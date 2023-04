Interview : Le jeu sur la blockchain – le secteur a connu des difficultés mais et ensuite ?

J’ai longtemps été sceptique à l’égard de GameFi, l’intersection de la blockchain et des jeux. Le secteur a décollé pendant la pandémie, alors que des jeux comme Axie Infinity ont explosé en popularité.

Le seul problème est que les joueurs ont fui l’espace une fois que les jetons qu’ils ont gagnés en jouant ont perdu de la valeur, car la crypto s’est vendue de manière agressive et beaucoup de ces crypto-monnaies ont chuté de 90% ou plus. Cela a conduit à des questions sur la durabilité du modèle. Si le prix des jetons baisse, pourquoi les joueurs continueraient-ils à jouer ?

Il y a aussi la question de savoir si une blockchain est même nécessaire. Pourquoi ne pas simplement créer un jeu normal ?

Pour évaluer comment les gens de l’industrie se sentent et ce qu’ils pensent de tous ces obstacles, j’ai interviewé Tatsuya Kohrogi, directeur de la stratégie chez DEA, les créateurs de la plate-forme de jeu Web3, PlayMining.

Invezz (IZ) : En bref, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez besoin d’une blockchain pour PlayMining, plutôt que de vous concentrer uniquement sur la création d’un produit de jeu ?

Tatsuya Kohrogi (TK) : La blockchain est ce qui permet l’aspect Play-to-Earn (P2E) de nos jeux, qui permet aux gens de gagner des DEAPcoin simplement en jouant. En ayant un écosystème de jetons de crypto-monnaie, nous sommes en mesure de créer des applications qui interagissent avec cet écosystème de plusieurs façons. Il est également lié à notre marché PlayMining NFT. La blockchain est ce qui garantit que les NFT que nos utilisateurs achètent ont une valeur intrinsèque. En outre, de nombreux NFT disponibles à l’achat sur le marché PlayMining NFT sont également imprégnés de contrats intelligents blockchain qui leur permettent d’ajouter une utilité aux jeux PlayMining. Par exemple, nous vendons des NFT de terres agricoles qui peuvent être utilisés dans notre jeu Lucky Farmer pour donner aux joueurs l’accès à des cultures spéciales, augmenter leurs chances de gagner et également augmenter le nombre de jetons DEP qu’ils peuvent gagner lorsqu’ils obtiennent certaines combinaisons.

Quant à la raison pour laquelle nous avons choisi de faire de PlayMining une plate-forme de jeu P2E au lieu d’une plate-forme de jeu ordinaire : nous croyons très fermement à la création d’un bien social grâce à nos jeux. Nous ne voulons pas simplement vendre des jeux aux gens, nous voulons fournir des produits de divertissement qui enrichiront leur vie. Alors que n’importe qui peut jouer à un jeu P2E et gagner des jetons, le genre de jeu a vraiment pris son envol en Asie du Sud-Est, une région dans laquelle le salaire mensuel moyen est relativement bas. Nous pouvons aider les gens à gagner un revenu supplémentaire de manière non laborieuse, ce que les jeux non blockchain ne sont pas en mesure de faire. Certains de nos joueurs gagnent même un revenu à temps plein simplement en jouant à des jeux PlayMining ! Et comme on peut le voir dans notre collaboration avec TEPCO, les récompenses peuvent également être un excellent moyen d’encourager d’autres actions qui contribuent au bien social dans le monde réel. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de créer du bien social grâce à notre plateforme de divertissement, et avoir un écosystème de récompenses basé sur la blockchain est un excellent outil que nous pouvons utiliser pour atteindre nos objectifs.

IZ : L’argument de vente unique ici est que les joueurs reçoivent des jetons lorsqu’ils effectuent des tâches sociales, telles que l’inspection des infrastructures physiques de leurs villes. Cela semble bien en théorie, mais comment fonctionne l’économie ? D’où viennent les jetons et l’argent pour payer ces utilisateurs ?

TK : L’argent pour payer les utilisateurs provient de plusieurs sources de revenus : valeur expérientielle payée dans le jeu, ventes d’articles numériques, ventes NFT, revenus provenant de la résolution des problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, studios de jeux tiers utilisant notre plate-forme, revenus publicitaires, etc.

Les jeux lancés sur la plate-forme PlayMining peuvent utiliser notre économie de jetons DEAPcoin et le marché PlayMining NFT. Les joueurs peuvent gagner du DEP en jouant, et les NFT peuvent être achetés avec du DEP ou ayant cours légal. Le DEP peut également être échangé sur des échanges cryptographiques populaires, notamment OKX, Gate.io, Uniswap, Bitmart et Bitrue. En bref, les jetons proviennent de l’écosystème DEAPcoin que nous avons intégré à notre plateforme PlayMining, qui est renforcée par un volume élevé de ventes NFT.

IZ : Alors que toute la crypto a connu des difficultés, les jeux P2E ont été parmi les plus touchés au cours de la dernière année. La chute des prix des jetons signifiait que l’incitation à jouer à des jeux avait disparu, ce qui a conduit beaucoup à déclarer le modèle P2E comme non durable. Qu’est-ce qui vous fait penser que cela peut changer à l’avenir ?

TK : La simple monétisation des joueurs à partir d’un modèle commercial de jeu traditionnel n’est pas suffisante pour les jeux Web3. Nous existons depuis cinq ans et c’est notre deuxième marché baissier, mais nous avons appris que la clé d’un écosystème durable est une diversification des canaux de monétisation qui sont uniques au jeu blockchain. Nous sommes encore très tôt dans le jeu blockchain, et je pense que le marché prend rapidement position sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Pour prendre une position claire, je crois fermement que lier les incitations symboliques et les jeux à la résolution de problèmes dans le monde réel est à la fois essentiel pour la société et une profonde opportunité de création de valeur.

Un exemple de diversification dans la création de valeur est d’avoir des sources de revenus à la fois B2C et B2B. Chez DEA, nous essayons de révolutionner la façon dont les gens vivent et jouent en créant de nouvelles formes de divertissement. Nous constatons que GameFi-For-Good est populaire parmi notre communauté, où les investisseurs et les joueurs peuvent responsabiliser les autres en prêtant leurs NFT. Cette expérience à elle seule est devenue une nouvelle forme de contribution sociale à diverses communautés et nous voyons cela comme un exemple précoce de la façon dont le jeu Web3 peut faire du bien d’une manière que le jeu traditionnel n’a pas pu faire.

Nos partenaires stratégiques s’étendent également aux entreprises, aux organisations à but non lucratif, aux studios de jeux et aux guildes de jeux. Nous voyons des opportunités infinies où la gamification peut être appliquée aux problèmes du monde réel auxquels ces organisations sont confrontées.

De nombreux joueurs et développeurs de jeux existants ont une idée préconçue de ce à quoi le jeu devrait ressembler. Mais je voudrais encourager les créateurs de jeux blockchain à sortir des sentiers battus : quelles expériences de divertissement pouvons-nous créer qui soient uniques au jeu blockchain ?

Chez DEA, nous pensons que GameFi agira comme un pont entre les actions que nous entreprenons dans le monde numérique et le monde réel.

IZ : DEAPcoin est à 97 % de son niveau record – comment cela a-t-il affecté la popularité du jeu, et le jeu a-t-il vu les utilisateurs s’aligner sur l’industrie dans son ensemble ?

TK : La popularité de nos jeux n’a pas été affectée. Nous avons sorti cinq jeux sur la plate-forme PlayMining et nous avons constaté une augmentation des ventes de NFT car le prix du jeton est devenu moins cher, car il a permis aux nouveaux utilisateurs d’acquérir des NFT à un prix moins cher.

IZ : DEAPcoin est en baisse de 25% depuis l’annonce d’un programme de rachat pour « augmenter durablement la valeur du token ». Les fonds continueront-ils d’être utilisés pour soutenir la demande du jeton au milieu de la baisse de son prix ? Craignez-vous que les utilisateurs fuient le jeu si le jeton continue de tomber ?

TK : Le programme de rachat est un mécanisme mis en place tous les mois, nous prévoyons donc de continuer à racheter des jetons sur le marché.

La macroéconomie n’est pas favorable actuellement et notre plan d’action pour une économie plus diversifiée n’a été mis en œuvre que récemment. Nous pensons que la stabilité symbolique des prix et la croissance progressive sont deux facteurs importants pour renforcer la confiance des utilisateurs et redonner de la valeur. C’est donc l’une de nos priorités d’affaires de stabiliser l’économie et de continuer à mettre en œuvre les plans d’affaires mentionnés ci-dessus.

En ce qui concerne la fidélisation des utilisateurs, nous nous assurons de fournir de la valeur de plusieurs manières autres que les augmentations de prix symboliques, telles que la co-création de jeux et de contenu IP, le paiement de redevances aux créateurs, la sortie de nouveaux jeux et les services x-and-earn. Par conséquent, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler et nous considérons ces creux du marché comme une opportunité d’intégrer de nouveaux utilisateurs dans notre écosystème avec le soutien des membres existants de notre communauté.