de tokens utilitaires pourraient inclure des tokens comme LINK et THETA.

Tokens de sécurité

Un token de sécurité représente une certaine forme de droits de propriété et est créé dans le cadre d’un processus appelé “tokenisation” qui permet la propriété partielle d’un actif plus important, comme une maison. Un token de sécurité doit être approuvé par la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, ce qui signifie qu’il doit adhérer à certaines autres réglementations. La possession d’un token de sécurité reflète généralement la propriété de quelque chose dans le monde réel, comme la propriété d’une obligation spécifique, qui peut également avoir une représentation dans le monde réel, comme un certificat d’obligation.

Les tokens de sécurité sont un domaine de la cryptographie qui peut s’attendre à une croissance considérable, car chaque actif tokenisé au cours des prochaines années créera un nouveau token de sécurité. Cela signifie que les tokens de sécurité seront bientôt beaucoup plus répandus dans l’espace TradFi.

Tokens de gouvernance

Un token de gouvernance est une crypto-monnaie qui confère à ses détenteurs une forme de droit de vote sur le projet auquel le token appartient. L’exemple le plus frappant de tokens de gouvernance est celui des projets gérés par une organisation autonome décentralisée (DAO) qui accorde des droits de vote aux détenteurs de tokens de gouvernance afin de déterminer l’orientation future du projet crypto.

Chaque token de gouvernance valant généralement un seul vote, la consolidation du pouvoir est une préoccupation, et comme cette forme de gouvernance est encore un phénomène relativement nouveau, l’écosystème crypto dans son ensemble fait œuvre de pionnier avec ces expériences.

Tokens de paiement

Un token de paiement est un actif numérique dont l’objectif principal est de jouer le rôle des monnaies fiat. Des projets tels que le Dogecoin et le Bitcoin offrent une alternative aux dollars, aux euros et aux registres pour ceux qui souhaitent effectuer des paiements rapides et faciles.

Les tokens utilitaires sont-ils un bon investissement ?

Les tokens utilitaires sont généralement considérés comme un choix d’investissement fantastique car il y aura toujours un niveau de pression d’achat non spéculatif de la part de ceux qui cherchent à utiliser les tokens dans l’utilisation du projet auquel ils appartiennent. Les tokens utilitaires représentent un moyen intéressant d’atténuer le risque sur les investissements cryptos, car alors que les monnaies memes n’ont pas de prix minimum, un token utilitaire sera toujours soutenu par l’utilisation du projet.

Il existe cependant de nombreux autres facteurs qui aident à déterminer si un token utilitaire spécifique est un bon investissement. Cela signifie que les investisseurs souhaitant acheter des tokens utilitaires doivent toujours analyser la qualité des smart contracts d’un projet, l’existence d’une offre limitée de tokens, les données récentes sur les prix et bien d’autres éléments pour se faire une idée de la qualité d’un investissement.

Conclusion – Quel pourrait être la meilleure crypto utilitaire à acheter en ce moment ?

Choisir le meilleur token utilitaire est très difficile, mais comme les meilleurs tokens utilitaires crypto ont besoin à la fois d’un énorme potentiel et de prix très réduits, AltSignals est un exemple incroyable de projet qui remplit une fonction importante.

Cela pourrait signifier que, parmi tous les projets cryptos examinés, ASI pourrait être le meilleur token utilitaire dans lequel investir en 2023.

FAQ sur les crypto-monnaies

Qu’est-ce qui fait d’un token un token utilitaire ?

La plupart des tokens utilitaires joueront un rôle clé dans le fonctionnement du projet, mais cela peut se faire de différentes manières. Les tokens utilitaires comme LINK ou FIL incitent à certains comportements, tandis que les tokens utilitaires comme ETH sont utilisés pour payer les frais de transaction. Les tokens utilitaires d’échange couvriront des éléments tels que les frais d’échange.

Tous les tokens utilitaires doivent avoir un impact sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le projet, donc si l’on cherche à identifier ces tokens par rapport à d’autres types, c’est le principal indicateur. Pour s’en assurer, il faut rechercher des qualités telles que la possibilité de payer des frais de transaction avec le token.

Quelle crypto-monnaie a une réelle utilité ?

De nombreux tokens utilitaires offrent une réelle utilité dans l’espace Web3. Avec différents tokens servant différents objectifs, il est possible de trouver des tokens utilitaires qui font une réelle différence dans pratiquement tous les secteurs. ASI est un excellent exemple d’utilité basée sur l’accès, car il offre une utilité par la capacité d’accéder au produit et dans quelle mesure est déterminée par la détention du token.

Quels sont les altcoins les plus utiles ?

Il est difficile d’être totalement sûr des tokens utilitaires ayant la plus grande utilité dans l’écosystème des altcoins. Les tokens comme ASI et MCADE sont certainement dans cette catégorie, tout comme un token utilitaire comme LINK sur lequel l’écosystème est complètement dépendant. Comme il est difficile de prédire les projets dont les tokens utilitaires feront l’objet d’une forte demande, il peut être judicieux d’investir en conséquence, dans une gamme de tokens utilitaires différents.

Vous pouvez participer à la presale AltSignals ici.

Vous pouvez participer à la presale de la phase finale de Metacade ici.