Projet de loi Stablecoin : la réaction des experts varie de "bénéficier de l'économie des jetons numériques" à "étouffer l'innovation"

La réglementation Stablecoin aux États-Unis pourrait obliger les fournisseurs de pièces stables à maintenir des réserves qui soutiendraient leur pièce «au moins un pour un». Alors que les principales entités stables comme Tether ( USDT ) et USD Coin ( USDC ) respectent déjà cette directive, celles qui ne risquent pas des frais de 1 million de dollars ou jusqu’à cinq ans de prison.

Le projet de loi comprend également des discussions sur une pause sur les nouvelles pièces stables qui sont soutenues par d’autres crypto-monnaies. Il comprend également une discussion sur les monnaies numériques des banques centrales.

Naturellement, la réaction des experts à une avancée potentielle dans l’espace réglementaire est mitigée.

Tether: le projet de loi Stabelcoin “bénéficiera à l’économie des jetons numériques”

Tether, peut-être le stablecoin le plus connu et la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a déclaré dans un communiqué qu’un projet de loi pourrait fournir “une clarté indispensable” aux fintech et autres institutions qui cherchent à entrer dans l’espace crypto.

Les autorités de régulation devraient “articuler l’objectif plus large de modernisation de notre système de paiement”, ajoute le communiqué. Si tel est le cas, une meilleure clarté réglementaire “bénéficiera à l’économie des jetons numériques”.

Stefan Rust: les législateurs doivent « recentrer leur attention »

Le PDG de Truflation, Stefan Rust, a déclaré dans un communiqué que les législateurs américains considéraient le projet de loi sur la crypto-monnaie comme un effort de protection des consommateurs. Cependant, il y a « très, très peu » dans le projet de loi qui offre une protection supérieure aux utilisateurs.

Au lieu de cela, cela ne fera qu’« étouffer l’innovation » en garantissant que les puissances financières existantes maintiennent « le pouvoir et la richesse concentrés » et garantissent que « les collecteurs d’impôts continuent de percevoir », a ajouté Rust.

Il semble “clair” que les législateurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde “viennent pour la cryptographie”, car les pièces stables représentent une menace potentielle pour la domination du dollar américain et de l’euro. Il écrit:

Alors que les États-Unis et l’UE passent d’innombrables heures à légiférer contre un secteur innovant qui ne représente encore qu’une fraction de la valeur marchande de l’or, les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) recherchent nouvelles solutions monétaires. Et avec cette puissance mondiale ayant désormais dépassé le G7 en termes de croissance économique, la Chine ouvrant ses frontières à la cryptographie et les Émirats arabes unis acceptant désormais le renminbi pour les accords de gaz naturel liquide, l’Occident pourrait mieux faire pour recentrer son attention.

Mike Colonnese : un « positif pour l’industrie »

Mike Colonnese, directeur général de HC Wainwright & Co et analyste principal de la cryptographie, a commenté dans une note de recherche que le projet de loi sur les pièces stables représente la première grande législation sur la cryptographie proposée en 2023.

Il écrit que la clarté pour les fournisseurs de pièces stables est un “positif pour l’industrie” et “permettra à davantage d’investisseurs de se familiariser avec le secteur”.