Le prix du Bitcoin oscille au niveau de résistance de 30 000 $ alors que les investisseurs évaluent les dernières données sur l’inflation américaine et les minutes positives du FOMC. La BTC a grimpé de plus de 93 % par rapport à son niveau le plus bas en 2022, ce qui en fait une meilleure performance que l’or, les actions et d’autres actifs.

Le pivot de la Fed espère

Bitcoin et d’autres altcoins se sont bien comportés et espèrent que la Fed approche du sommet de son cycle de hausse dans un contexte de risques de récession croissants. Mercredi, les données ont montré que l’inflation globale était tombée à 5,0 % en mars, le point le plus bas depuis 2021.

D’autres chiffres économiques ont été relativement faibles ces derniers temps. La semaine dernière, les données de l’ISM et de S&P Global ont montré que les PMI de la fabrication et des services avaient baissé en mars. Le secteur manufacturier se porte bien moins bien alors même que de plus en plus d’entreprises transfèrent leur production aux États-Unis.

Pendant ce temps, les données publiées vendredi ont montré que la croissance des salaires a continué de baisser alors même que le taux de chômage est tombé à 3,5%.

Par conséquent, il est possible que la Fed approche de la fin de son cycle de hausse. En fait, les minutes publiées mercredi ont montré que certains responsables de la Fed étaient favorables à la suspension des hausses de taux pour observer la situation dans le secteur bancaire.

Par conséquent, avec les prix de la Fed en période de récession et la courbe de rendement inversée, il est probable qu’un pivot se produise bientôt.

https://www.youtube.com/watch?v=bNGlnFRDoJo

Espoirs du printemps crypto

Le prix du bitcoin est resté dans un hiver crypto pendant la phase agressive du resserrement de la Fed. Maintenant, on espère que nous passerons à un printemps crypto à mesure que les conditions monétaires augmenteront. Dans une interview mardi, Mike Novogratz a déclaré que ces actions de la Fed pourraient pousser plus de gens vers la cryptographie. Il s’attend à ce que le prix du BTC reteste son plus haut historique.

Dans un communiqué, Andrey Stoychev, le chef de projet chez Nexo, a déclaré qu’il pensait qu’un printemps crypto semblait commencer. Il a cité les récentes implosions de banques clés comme le Credit Suisse et la Silicon Valley Bank. Concernant les prochains prix à surveiller, il a déclaré: