Hedera Hashgraph s’apprête à débloquer 67 millions de dollars de jetons HBAR

May 30, 2023

sur May 30, 2023

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Hedera Hashgraph se prépare pour un déverrouillage majeur de jetons qui affectera le prix HBAR. Les développeurs publieront plus de 1,27 milliard de jetons d’une valeur de plus de 67 millions de dollars. Selon TokenUnlocks, il s’agira d’un grand événement de déverrouillage, ces jetons étant destinés aux accords d’achat, à la croissance de l’écosystème, ainsi qu’à la gouvernance et aux opérations du réseau.

Hedera Hashgraph aura encore plus de jetons verrouillés. Il compte désormais plus de 28,4 milliards de jetons verrouillés et 21,5 milliards déverrouillés. Si le processus d’acquisition se déroule comme prévu, les derniers jetons seront débloqués en février 2024.

Historiquement, les déverrouillages de jetons sont généralement baissiers pour les crypto-monnaies car cela entraîne une dilution importante. Cela peut être comparé à l’émission d’actions, la seule différence étant que les déverrouillages de jetons font partie de la tokenomics d’une crypto-monnaie.

Dans les crypto-monnaies, les déverrouillages de jetons sont généralement compensés par une gravure de jeton, où les gens les prennent dans une adresse irrécupérable. On ne sait pas si Hedera Hashgraph a mis en place un mécanisme de gravure dans son écosystème.

Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies passant par un événement de déverrouillage de jeton ont tendance à sous-performer. Cela explique pourquoi le prix HBAR flâne près du niveau le plus bas depuis janvier de cette année. Il s’est effondré de plus de 45% par rapport à son plus haut niveau en 2022.

Hedera Hashgrph n’est pas la seule crypto à passer par un déverrouillage majeur de jetons cette semaine. Comme mon collègue l’a écrit ici , Optimism traverse l’un des plus grands événements de déverrouillage de jetons cette semaine. Les développeurs débloqueront des jetons d’une valeur de plus de 530 millions de dollars.