Les marchés de la crypto-monnaie se préparent à l’expiration des options Bitcoin et Ethereum d’aujourd’hui – détails

Le calendrier économique du marché de la cryptographie a un événement notable, avec des quantités importantes d’ options Ethereum et Bitcoin qui expireront aujourd’hui (19 mai 2023). De plus, les volumes sont frappants et affecteront probablement les actions sur les prix dans le monde de la crypto-monnaie.

Expiration des options BTC et ETH

Bitcoin a environ 29 000 options en attente d’expiration aujourd’hui. Actuellement, le principal crypto a un ratio d’appel put de 0,81, alors que le point de douleur maximum se situe près de la barre des 27,5 000 $. La conversion des contrats en dollars donne un chiffre substantiel. Les contrats BTC qui arrivent à expiration ont une valeur d’environ 780 millions de dollars.

En attendant, ce n’est qu’une partie de l’histoire. Ethereum attend également des événements similaires – avec un chiffre plus significatif. Le deuxième plus grand crypto a 169 000 options en attente d’expiration. Ils ont un Put Call Ratio de 0,96 avec un point de douleur maximum d’environ 1 800 $. Ces contrats représentent une valeur massive de 310 millions de dollars.

Préparez-vous aux fluctuations de prix

Les acteurs du marché devront se préparer à ces événements. L’espace crypto connaîtra probablement une volatilité à court terme qui affectera les actions de prix de BTC et ETH. N’oubliez pas que les mouvements de prix de ces principaux jetons déclenchent souvent un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, modifiant la trajectoire du marché.

Les passionnés de crypto doivent se préparer à d’éventuelles fluctuations de prix. Cela peut signifier changer leurs styles de trading. N’oubliez pas que les événements d’aujourd’hui pourraient modifier le paysage de la crypto-monnaie, compte tenu de la nature de l’industrie.

Rester informé reste la règle du jeu dans cette industrie dynamique. Les commerçants, les observateurs du marché et les investisseurs doivent rester informés des événements de marché à venir qui pourraient avoir un impact sur les mouvements de prix. C’est crucial lors de l’interaction avec la nature imprévisible de la crypto.

Les prix BTC et ETH réagissent déjà

Le marché de la cryptographie a perdu la vapeur haussière d’hier, la plupart des jetons glissant au cours de la dernière journée. Bitcoin se négocie à 26 847 $ au cours de cette écriture, perdant 1,84 % au cours des dernières 24 heures.

De plus, Ethereum a chuté de 1,33 % au cours de cette période, changeant de mains à 1 802 $ au moment de la publication. Certains analystes pensent que Bitcoin pourrait tomber en dessous de 26 000 $ au milieu des fluctuations de prix en cours. Néanmoins, les experts en cryptographie restent optimistes, prévoyant des tendances impressionnantes à long terme pour Bitcoin.

#Bitcoin $BTC

Price: $26,847.86



Areas of Support

Hold Above: $26,524.52



Trends

Near: UP📈

Short: DN📉

Medium: UP📈

Long: UP📈



Levels of interest

Short: $26,529.56

Med: $34,968.16

Long: $69,441.19 — Trader Fred (@DCA_Cryptoz) May 18, 2023