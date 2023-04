Prévision de prix pour la crypto-monnaie basée sur l’IA, ASI, alors que l’étape 1 de la prévente touche à sa fin

La popularité d’AltSignals a explosé après avoir dévoilé un algorithme basé par l’IA qui sera alimenté par la crypto-monnaie ASI.

AltSignals a lancé la prévente de prévente de jetons ASI, qui est actuellement à sa première étape, après avoir terminé avec succès l’étape BETA. Il est possible de participer à la prévente en visitant le site officiel.

Projet d’algorithme basé sur l’IA d’AltSignals

AltSignals est un leader du marché dans la fourniture de signaux de trading et le développement d’indicateurs techniques basés sur des algorithmes pour aider les traders des marchés financiers à réaliser des profits sur les mouvements de prix. Il a commencé par envoyer des signaux de trading gratuits sur les crypto-monnaies, mais s’est ensuite étendu au marché du Forex, aux CFD et aux actions.

AltSignals fournit des analyses fondamentales et techniques et conseille et aide les clients afin qu’ils placent des transactions qui leur permettront de réaliser des profits. La plate-forme génère des signaux de trading à l’aide d’un indicateur technique appelé AltAlgo Indicator.

L’indicateur AltAlgo analyse les marchés financiers et alerte les utilisateurs d’AltSignals lorsqu’une bonne opportunité de trading apparaît. L’indicateur utilise actuellement plusieurs stratégies de trading et indicateurs techniques pour identifier les opportunités qui s’offrent à eux.

Altsignals travaille actuellement sur un algorithme basé sur l’IA pour rendre le processus de génération de signaux plus efficace. L’algorithme d’IA prendra l’algorithme le plus performant, y compris l’indicateur AltAlgo, et l’utilisera pour créer une suite de produits liés à l’IA, l’un d’entre eux étant ActualizeAI, alimenté par la crypto-monnaie ASI.

En plus d’être une crypto-monnaie basée sur l’IA, la crypto-monnaie ASI fonctionne sur la blockchain Ethereum, qui permet des achats de jetons à faible coût via le DEX d’AltSignals pendant la prévente en cours.

La crypto-monnaie basée sur l’IA ASI, est-ce un bon investissement ?

Un investisseur en crypto-monnaies prend en compte plusieurs facteurs, en particulier lorsqu’il investit dans un nouveau projet de crypto-monnaies, car le marché de la crypto-monnaie est assez volatil. Et l’un de ces facteurs est la recherche d’un projet dont la société mère apparaît digne de confiance et a de solides antécédents de résultats, en particulier avec les nombreuses escroqueries qui ont été enregistrée dans le secteur des crypto-monnaies.

AltSignals est en activité depuis cinq ans et a fait ses preuves dans le domaine des signaux de trading : ce qui signifie que c’est une entreprise digne de confiance.

En outre, les informations sur le site Web d’AltSignals montrent que les signaux d’AltSignals sur les contrats à terme et au comptant de Binance ainsi que les signaux sur le marché du Forex ont été constamment rentables d’un mois à l’autre avec une précision supérieure à 42 %.

La précision de ces signaux devrait augmenter considérablement une fois l’algorithme d’ActualizeAI terminé et intégré à la plate-forme, ce qui fera d’AltSignals une plate-forme convoitée par beaucoup et créera probablement une augmentation de la demande de jetons ASI.

Prévision de prix pour AltSignals (ASI)

Le prix de l’ASI a déjà bondi de 25 %, passant de son prix de l’étape BETA de 0,012 $ à son prix actuel de prévente de 0,015 $.

La prévente d’AltSignals comprends cinq étapes : l’étape BETA, l’étape 1, l’étape 2, l’étape 3 et l’étape 4. Avec une étape déjà terminée et l’étape actuelle qui compte déjà plus de 56 % de ses jetons vendus, cela montre que le jeton ASI a attiré beaucoup d’investisseurs et que les gens ont confiance dans le projet.

Ceux qui investissent dans le jeton ASI devraient enregistrer davantage de bénéfices, car le prix du jeton devrait continuer à augmenter au cours des étapes de prévente restantes et après sa cotation sur différents échanges de crypto-monnaies. Le jeton coûtera 0,01875 $ à l’étape 2, 0,021 $ à l’étape 3 et 0,02274 $ à l’étape 4. À la fin de la prévente, le jeton aura vu sa valeur augmenter de 89,5 %, ce qui donnera à ceux qui ont investi à l’étape BETA un retour sur investissement de 89,5 %.

Bien que la réalisation d’une prévision de prix pour ASI puisse être quelque peu difficile car le jeton n’aura pas suffisamment de données historiques de marché à utiliser, le prix du jeton ASI devrait profiter de la popularité croissante de la technologie d’IA, puisqu’il est lui-même une crypto-monnaie basée sur l’IA, et de la cotation sur les échanges de crypto-monnaie immédiatement après la fin de la prévente.

Selon le livre blanc AltSignals, le jeton ASI devrait être répertorié sur CoinGecko, CoinMarketCap et Uniswap au cours du trimestre en cours (T2, 2023), ce qui signifie que ce n’est qu’une question de temps.