CoinShares : Bitcoin, Ethereum ont connu des sorties tandis qu’Avalance et Litecoin en profitent

Les fonds d’actifs numériques ont enregistré la cinquième semaine consécutive de sorties. Pendant ce temps, l’espace a perdu 32 millions de dollars supplémentaires au cours des sept derniers jours. Le principal crypto, Bitcoin (BTC), a dominé avec des sorties de 33 millions de dollars.

Les fonds Bitcoin ont enregistré des sorties de 33 millions de dollars la semaine dernière

Ce fut encore une autre semaine de retraits dans des fonds d’actifs numériques. Cela survient alors que l’industrie subit une pression réglementaire accrue. Les fonds d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des sorties de 32 millions de dollars au cours de la semaine précédente, complétant la cinquième semaine consécutive de sentiment pessimiste. C’est selon le dernier rapport sur les fonds d’actifs numériques CoinShares.

Le rapport a souligné que 232 millions de dollars, représentant 0,7% de l’AUM global (actif sous gestion), ont quitté le marché à partir de la mi-avril. Pendant ce temps, la cryptographie phare a dominé les sorties, avec 33 millions de dollars retirés des fonds BTC au cours de la semaine dernière.

L’Allemagne a enregistré le plus de sorties, représentant 73 % (ou 24 millions de dollars) du chiffre global. Les États-Unis et la Suisse ont suivi avec 5 millions de dollars et 3,3 millions de dollars, respectivement. Des chiffres mineurs ont émergé du Brésil et du Canada, à 1,3 million de dollars et 2,2 millions de dollars, respectivement.

Les produits Short-BTC ont également vu des sorties

De même, les produits courts en bitcoins ont enregistré de légères sorties de 1,3 million de dollars. CoinShares a déclaré que ces produits d’investissement ont généré des sorties totalisant 235 millions de dollars au cours des cinq dernières semaines. Il a ajouté qu’il n’est toujours pas clair pourquoi les produits longs et courts conservent un sentiment négatif coordonné.

Alors que les produits Ethereum ont également enregistré des sorties de 1 million de dollars, d’autres altcoins, dont Litecoin et Avalanche, ont enregistré des entrées de 0,3 million de dollars et 0,7 million de dollars, respectivement. N’oubliez pas que les fonds d’actifs numériques ont enregistré des entrées élevées sur 6 mois au cours de la dernière semaine de janvier – 117 millions de dollars. Cela s’est produit alors que le marché de la crypto-monnaie a grimpé en flèche au début de 2023.

Bitcoin prêt pour une vague baissière

Le flux de fonds d’actifs numériques mesure les mouvements de trésorerie entrants et sortants des investissements. Pendant ce temps, ils peuvent être un indicateur impressionnant de la façon dont les acteurs institutionnels déplacent leur argent. Les entrées montrent l’optimisme des investisseurs, tandis que les sorties indiquent la peur des investisseurs face aux tendances à venir du marché.

Dans ce contexte, les sorties de fonds de 232 millions de dollars au cours des cinq dernières semaines indiquent la méfiance des investisseurs institutionnels. Le sentiment de Bitcoin souffrira probablement au cours des prochaines sessions, se traduisant par des vagues baissières. Invezz.com montre que Bitcoin a perdu 0,42 % au cours de la dernière journée pour s’échanger à 26 782,56 $.