Pourquoi le prix du NEO augmente-t-il aujourd’hui ?

Le prix NEO est en hausse depuis lundi, la tendance haussière prenant de l’ampleur de jour en jour. Le prix a augmenté de plus de 12% au cours des deux derniers jours, attirant l’attention des commerçants de crypto.

Mais pourquoi le prix du NEO augmente-t-il ? NEO est aujourd’hui le quatrième plus grand gagnant parmi les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Raison de la flambée des prix NEO d’aujourd’hui

On pense que la principale raison de la flambée des prix NEO d’aujourd’hui est le récent partenariat que Neo a conclu avec Alchemy Pay, comme annoncé le 18 mai, pour une montée et une descente faciles vers l’écosystème Neo.

Neo est une plate-forme de blockchain communautaire open source de premier plan et le partenariat permettra aux utilisateurs de Neo du monde entier de pouvoir acheter des crypto-monnaies en utilisant leurs monnaies fiduciaires locales préférées.

Les développeurs qui s’appuient sur Neo bénéficieront également du plugin direct-to-customer d’Alchemy Pay, qui peut être facilement intégré et déployé sur des dApps et des plates-formes avec un minimum de tracas et de coûts.

La passerelle de paiement d’Alchemy Pay

La passerelle de paiement Alchemy Pay permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements à l’aide de Visa Inc. (NYSE : V), Mastercard ( NYSE : MA ), Diners Club et Discover dans 173 pays, ainsi que des portefeuilles mobiles et des transferts nationaux dans les marchés en développement.

Les faibles frais conviviaux d’Alchemy Pay, ses taux de conversion exceptionnels et son processus KYC rendent l’achat et la vente de crypto-monnaies avec des devises locales aussi rapides que n’importe quel système de paiement en ligne. Son vaste réseau compte plus de 300 canaux de paiement fiat, permettant des paiements au-delà des paiements par carte dans les options de portefeuille mobile local.

Alchemy Pay s’est déjà associé à Neo pour incorporer le jeton NEO dans les passerelles crypto-fiat mondiales d’Alchemy Pay. De plus, Neo et Alchemy Pay sont membres de la Blockchain Infrastructure Alliance en tant que membres fondateurs.