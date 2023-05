Le prix EOS se rapproche d’un niveau de support clé car il efface les gains depuis le début de l’année

Le prix EOS (EOS/USD) a subi une pression de vente alors qu’une humeur sombre envahit le marché des actions et des crypto-monnaies. La pièce est tombée à un creux de 0,8578 $ mardi, le niveau le plus bas depuis le 4 janvier de cette année. Il s’est effondré de plus de 35% par rapport à son plus haut niveau cette année.

La lutte entre la Fondation EOS et Block.one (B1) continue

La plupart des prix des crypto-monnaies ont évolué latéralement au cours des derniers jours, les investisseurs se concentrant sur le problème actuel du plafond de la dette aux États-Unis. Bitcoin oscille à 27 000 dollars tandis qu’Ethereum est bloqué à environ 1 800 dollars.

La principale préoccupation est que les États-Unis manqueront à leurs obligations financières si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de relever le plafond de la dette. Une telle décision aura des implications majeures pour l’économie américaine, notamment un taux de chômage plus élevé et une baisse des prix des actifs.

Pourtant, les analystes estiment que les deux parties finiront par s’entendre avant la date limite du 1er juin. Cela explique pourquoi les actifs n’ont pas chuté rapidement récemment.

Il y a eu deux nouvelles majeures d’EOS récemment. Tout d’abord, EOS a annoncé qu’il ajouterait des capacités de machine virtuelle Ethereum (ECM) dans son écosystème. Un EVM est un logiciel qui permet aux développeurs d’exécuter des contrats intelligents Ethereum. C’est un moyen par lequel les blockchains atteignent l’interopérabilité. La plupart des blockchains comme Zilliqa et Cardano ont toutes implémenté la compatibilité EVM.

Deuxièmement, la lutte entre la Fondation EOS et B1 s’est intensifiée. Pour commencer, EOS Foundation a été créée pour être une entité indépendante chargée de construire EOSIO. Il a été créé par Block.one, qui a levé plus de 4 milliards de dollars lors de son offre initiale de pièces (ICO). B1 était censé apporter son soutien et son financement à la fondation.

Dans une lettre, Yves La Rose, le responsable de la Fondation EOS a déploré le manque de soutien. En conséquence, il a suggéré que les détenteurs de jetons poursuivent B1 et mettent en œuvre un hard fork qui exclut B1. Il a dit :

«Si suffisamment de détenteurs de jetons sont intéressés à faire une réclamation légale, un recours collectif est une possibilité. La Fondation du réseau EOS est prête à aider à réunir les détenteurs de jetons EOS dans le but de faire valoir une réclamation contre B1.

Prévision de prix EOS

Graphique EOS par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix EOS a réduit la plupart des gains réalisés plus tôt cette année. Il se rapproche maintenant du niveau de support important à 0,8252 $, le niveau le plus bas en décembre de l’année dernière. La pièce a également franchi la moyenne mobile de 50 jours et le niveau de support important à 0,9696 $, le niveau le plus bas du 11 mars.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la pièce est à la baisse, le prochain support clé étant à 0,8252 $. Un mouvement en dessous de ce niveau le verra tomber en dessous de 0,9200 $.