Le volume quotidien des échanges d’Avalanche a continué de baisser alors même que le jeton AVAX est resté à environ 63 % au-dessus du niveau le plus bas cette année. Les données compilées par Santinent montrent que le volume quotidien d’AVAX s’est effondré à 91,5 millions lundi, le niveau le plus bas depuis le 8 janvier. Il a chuté par rapport au sommet de l’année à plus de 1,15 milliard, qu’il a atteint le 11 janvier.

Avalanche volume de trading quotidien

Avalanche, une chaîne de contrats intelligents de premier plan, a perdu des parts de marché dans des secteurs clés au cours des derniers mois. Par exemple, les données de DeFi Llama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) dans la finance décentralisée (DeFi) est tombée à environ 870 millions de dollars.

Cette baisse en fait la 7e plus grande chaîne de contrats intelligents au monde. Il a perdu sa part de marché face à d’autres chaînes populaires comme Arbitrum, Optimism et Optimism. À son apogée, Avalanche avait une TVL de plus de 12 milliards de dollars. En termes d’AVAX, la TVL est tombée à 49,57 millions de dollars australiens, le niveau le plus bas depuis des années.

GMX, une partie importante de l’écosystème DEX d’Avalanche, a vu son volume de transactions Avalanche chuter au cours des derniers mois. Au cours de la même période, le volume de sa chaîne Arbitrum a augmenté, en partie à cause de la baisse des frais.

La même tendance s’est produite dans l’industrie des jetons non fongibles (NFT), où le volume s’est effondré. En mars, le volume total des ventes de NFT dans Avalanche s’élevait à 1,2 million de dollars, contre plus de 1,4 million de dollars en janvier. Avalanche a perdu des parts de marché au profit de blockchains comme Algorand, Immutable X et Flow.