Le prix de Jasmy dérive vers le haut alors que le nombre de détenteurs approche les 50 000

Le prix de Jasmy s’est bien comporté ces derniers jours alors même que les risques sur le marché financier ont augmenté. Le jeton se négociait à 0,0066 $, ce qui était bien supérieur au plus bas de mars de 0,0043 $. L’accent est maintenant mis sur la décision à venir de la Fed et sur la crise bancaire régionale en cours.

Les utilisateurs de Jasmy augmentent

Jasmy est une crypto-monnaie populaire qui a été créée par une équipe de professionnels hautement expérimentés du Japon. Hara, son PDG, était cadre supérieur chez Sony, l’une des plus grandes sociétés de divertissement au monde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jasmy est à l’intersection de la technologie blockchain et d’autres industries populaires telles que l’Internet des objets (IoT), les jetons de fan et la confidentialité. Dans une mise à jour plus tôt cette année, les développeurs ont publié leur subvention communautaire, dont j’ai parlé ici .

La feuille de route pour le trimestre en cours consiste à organiser une journée d’appréciation des jetons de fans. Jasmy a été utilisé pour développer un jeton de fan pour l’une des équipes de football les plus populaires au Japon.

Une autre partie de la feuille de route consiste pour les développeurs à continuer à développer leur intelligence artificielle (IA) alors qu’ils cherchent à tirer parti des sauts technologiques les plus importants de l’année. L’autre partie de la feuille de route est que l’équipe décidera des spécifications du Carbon Credit Consortium.

La nouvelle la plus importante de Jasmy est que le nombre de portefeuilles dans l’écosystème augmente. Les données compilées par Etherscan montrent que le nombre de détenteurs de Jasmy est passé à plus de 49 723. Cela signifie que le nombre pourrait atteindre le niveau psychologique important de 50 000 dans les prochains jours. Cela signifie que la capitalisation boursière en circulation de Jasmy a bondi à plus de 317 millions de dollars.

La plupart des jetons Jasmy sont détenus dans Binance, qui détient plus de 10 milliards de jetons, soit 21,58 % de tous les jetons. Un autre portefeuille privé contient 2,8 milliards de jetons tandis que les développeurs Jasmy ont 2,4 milliards de jetons. Comme indiqué ci-dessous, le nombre de contrats de jetons dans Jasmy s’est assez bien tenu récemment.

Prévision de prix Jasmy

Graphique JasmyCoin par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix du Jasmy a été dans une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il est passé au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’Awesome Oscillator s’est déplacé au-dessus du point neutre.

Jasmy a également formé un petit motif à double sommet à 0,0070 $. Dans l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier. Par conséquent, plus de hausse ne sera confirmée que si le jeton se déplace au-dessus de ce double sommet. Si cela se produit, le prochain niveau de résistance clé à surveiller sera à 0,0084 $, le point le plus élevé du 9 février. Ce prix est d’environ 26 % au-dessus du niveau actuel.