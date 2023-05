Darrell Hubbard sur le modèle d'Unicoin pour révolutionner le FX mondial

Le mois dernier, la Digital Currency Monetary Authority (DCMA) a officiellement lancé une “monnaie numérique de la banque centrale internationale”, connue sous le nom d’Unicoin ou l’Unité monétaire universelle (UMU).

Selon son site Internet, la DCMA est,

… un leader mondial dans la défense des monnaies numériques et des innovations en matière de politique monétaire pour les gouvernements et les banques centrales. Adhésion (comprend)… États souverains, banques centrales, banques commerciales et de détail et autres institutions financières.

L’organisation a précisé qu’Unicoin n’est pas conçu pour perturber le régime monétaire mondial actuel, mais plutôt pour renforcer les systèmes souverains existants et améliorer la conformité bancaire grâce à la création de solutions cryptographiques.

S’adressant cette semaine à l’ancien présentateur de KITCO, David Lin; Darrell Hubbard, membre fondateur du conseil d’administration de la DCMA a expliqué,

..toutes les pièces de première génération ont toutes cherché à perturber totalement les systèmes bancaires, où elles sont en concurrence avec la banque… J’ai adopté une sorte de point de vue contraire selon lequel la banque détient plus de 20 billions de dollars et je ne pense pas dans mon vie ou à tout moment par la suite, les services bancaires vont disparaître. Donc, j’ai dit et si nous pouvions adopter… les CBDC ou les monnaies numériques pour le secteur bancaire et c’est l’approche que j’ai adoptée… nous avons essentiellement décidé de réunir ces deux mondes avec cette CBDC internationale.

Essentiellement, Unicoin est un service “pro-bancaire” qui a développé une rupture technologique.

Il offre un registre partagé unique qui peut être réglé dans n’importe quelle devise, et son principal cas d’utilisation est d’améliorer les paiements transfrontaliers lents et inefficaces.

Avec des mécanismes de taux de change intégrés, les entreprises et les partenaires commerciaux seraient en mesure d’accepter l’équivalent UMU dans n’importe quel cours légal national pour les biens fournis ou les services rendus.

La demande pour le service provient des banques centrales, des banques de détail et commerciales, des gouvernements fintech et des bourses de crypto-monnaie.

Réglementation et volumes

Selon un autre communiqué de presse officiel publié le 20 avril, l’UMU est autorisée à effectuer des transactions dans n’importe quelle monnaie ayant cours légal et est,

… légalement une marchandise monétaire réglementée par la Commodities Futures and Trade Commission (CFTC) des États-Unis.

Actuellement, il y a environ 100 millions de dollars US d’UMU en circulation sur sa plate-forme privée, avec une adoption qui a constamment doublé au cours des cinq dernières années.

Source: Unicoin Network

L’organisation est optimiste sur le fait que la demande pour ses services FX augmenterait constamment la valeur d’UMU, ouvrant la voie à devenir une réserve de valeur durable.

Hubbard ajoute,

Notre idée était de prendre une technologie cryptographique… et de lui appliquer une politique monétaire… comme une véritable histoire de valeur qui pourrait être durable dans le temps et créer une véritable utilité monétaire…

Bien qu’Unicoin puisse être acheté, Hubbard a confirmé qu’il possédait 100% du capital de l’organisation.

Comment ça fonctionne

Selon le DCMA, l’UMU utilise des méthodes cryptographiques de type CBDC pour soutenir les banques centrales et les institutions financières en opérant sur un protocole SPOT (Staked Proof of Trust) et un DLT multidimensionnel (mDLT).

La principale proposition de valeur de l’UMU est qu’elle permet des «paiements transfrontaliers de type SWIFT» qui peuvent entièrement contourner le système bancaire correspondant traditionnel et ainsi offrir des taux de change de gros tout en facilitant les règlements instantanés en temps réel.

Demande continue

Hubbard a élaboré,

(UMU) a une demande continue parce qu’ils en ont l’utilité…. Nous garantissons les meilleurs taux de change pour les paiements transfrontaliers… (par exemple) un dollar équivaut à 20 pesos au Mexique… Les banques peuvent vous proposer de 1 à 19, elles gagnent donc 5 %. Dans notre cas, nous pouvons vous en proposer un à vingt et un… nous offrons une prime plus élevée… nous sommes des experts en IA (et) en devises, et lorsque les gens achètent UMU, nous générons des rendements à partir de cela sur les marchés des changes et nous donnons cela leur rapporter des taux de change premium.

Outre la génération de rendement basée sur l’IA, le taux de change attendu est tellement meilleur depuis que Hubbard et son équipe ont trouvé une solution pour maintenir un registre unique pour toutes les devises, tout en garantissant la conformité telle que définie par chaque banque centrale participante.

Ainsi, DCMA s’attend à ce qu’en offrant des services de change aux meilleurs prix aux banques, aux fintechs et à d’autres partenaires, ils soient en mesure de surpasser le système bancaire traditionnel, ce qui entraînera une “demande continue” pour l’UMU.

En raison des services monétaires mentionnés ci-dessus, ainsi que de fonctionnalités telles que les paiements d’étape et les facilités d’entiercement, la DCMA s’attend à ce que le prix et la demande d’Unicoin continuent de s’apprécier.

Le DCMA exerce un contrôle sur le prix d’Unicoin via la politique monétaire interne, le ciblage des prix des actifs et les teneurs de marché internes, par opposition aux cryptos traditionnels qui ont tendance à s’appuyer sur des tiers.

Adapté aux politiques de la banque centrale

L’ancien directeur adjoint des données du département américain du Trésor, Bryan Swann, servirait de conseiller informel au DCMA, et a noté,

L’architecture de l’unité monétaire universelle est un cadre à composants qui permet à chaque banque centrale de configurer ses propres règles AML, KYC, sanctions et autres règles de conformité. Le protocole applique les règles d’origine et de destination appropriées au moment du paiement.

Ainsi, l’UMU serait configurée par les banques centrales nationales pour construire une «architecture de système monétaire public de localisation mondiale» qui reflète les réglementations de chaque juridiction.

Plutôt que d’être adopté comme monnaie légale, le projet de loi type sur l’unité monétaire universelle, rédigé avec l’aide de plusieurs acteurs souverains, recommande que l’UMU serve de réserve de valeur complémentaire pour aider à gérer les événements de dépréciation saisonnière et systémique de la monnaie, ainsi que agir comme monnaie de règlement.

Cependant, comme pour tout ce qui est nouveau, le DCMA admet que bien que l’engagement ait été élevé, il y a eu quelques critiques, déclarant,

Les acteurs des marchés émergents ont exprimé l’espoir qu’Unicoin serait une solution pour décoloniser le système monétaire international, tandis que d’autres ont exprimé des craintes qu’Unicoin puisse être un outil de surveillance centralisé mondial pour les gouvernements.

Selon Lena Petrova, CPA, qui dirige une chaîne Youtube populaire,

… (Unicoin) est un cadre qui permet à chaque banque centrale de configurer ses propres règles de conformité… C’est là qu’il y a cette plate-forme unique qui était nécessaire pour adopter la CBDC, pour adopter des CBDC individuelles… adaptées à leurs politiques (nationales) uniques…

Bien que le FMI ne préconise en aucune façon l’utilisation de l’UMU, la solution annoncée par Unicoin est similaire aux vues de Tobias Adrian, conseiller financier au FMI,

… imaginez s’il existait une plate-forme multilatérale qui pourrait améliorer les paiements transfrontaliers, tout en transformant les opérations de change, le partage des risques et, plus généralement, les contrats financiers.

La mécanique, le modèle commercial et la gestion des risques d’Unicoin ont suivi de près l’évaluation publiquement disponible du FMI sur les crypto-actifs.

Mots d’adieu

Alors que les banques se concentrent sur la souveraineté monétaire et l’intégrité financière, les investisseurs en cryptographie s’intéressent à la génération de profits et à la transition vers ce qu’ils considèrent comme un système monétaire financier plus juste.

L’UMU essaie d’offrir les deux, une véritable réserve de valeur tirée par une demande continue et une appréciation constante de la valeur.

La DCMA a publié le livre blanc sur l’unité monétaire universelle intitulé “Un produit monétaire de premier ordre pour renforcer la souveraineté monétaire avec une union économique numérique” et est disponible ici.