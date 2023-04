Le prix de Cardano a poursuivi son élan haussier vendredi alors que les investisseurs ont applaudi le grand retour de la crypto. Le prix de l’ADA a atteint un sommet de 0,44 $, le point le plus élevé depuis septembre de l’année dernière. La pièce a bondi de plus de 80% par rapport au niveau le plus bas cette année.

Cardano TVL monte

Cardano a bien fait ces derniers mois. Cette reprise s’est produite principalement en raison du rallye en cours dans l’industrie de la cryptographie. Bitcoin a atteint un sommet de 30 500 $ tandis qu’Ethereum est resté au-dessus de la résistance clé à 2 000 $.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les crypto-monnaies se sont bien comportées en raison de l’optimisme croissant selon lequel la Réserve fédérale commencera à faire pivoter ses taux d’intérêt. L’inflation est passée du plus haut de l’année dernière de plus de 9 % en juin de l’année dernière à 5 %. Par conséquent, il est probable que l’inflation continue de baisser.

Les minutes publiées par la Réserve fédérale mercredi ont montré que certains membres voulaient suspendre les taux d’intérêt. Avec la baisse de l’inflation, il est probable que la banque augmentera ses taux de 0,25 % en mai, puis fera une pause stratégique.

Cardano a également bondi alors que l’activité dans l’industrie de la finance décentralisée (DeFi) a bondi. La dernière nouvelle de Cardano est que sa valeur totale verrouillée (TVL) a atteint un sommet de 387 millions d’euros, le plus haut niveau jamais enregistré. Il est passé de 200 millions d’euros depuis le début de l’année. En dollars, la TVL de Cardano a atteint un sommet de 165 millions de dollars, le plus haut niveau depuis le 10 mai.

Le prochain catalyseur clé du prix de l’ADA sera les bénéfices bancaires à venir. Vendredi, les plus grandes banques comme Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo. Les autres sociétés qui publieront la semaine prochaine sont Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America.

La plupart des banques régionales comme PNC Financial, M&T et Citizens publieront la semaine prochaine. Ces résultats sont importants car ils montreront la santé financière de ces entreprises.

Prévision de prix Cardano

Graphique ADA par TradingView

En janvier, j’ai écrit que le rapport risque/récompense pour investir dans Cardano était positif pour la pièce. Cette opinion était exacte car la pièce a bondi de plus de 84% par rapport à son point le plus bas en janvier. La pièce a dépassé le niveau de résistance important à 0,42 $, le point le plus élevé de février.

Cardano a bondi au-dessus de la moyenne mobile de 25 jours tandis que les oscillateurs augmentent. Par conséquent, la pièce continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 0,60 $, le niveau le plus élevé du 15 août. Ce prix est supérieur d’environ 40 % au niveau actuel.