BlockFi peut rembourser 300 millions de dollars de fonds clients, juge les règles

Les clients de BlockFi qui détenaient des fonds dans des portefeuilles de garde peuvent être remboursés de près de 300 millions de dollars, a déclaré jeudi un juge des faillites.

La décision du juge sur le différend entre certains clients et BlockFi intervient au milieu d’une procédure de faillite pour le prêteur de crypto en difficulté.

Selon le juge Michael Kaplan, les actifs détenus dans ces portefeuilles appartiennent aux clients et non à l’actif de la faillite. CoinDesk a souligné le verdict du juge rendu lors d’une audience devant le tribunal américain des faillites du district du New Jersey, une partie de la décision déclarant :

“Le tribunal conclut que tous les actifs numériques détenus par les débiteurs dans des portefeuilles omnibus de garde sont en effet la propriété du client, et non la propriété des actifs de la faillite, sous réserve, bien sûr, d’éventuels droits d’annulation et de récupération.”

Les clients des comptes portant intérêt subissent des pertes

Mais alors que le juge Kaplan a statué favorablement pour les clients qui avaient environ 300 millions de dollars dans des portefeuilles de garde, il n’a pas apporté d’aussi bonnes nouvelles pour les clients qui avaient des fonds dans des comptes portant intérêt BlockFi (BIA).

Selon la décision, environ 375 millions de dollars de fonds sur les comptes au 10 novembre avaient lorsque BlockFi a suspendu les retraits faisaient partie de la masse de la faillite. Il a noté que les clients avaient cédé le contrôle des fonds à la société à l’époque en échange d’intérêts.

Alors que les titulaires de comptes BIA connaissaient les risques associés au dépôt d’argent sur ces comptes, ces risques ne peuvent désormais pas être imputés aux titulaires de portefeuilles de garde, a déclaré le juge. Les développements signifient que les clients qui détenaient de l’argent dans des portefeuilles de garde sont susceptibles de recevoir leur argent bientôt, tandis que les créanciers qui avaient des comptes BIA font face à des pertes potentielles.

BlockFi a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 en novembre de l’année dernière, les problèmes de la société s’aggravant alors que l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX se répercutait dans l’industrie de la cryptographie. La répression réglementaire qui a suivi a également vu plusieurs sociétés de cryptographie interrompre leurs programmes de jalonnement et de gain. Certaines entreprises ont choisi de quitter complètement les États-Unis.

Au moment de son dépôt de bilan, BlockFi a déclaré avoir plus de 100 000 créanciers.