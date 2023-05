Bitfinex étend sa présence en Amérique latine avec un investissement dans la « crypto banque » chilienne OrionX

Bitfinex, une plateforme de trading d’actifs numériques de premier plan, a annoncé un nouvel investissement dans Orionx, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au Chili.

Un communiqué de presse conjoint des deux entreprises a noté que l’investissement fait partie d’un effort plus large visant à promouvoir la liberté financière et l’inclusion en Amérique latine.

OrionX, fondée en 2017, est également devenue la première “banque cryptographique” d’ Amérique du Sud et propose une large gamme de services liés à la cryptographie. Bitfinex, quant à lui, est l’un des plus anciens échanges cryptographiques de l’industrie.

Bitfinex cherche à se développer en Amérique latine

L’investissement de Bitfinex dans OrionX intervient à un moment où l’échange crypto basé au Chili envisage une expansion au Pérou, en Colombie et au Mexique. Selon la plateforme, l’entrée sur ces marchés l’aidera à atteindre son objectif de dépasser le million d’utilisateurs d’ici 2024.

Entre-temps, l’entrée au Chili offre à Bitfinex l’opportunité d’accroître sa présence dans le pays et dans la région.

Paolo Ardoino, CTO chez Bitfinex a commenté :

« Nous sommes ravis de collaborer avec OrionX alors que nous cherchons à étendre notre présence au Chili et dans toute l’Amérique latine. Cela représente une avancée majeure dans nos efforts pour exploiter la puissance du Bitcoin et de la technologie décentralisée pour promouvoir la liberté financière et autonomiser les entreprises qui partagent nos valeurs. Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec l’équipe d’Orionx pour soutenir sa croissance et son développement à l’avenir. »

Bitfinex tirera également parti de l’accord pour soutenir les programmes d’éducation dans les universités locales dans le cadre d’une expansion plus large des efforts déjà en place au Salvador et au Paraguay. L’échange a obtenu une licence de fournisseur de services d’actifs numériques au Salvador en avril et a parrainé un bootcamp de trois semaines au Paraguay, en collaboration avec l’ONG locale Penguin Academy. Le bootcamp, selon l’échange, vise à doter les femmes de compétences essentielles en codage.

Pendant ce temps, OrionX exploitera la solide activité et le réseau de cryptographie de Bitfinex. Les principaux aspects qui profiteront à l’entreprise chilienne comprennent l’accès à l’expertise et à une gamme de produits, y compris le jalonnement et les prêts.

Un rapport récent de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a souligné que l’Amérique latine figurait parmi les marchés de la cryptographie à la croissance la plus rapide au monde. L’adoption dans la région a augmenté de 40 % d’une année sur l’autre en 2022, avec des entrées de crypto d’une valeur estimée à 562 milliards de dollars.