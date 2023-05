Metacade, est-ce un bon pari en mai ? Tout sur les mouvements de prix de MCADE au milieu des chiffres haussiers de Bitcoin

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Metacade (MCADE) a commencé à être répertorié sur les principales bourses au début du mois d’avril. Le premier échange à avoir répertorié le jeton était l’échange décentralisé Uniswap. Les inscriptions sur BitMart et MEXC Global ont rapidement suivi cela. La liste a été bien accueillie car le jeton a fortement augmenté pour passer de sa valeur finale de prévente de 0,020 $ à plus de 0,045 $. Cela a souligné la demande des investisseurs pour le jeton de la plate-forme d’arcade. Les gains ont diminué, avec MCADE maintenant à 0,022 $. En tant qu’investisseur, la baisse des prix représente-t-elle une chance idéale d’acheter le jeton en mai ?

Mouvements de prix de MCADE et sentiments

Alors que MCADE se négocie près de son prix final de prévente, il a montré une forte dynamique. Le récent ralentissement des prix souligne les prises de bénéfices après que le jeton a plus que doublé de valeur depuis la fin de la prévente. Le jeton MCADE rassemble potentiellement des liquidités sur les bourses avant que les prix ne grimpent pour atteindre les précédents sommets et s’envoler au-delà.

Le sentiment pourrait également avoir contribué au ralentissement de MCADE. Nous ne sommes pas encore entrés dans un marché de la crypto-monnaie haussier, avec la plus grande crypto-monnaie au monde toujours dans un état de consolidation en dessous de 30 000 $ depuis plusieurs semaines. Cependant, les mesures en chaîne montrent que Bitcoin pourrait se préparer à un marché potentiellement haussier.

Selon l’indicateur RHODL en chaîne, Bitcoin est au niveau qu’il affichait au début de ses deux précédents marchés haussiers. Ce n’est pas une surprise, car Bitcoin a récemment semblé haussier sur la base de plusieurs indicateurs en chaîne. Il a franchi la barre des 200 jours en janvier et est depuis resté au-dessus de la moyenne mobile sur le graphique journalier. La moyenne mobile est cruciale car elle est suffisamment longue pour saisir les tendances potentielles de longue durée.

Bitcoin devenant haussier pourrait susciter l’intérêt pour les jetons à faible capitalisation et plus récents comme MCADE. C’est parce que Bitcoin est considéré comme un meneur et utilisé comme une jauge du sentiment général sur les crypto-monnaies. Les indicateurs haussiers en chaîne signifient que l’élan positif pourrait se répercuter sur MCADE et faire grimper le prix.

Comprendre MCADE et sa proposition de valeur

Metacade est une plateforme de jeu de Web 3.0. Il met les joueurs et les développeurs en relation sur une plate-forme unique. Metacade est construit sur le réseau Ethereum, ce qui garantit la sécurité de la plate-forme. Les utilisateurs valident les transactions en détenant et en jalonnant des jetons MCADE.

Les utilisateurs peuvent découvrir les derniers jeux Play2Earn de la plateforme et gagner de l’argent en y participant. Les investisseurs gagnent également des jetons MCADE en donnant leurs avis sur les projets. Les développeurs peuvent obtenir un financement pour leurs jeux, leur permettant de développer leurs projets et de se connecter avec une communauté consommatrice. Les investisseurs de Metacade contribuent également à la gouvernance de la plateforme via leurs jetons.

MCADE tire également sa valeur du contrôle des jetons en approvisionnement. Le jeton est déflationniste et il est prévu de réduire l’offre par des rachats ou des brûlures. Cela a pour effet d’augmenter sa rareté et de protéger la valeur de MCADE.

Metacade aspire également à être une plateforme autonome. Ceci est important pour la plate-forme car les plates-formes de jeu ont rencontré des problèmes dans le passé en raison de contraintes financières. Les entreprises peuvent lancer leurs jeux via Metacade Launchpad, annoncer leurs produits et services et publier des annonces d’emplois sur la plate-forme. Ils paieront Metacade, les fonds étant utilisés pour améliorer la plateforme. Ce modèle économique durable a attiré des investisseurs à la recherche de plateformes de jeu de qualité pour allouer leurs ressources.

Est-ce le bon moment d’investir dans MCADE ?

Les prix des crypto-monnaies sont déterminés par leur valeur et Metacade a montré qu’il avait une forte proposition de valeur. La valeur de MCADE augmentera potentiellement à mesure qu’il recueille plus de liquidités et que le sentiment sur les crypto-monnaies s’améliore.

À partir de sa valeur de prévente finale de 0,020 $, les analystes avaient prévu une augmentation de prix d’un facteur 10. Nous avons été témoins d’une augmentation de prix de 2 fois qui l’a vu passer à 0,045 $, ce qui signifie que nous sommes bien en deçà du prix projeté. Avec le prix de MCADE maintenant proche de son prix final de prévente, acheter maintenant pourrait être la bonne décision car le jeton est à un prix attractif.