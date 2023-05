Le rapport d'assurance du premier trimestre 2023 de Tether montre un excédent de réserves à un niveau record de 2,44 milliards de dollars

Tether Holdings Limited a publié aujourd’hui son rapport d’assurance du premier trimestre 2023 réaffirmant l’exactitude du rapport sur les réserves consolidées (CPR) de Tether. Entre autres choses, le rapport montre que les actifs consolidés de la société dépassent ses passifs consolidés.

Le CPR a ventilé les actifs détenus par Tether Holdings au 31 mars 2023. Il fournit des catégories supplémentaires dans le but d’accroître la transparence des rapports sur les réserves de Tether.

Catégories supplémentaires sur le rapport de Tether

Pour la première fois, la propriété de l’or physique, du Overnight Repo, des obligations d’entreprise et du Bitcoin (BTC) a été déclarée séparément. Le rapport a révélé une augmentation de l’excédent des réserves de Tether qui a atteint un niveau record de 2,44 milliards de dollars en hausse de 1,48 milliard de dollars au premier trimestre 2023.

Commentant le récent rapport, le CTO de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré :

« Nos bénéfices nets pour le trimestre se sont élevés à 1,48 milliard de dollars, ce qui témoigne de la solidité et de la stabilité de notre plateforme. Nous continuons de surveiller en permanence le rendement ajusté au risque de tous les actifs de notre portefeuille et prévoyons d’apporter d’autres changements à mesure que l’environnement économique global change et que le cycle du marché progresse dans le cadre de nos processus normaux et continus de gestion des risques.

Outre l’augmentation du bénéfice net, le premier trimestre a également vu une augmentation de 20 % des jetons de Tether en circulation. Cela a souligné une confiance croissante parmi les clients de Tether, ce qui rend Tether très optimiste pour l’avenir.

Selon le rapport, Tether a déclaré un actif total consolidé de 81,8 milliards de dollars. La plupart des réserves de la société sont investies dans des bons du Trésor américain.

Tether s’est efforcé de réduire sa dépendance aux dépôts bancaires purs comme source de liquidités. Il souhaite plutôt tirer parti du marché Repo comme mesure supplémentaire pour garantir des normes de protection plus élevées.

Réserves liquides

Selon le rapport, les réserves de Tether sont détenues en espèces, équivalents de trésorerie et autres dépôts à court terme, ce qui rend les réserves extrêmement liquides.

Le rapport a également mis en évidence une réduction de 25% des prêts garantis qui sont passés de 8,7% à 6,5% des réserves totales. Bitcoin et Gold représentent respectivement 2% et 4% des réserves totales.

De plus, toutes les nouvelles émissions de jetons ont été investies dans des bons du Trésor américain ou placées dans un Repo au jour le jour.