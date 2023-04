Le co-fondateur de Swarm déclare que MiCA ancre l'Europe en tant que leader d'une nouvelle ère mondiale de la cryptographie

L’espace crypto a été largement accusé d’un manque de règles de gouvernance claires qui ont rendu difficile même pour les pays de le réglementer. Cependant, l’Europe semble être sur la bonne voie pour devenir la première région à élaborer des réglementations cryptographiques harmonisées après que le Parlement européen a adopté la loi sur les marchés des crypto-actifs (MiCA).

Selon Philipp Pieper, co-fondateur de la plateforme de prêt DeFi basée sur Ethereum Swarm, “une nouvelle ère pour la cryptographie mondiale a commencé et l’Europe, pour changer, vient de devenir le principal innovateur de l’industrie”.

Des directives claires pour les entreprises de cryptographie sur le marché européen

Alors que certains soutiennent que la réglementation MiCA passe à côté de certains aspects importants de l’espace cryptographique, notamment la finance décentralisée (DeFi), le prêt cryptographique ou le jalonnement cryptographique et les jetons non fongibles (NFT), Pieper estime que «la réglementation MiCA a créé des directives claires et sans ambiguïté. ”

Commentant l’adoption du règlement MiCA, Pieper a déclaré:

“L’adoption du règlement MiCA a créé des directives claires et sans ambiguïté pour les sociétés de cryptographie sur le marché européen. Il jouera un rôle important pour donner à l’Europe une longueur d’avance sur le reste du monde en tant que plaque tournante établie de la blockchain. Il ne fait aucun doute qu’il attend beaucoup de l’industrie et que tout ne fonctionnera pas comme par le passé. Mais cela fait partie de l’histoire de la croissance, en particulier dans une industrie qui sera la prochaine génération de marchés financiers pour tous les actifs. Nos pairs de l’industrie d’autres pays regardent avec intérêt comment l’industrie européenne peut désormais continuer à construire et à innover sur la base de la confiance réglementaire »

La position de Swarm sur la réglementation cryptographique

Étant la seule plate-forme BaFin DeFi réglementée et membre du Forum allemand de la finance numérique, Swam a été à l’avant-garde de la reconnaissance de l’inévitabilité des réglementations.

La réglementation BaFin donne à Swarm un avantage, MiCA devenant désormais une certitude.

Swarm estime que la mise en œuvre de la MiCA est une étape positive pour les entreprises basées dans l’UE, car elle fournit un cadre clair dans lequel opérer. aux mauvaises pratiques.