Interview : Hacks, arnaques et lancement sur Polygon – De.Fi

May 23, 2023

Ce n’est un secret pour personne que DeFi a du mal depuis l’apogée de 2020. Comme beaucoup de choses en crypto, la liquidité a fui et les prix se sont effondrés. DeFi a été particulièrement touché car les rendements attractifs qui étaient autrefois disponibles ont disparu – en même temps que les taux de la finance traditionnelle ont explosé.

Nous avons discuté avec Artem Bondarenko, architecte logiciel chez De.Fi, pour avoir son avis sur ce que c’est que de travailler dans le secteur aujourd’hui dans ce contexte. De plus, nous avons parlé de hacks et d’escroqueries dans DeFi, un problème qui a tourmenté le secteur du matraquage et un domaine dans lequel la société de Bondarekno travaille.

Entretien avec Artem Bondarenko de De.Fi

Invezz (IZ): Lorsque DeFi décollait, les rendements dans l’espace étaient extrêmement élevés tandis que les taux d’intérêt de la finance traditionnelle étaient proches de zéro. Cela a maintenant complètement changé – pensez-vous que TVL dans DeFi restera faible tant que les taux en dehors de la cryptographie seront élevés ?

Artem Bondarenko (AB): “L’été DeFi” a été principalement motivé par la spéculation sans fondamentaux sous-jacents solides. La poussée initiale était un effet à court terme dépourvu de fondements durables.

Compte tenu du paysage actuel, il est peu probable que la TVL dans DeFi connaisse une croissance substantielle dans un avenir proche, à moins qu’il n’y ait une autre période de marché haussier ou que des cas d’utilisation non spéculatifs importants n’émergent pour DeFi.

Ces développements pourraient potentiellement raviver l’intérêt et attirer un plus grand nombre de participants dans l’espace DeFi.

Escroqueries et piratages au sein de DeFi

Le secteur DeFi est connu pour ses hacks, avec des millions et des millions siphonnés à travers la blockchain alors que les utilisateurs sont victimes de divers types d’escroqueries et d’exploits. De.Fi vise à réduire ces pertes et a récemment lancé un outil antivirus sur le réseau Polygon, le populaire Layer-2 pour Ethereum.

IZ : Pouvez-vous expliquer en termes simples comment l’outil antivirus pourrait protéger contre les exploits cryptographiques et les escroqueries ?

AB : Un antivirus pour crypto est chargé de protéger vos actifs numériques (tels que les jetons de crypto-monnaie et les NFT) contre les menaces potentielles telles que les exploits de contrats intelligents et les attaques malveillantes. De.Fi’s Antivirus est une solution de sécurité multicouche composée de deux outils : un scanner et un bouclier.

De.Fi Shield fonctionne comme un antivirus traditionnel, similaire à un logiciel renommé comme Kaspersky, qui analyse automatiquement tous les fichiers téléchargés sur votre PC. Notre Shield analyse toutes les approbations de contrats intelligents stockées dans le portefeuille de l’utilisateur, les avertissant rapidement s’ils ont interagi avec des contrats à haut risque.

Il permet aux utilisateurs de révoquer l’accès aux dApps potentiellement malveillants avec lesquels ils ont interagi, de manière proactive ou réactive, par exemple après qu’une application a été piratée ou a subi une faille de sécurité.

D’autre part, De.Fi Scanner sert d’outil de diligence raisonnable, permettant aux utilisateurs d’évaluer le niveau de sécurité de tout NFT, jeton ou coffre-fort avant de s’engager avec eux. En utilisant le scanner, les individus peuvent effectuer des analyses de sécurité instantanées, les aidant à prendre des décisions éclairées et à éviter les actifs à haut risque.

La suite De.Fi Antivirus, comprenant le Scanner et le Shield, fournit une protection robuste et des mesures proactives pour améliorer la sécurité des actifs numériques au sein de l’écosystème crypto.

IZ : Quelle est l’ampleur du problème des hacks et des escroqueries dans l’espace DeFi ?

UN B:

Je laisse les chiffres parler d’eux-mêmes : plus de 452 millions de dollars ont été perdus au premier trimestre de 2023. Et seuls 28 % des fonds manquants qui ont disparu au cours de cette période ont été récupérés avec succès.

Notamment, 125 millions de dollars de ces pertes se sont produites spécifiquement sur Polygon, soulignant l’importance de mettre en œuvre des mesures de sécurité innovantes pour protéger les utilisateurs sur le réseau.

La concurrence est féroce

Le secteur DeFi n’a peut-être que quelques années, mais cela ne signifie pas que l’espace est en abondance. De nombreux projets ont vu le jour au cours des deux dernières années, ce qui signifie que c’est soudainement un espace bondé.

IZ : De.Fi est commercialisé comme une “super application Web3”. Il existe de nombreux concurrents dans ce domaine qui s’efforcent d’atteindre le même objectif – cela en fait-il un espace difficile à exploiter ?

AB : Le domaine de la crypto-monnaie attire une multitude de personnes exceptionnellement talentueuses et très motivées d’horizons divers, contribuant à une industrie dynamique et florissante où de nouvelles idées fleurissent. Par conséquent, cet afflux de talents conduit également à une concurrence accrue dans le domaine.

Dans le contexte du Web3, les Super Apps peuvent servir à diverses fins. Par exemple, de la même manière qu’Uber répond à de multiples besoins de transport et que WeChat combine des fonctionnalités de messagerie, de médias sociaux et bancaires, De.Fi fonctionne comme une super application servant de passerelle vers Web3.

Il offre un tableau de bord convivial et complet, permettant aux investisseurs de détail de suivre facilement les performances de leurs positions d’actifs numériques sur 40 réseaux, DEX et CEX.

De plus, notre plateforme comprend des fonctionnalités de sécurité essentielles. Notre objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur DeFi avec une meilleure accessibilité et une meilleure sécurité au cœur.

Bien que nous soyons confrontés à la concurrence de diverses autres sociétés travaillant sur des produits similaires, nous sommes convaincus que notre plate-forme propose actuellement la gamme la plus étendue de chaînes de blocs et de protocoles disponibles pour nos utilisateurs.

IZ : Vous avez déclaré dans un communiqué de presse que “la suite d’outils de gestion des actifs numériques de De.Fi bénéficie déjà de la confiance des chercheurs d’entreprises telles que Coingecko, ainsi que d’institutions universitaires telles que l’Université de Londres et l’Université nationale de Singapour”. Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer comment ces entreprises et organisations utilisent votre protocole ?

AB : Toutes ces institutions utilisent activement les précieuses données fournies par notre base de données REKT à diverses fins, y compris des documents de recherche et des enquêtes. La base de données REKT est le plus grand référentiel de hacks et d’escroqueries dans l’espace des crypto-monnaies.

Chaque cas dans la base de données fait l’objet d’une enquête approfondie en chaîne et est méticuleusement expliqué par le service de sécurité. Actuellement, la base de données comprend plus de 3 000 cas documentés de piratage et d’escroquerie liés à la cryptographie, avec des enregistrements remontant à 2011.

Cette vaste collection de cas constitue une ressource vitale pour l’industrie, facilitant une analyse complète et améliorant encore la compréhension des incidents de sécurité dans le paysage de la cryptographie.

IZ: TVL sur Polygon il y a deux ans était proche de 10 milliards de dollars. Aujourd’hui, alors que vous vous lancez sur le réseau, il est inférieur à 1 milliard de dollars. Ce modèle vous concerne-t-il et y a-t-il une raison pour laquelle vous décidez de vous lancer sur Polygon maintenant ?

UN B:

Nous reconnaissons l’immense potentiel de Polygon en tant que réseau de blockchain et considérons la tendance à la baisse actuelle comme un phénomène naturel au sein du marché baissier plus large.

Il y a deux ans, nous en étions encore aux premiers stades de notre développement de De.Fi Antivirus et maintenant nous avons commencé à avoir beaucoup de succès cette année.

Nous croyons fermement qu’il n’est jamais trop tard pour donner la priorité à la sécurité des utilisateurs, et Polygon nous offre une infrastructure robuste pour mettre en œuvre notre suite de sécurité innovante.