Le taux EUR/USD continuera d'augmenter malgré l'amélioration de la dynamique de l'inflation sous-jacente

L’une des données économiques les plus importantes de la zone euro a été publiée cette semaine. Mercredi, les données finales de l’IPC en glissement annuel ont montré une inflation dans la zone euro à 6,9 %.

Le Luxembourg et l’Espagne ont enregistré les plus faibles augmentations, de 2,9%, respectivement 3,1%. Alors que la moyenne de 6,9 % pour la zone euro est bien supérieure à l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE), elle reste bien en deçà des niveaux d’inflation observés dans d’autres parties du monde. Par exemple, l’inflation au Royaume-Uni reste en territoire à deux chiffres.

En d’autres termes, cela dépend de ce que l’on veut lire à partir des données de cette semaine. Effectivement, les prix des biens et services dans la zone euro ont augmenté plus rapidement que ne l’avait prévu la BCE.

Mais certains signes encourageants méritent d’être notés.

L’inflation médiane et super sous-jacente a diminué en mars

Les banques centrales, y compris la BCE, préfèrent considérer des mesures de l’inflation qui excluent les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie. Par conséquent, les données sur l’inflation sous-jacente, comme on les appelle, ont plus d’influence sur les membres du Conseil des gouverneurs lors de la fixation des taux d’intérêt.

Cela signifie que si l’inflation sous-jacente se stabilise au cours de l’été, la BCE s’en tiendra à des hausses de taux de 25 points de base au lieu de 50 points de base.

Alors pourquoi est-ce haussier pour le taux EUR/USD si la BCE va augmenter moins qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent en raison de l’amélioration de l’inflation sous-jacente ?

La réponse vient d’outre-Atlantique, alors que la Fed s’apprête à une petite récession.

Les indicateurs économiques pointent vers une récession économique aux États-Unis

Les arguments en faveur d’un taux EUR/USD plus élevé reposent sur la possible divergence à venir entre la Fed et la BCE. Jusqu’à présent, la Fed a relevé le taux directeur plus rapidement que la BCE.

Mais les indicateurs économiques ont montré récemment qu’une récession économique pourrait frapper les États-Unis. Si tel est le cas, la Fed fera une pause ou coupera, mais pas la BCE.

Par exemple, l’indice économique avancé a prédit chaque récession depuis 1965. Il se situe actuellement en territoire de récession – alors pourquoi cette fois-ci serait-il différent ? De plus, les nouvelles commandes manufacturières ont atteint des niveaux dangereusement bas.

Ajoutez à cela le fait que la Fed ajoute 300 milliards de dollars à son bilan pour soutenir les banques en difficulté. De plus, les entreprises technologiques continuent de licencier, un signe qui n’a jamais été positif pour l’économie américaine.

Ainsi, alors que l’amélioration des données d’inflation sous-jacente dans la zone euro pourrait déclencher des hausses plus faibles du taux directeur de la BCE, l’écart avec la Fed est appelé à se réduire. Un taux EUR/USD plus élevé est logique dans de telles conditions.