Prévision du prix d'Omax Coin et ce que cela signifie pour le jeton ASI d'AltSignals

La popularité des nouvelles crypto-monnaies liées à l’IA et aux mégadonnées, comme le nouveau jeton ASI d’AltSignals, est en augmentation depuis que l’intelligence artificielle a commencé à gagner en popularité après le lancement de l’application ChatGPT d’OpenAI.

Au cours des sept dernières années, Omax Coin a été le plus grand gagnant des meilleurs jetons liés à l’IA et aux mégadonnées selon leur capitalisation boursière. Le prix d’OMAX a bondi de plus de 146 % au cours de la semaine dernière, ce qui fait de lui le plus grand gagnant du groupe. Il est suivi par Forta (FORT) qui a bondi de 106 % et Agoras : Monnaie du Tau (AGRS) qui a bondi de 40 % au cours des sept derniers jours.

OMAX Coin et sa relation avec AltSignals

Omax Coin est un jeton communautaire qui a été lancé en novembre 2021. Il est classé parmi les meilleurs jetons liés à l’IA et aux mégadonnées par capitalisation boursière. Il a été initialement lancé sur Binance Smart Chain (BSC) avant que l’équipe ne lance son propre réseau principal, la blockchain OMAX, en août 2022.

La pièce Omax (OMAX) est le jeton natif de la chaîne OMAX qui fonctionne sur un système de consensus de preuve de participation (PoS) qui permet d’accéder à un temps de bloc court et des frais de transaction réduits. La chaîne permet aux candidats validateurs liés du jalonnement de devenir des validateurs et de produire des blocs.

En outre, il utilise la détection de double signe et une autre logique de barre oblique qui garantit la sécurité, la stabilité et la finalité de la chaîne. La chaîne prend également en charge les contrats et protocoles intelligents compatibles avec EVM.

Actuellement, l’OMAX est intégré dans les distributeurs automatiques et le système ePOS.

Tout comme AltSignals qui cherche à révolutionner l’industrie des signaux de trading grâce à l’intégration d’un algorithme de génération de signaux basé sur l’IA, Omax prévoit d’intégrer sa blockchain dans le secteur du commerce en ligne et des cartes cryptographiques. Essentiellement, Omax vise à permettre aux utilisateurs de compléter facilement leurs achats quotidiens sur les plates-formes de vente en ligne populaires en utilisant leurs avoirs en crypto-monnaie.

AltSignals, d’autre part, vise à rationaliser ses services de signaux de trading sur les marchés du Forex, des actions et des crypto-monnaies grâce à sa nouvelle plate-forme basée sur l’IA appelée ActualizeAI, qui sera alimentée par la crypto-monnaie ASI. La société mène actuellement une prévente pour le jeton ASI, qui en est déjà à sa deuxième étape (étape 1) après la réussite de l’étape BETA.

L’adoption du nouveau jeton ASI basé sur l’IA a été fulgurante parmi les investisseurs en crypto-monnaies aux vues du rythme rapide de vente des jetons. L’étape actuelle affiche déjà 65,67 % de jetons vendus, quelques jours seulement après son début. Les personnes intéressées peuvent participer à la prévente ici.

Que signifie la hausse des prix des pièces OMAX pour le jeton ASI ?

La hausse des prix d’OMAX Coin au cours des derniers jours ne fait que confirmer le fait que les crypto-monnaies liées à l’IA et aux mégadonnées connaissent une popularité croissante à mesure que la technologie de l’intelligence artificielle prend de l’ampleur à travers le monde, ce qui est un bon promoteur du nouveau jeton ASI.

Cela fait à peine environ six mois que le premier chatbot basé sur l’IA, ChatGPT, a été lancé et une myriade d’autres applications utilisant l’IA ont déjà été développées et lancées, y compris des applications blockchain-IA. Si la dynamique doit être maintenue, le jeton ASI se trouvera dans un environnement très propice une fois la prévente conclue et il sera coté sur les bourses décentralisées et les bourses centralisées.

Dois-je acheter le jeton ASI aujourd’hui ?

Eh bien, le marché de la crypto-monnaie est un marché assez volatil et il comporte beaucoup de risques. Néanmoins, selon les informations fournies sur le site officiel d’AltSigals, le prix du jeton ASI devrait augmenter au cours des étapes de prévente restantes.

Le prix d’ASI a déjà vu sa première hausse de prix qui l’a vu passer de 0,012 $ pendant la phase BETA à son prix actuel de 0,015 $. Il devrait atteindre 0,02274 $ à la fin de la prévente, sans parler des projections de prix futures après sa cotation sur les CEX et les DEX.