Litecoin (LTC) termine la semaine à 14% de haut alors que le compte à rebours de moitié commence

Les prix des crypto-monnaies restent doux dimanche, la plupart des actifs affichant une légère hausse. Pendant ce temps, Litecoin (LTC) est en tête du tableau des tendances, après sa course impressionnante au cours de la semaine précédente.

L’ altcoin a surmonté sa zone de résistance cruciale à 90 $, planant dans le territoire de 92 $ lors de cette publication. LTC a bondi de 2,04% au cours des dernières 24 heures.

Le protocole PoW (preuve de travail) a conservé un biais haussier au cours des sept derniers jours, les prix augmentant de 14 %. Cela survient alors que l’altcoin voit une activité accrue alors que les acteurs du marché anticipent le prochain événement de réduction de moitié du Litecoin.

Semblable à Bitcoin, Litecoin subit un événement de moitié tous les quatre ans. Les derniers tweets de la communauté Litecoin révèlent que la réduction de moitié n’est que dans 74 jours. Les passionnés du projet ont multiplié les conversations autour de l’actif, augmentant le prix de LTC. Les acteurs du marché restent optimistes en ce qui concerne la trajectoire à long terme de Litecoin.

Pourquoi la réduction de moitié est-elle cruciale ?

En effet, le marché de la cryptographie reste quelque peu baissier, chaque jeton cherchant des catalyseurs pour stimuler ses tendances à court et à long terme. Litecoin semble profiter de l’engouement, le protocole rappelant aux investisseurs son potentiel de disponibilité depuis son lancement.

Litecoin est un jeton de paiement, qui gagne en popularité en raison de sa stabilité. Le projet n’a jamais rencontré de temps d’arrêt et de pannes comme d’autres projets importants (depuis sa création). De plus, Litecoin prévoit le lancement des normes LTC-20 pour apporter les cas d’utilisation qui ont récemment contribué à la croissance de la blockchain Bitcoin.

Pendant ce temps, la prochaine réduction de moitié du Litecoin reste le principal événement qui rend la future performance des prix de LTC attrayante. Cela réduira le nombre/taux d’extraction de nouvelles pièces, introduisant le facteur de rareté.

N’oubliez pas que la rareté est une recette pour la croissance des prix dans le monde financier. Dans ce contexte, Litecoin a le potentiel de monter en flèche dans les sessions à venir pendant que le compte à rebours de moitié se poursuit.