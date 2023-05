Just In: les jetons SAPR sans valeur après une traction de tapis de 3 millions de dollars par les développeurs de Swaprum

Les développeurs de Swaprum exécutent un braquage de 3 millions de dollars

Malgré leur caractère anonyme, les crypto-monnaies suivent les principes de transparence et de confiance. Néanmoins, les escroqueries à la sortie et les piratages ont été des défis à long terme dans cet espace. Les événements récents de Swaprum ont rappelé aux acteurs du marché les menaces causées par les escrocs et les pirates.

reddit 🤖: Crypto Rugpull Scandal: Swaprum DEX Team Absconds with $3 Million https://t.co/LLfKRMtnxF — storewire (@storew1re) May 20, 2023

Cela survient alors que les utilisateurs de Swaprum ont découvert que l’équipe de l’échange décentralisé avait exécuté une traction de tapis, drainant ETH d’une valeur d’environ 3 millions de dollars du protocole. Swaprum est un DEX sur la plateforme Arbitrum. Le DEX offrait à ses utilisateurs des récompenses agricoles substantiellement élevées, la possibilité de gagner jusqu’à 100% d’APY et de faibles frais d’échange.

À propos du casse

PeckShield, une société de sécurité blockchain, a découvert l’arnaque vendredi. La société de sécurité a observé environ 1628 ETH (d’une valeur d’environ 3 millions de dollars) drainés des pools de liquidités du DEX (Swaprum). De plus, les données en chaîne montrent que l’équipe de Swaprum a orchestré la sortie jeudi.

Initialement, les développeurs de Swaprum ont retiré la liquidité du jeton SAPR du DEX, vendant le jeton pour plus d’actifs Ethereum. SAPR est la monnaie native de Swaprum. L’équipe a ensuite transféré l’argent à Ethereum (depuis Aribtrum) avant de l’envoyer à Tornado Cash, un mélangeur crypto.

De plus, l’analyse de Beosin a indiqué que le développeur de contrats intelligents de Swaprum avait lancé une fonction de porte dérobée au contrat. Cela a permis aux développeurs de voler les actifs du pool de liquidités que les investisseurs ont jalonnés. Beosin a ajouté que les développeurs ont ajouté la fonctionnalité () et vidé la plate-forme.

De plus, l’équipe Swaprum a supprimé toutes ses empreintes Internet, effaçant tous ses profils sur les plateformes de médias sociaux, y compris Telegram, GitHub et Twitter. Néanmoins, le site Web officiel du projet fonctionne toujours. De plus, le DEX désormais non opérationnel a révélé un audit de sécurité positif de CertiK. Personne ne sait si l’autorisation est authentique.

Jetons SARP sans valeur

Le tirage au sort a vu le jeton natif du DEX, SAPR, perdre massivement de sa valeur. Lors de la publication de ce blog, le jeton s’échangeait à 0,000022 $, avec un volume de négociation de 83 $. SAPR a perdu 99 % de sa valeur de traction avant tapis de 0,147 $. L’escroquerie à la sortie de Swaprum devient le plus gros braquage sur la plate-forme Arbitrum, éclipsant les pertes subies lors du piratage de Hope Finance en février, qui a subi un exploit de 2 millions de dollars.