Metacade Lite permet au prix du jeton MCADE de tenter un évasion

Metacade a été largement présenté comme l’un des projets les plus remarquables de l’année, une plate-forme de jeu play-to-earn et son jeton natif MCADE connaît une évolution à la hausse après le déploiement d’un partenariat majeur.

La cassure des prix de Metacade au-dessus d’un niveau clé, défiant l’accalmie du marché de la crypto-monnaie pour se négocier plus haut, intervient après une semaine de développements clés. Alors que Bitcoin luttait autour de 27 000 $, MCADE est passé à près de 0,029 $, gagnant jusqu’à 15 %. Les événements clés des 1er et 2 juin, peuvent-ils contribuer à faire grimper le prix de MCADE/USD ?

Le lancement en douceur de Metacade Lite est un événement clé

Cette semaine a été formidable pour Metacade en ce sens que le projet a franchi une nouvelle étape. Après la prévente MCADE et la mise en ligne du jeton sur les principaux échanges de crypto-monnaies Uniswap, BitMart et MEXC, le projet a scellé son premier grand partenariat d’écosystème avec le studio de jeux play-to-earn MetaStudio.

MetaStudio est susceptible d’être la première collaboration majeure à apporter une charge de jeux sur la plate-forme P2E. Et, compte tenu de l’approche unique de Metacade en matière de jeu, le partenariat avec MetaStudio ne fait que renforcer la prédiction selon laquelle Metacade est sur le point d’être le projet de jeu révolutionnaire de 2023.

Jeudi, le PDG de Metacade, Russell Bennett, qui a souligné le lancement en douceur dans une interview cette semaine, animera le 1er épisode des Metaseries de la plateforme de jeux de Web3. Cela survient alors que le lancement très attendu de Metacade Lite aura lieu vendredi.

Metacade, qu’est-ce que c’est ?

Metacade est en cours de construction et veut devenir l’ultime arcade de jeu de Web3. Au centre du projet se trouvent des développeurs de jeux, des passionnés de jeux et des investisseurs, qui formeront une communauté d’utilisateurs qui se réuniront pour jouer, échanger des idées et gagner de l’argent ensemble. Cet écosystème est alimenté par MCADE, un jeton utilitaire ERC-20 intégré dans les chiffres de l’ensemble du projet pour offrir plus d’opportunités à ses détenteurs. MCADE dispose d’un approvisionnement total de 2 milliards de jetons.

Les récompenses pour la communauté se feront via un mécanisme de jalonnement innovant, tandis qu’une réserve de trésorerie aidera à fournir un financement aux développeurs de jeux pour stimuler l’écosystème des jeux cryptographiques.

Les détenteurs de jetons MCADE pourront également participer à des tournois et à des récompenses. L’arcade payante, les tests de jeux et un Launchpad font également partie de la feuille de route de Metacade.

Prévision de prix pour Metacade

Comme indiqué précédemment, MCADE pourrait enregistrer une nouvelle hausse avec des taureaux susceptibles de viser les sommets historiques de 0,045 $ atteints au début du mois de mai. En regardant l’évolution des prix du jeton MCADE aujourd’hui, il est possible de dire que l’enthousiasme envers ce projet sont restés élevés depuis sa prévente réussie.

Cependant, le lancement de Metacade Lite semble avoir suscité une nouvelle vague de demande. Cela pourrait expliquer la hausse de 15 % du prix de la pièce de monnaie native de la salle de jeux au cours des dernières 24 heures. Cela se voit également dans le bond de 34 % de la semaine dernière, qui lui a permis de s’échanger actuellement près de 90 % plus haut que son creux de 0,014 $ enregistré à la mi-avril.

Aux prix actuels, MCADE est à environ 37 % sur son ATH. Peut-il aller plus haut et cibler la barre de 1 $ ?

Le graphique ci-dessous montre l’évasion d’un triangle ascendant, le prix ayant retesté la ligne de résistance comme support avant de continuer plus haut. Les taureaux doivent cependant se maintenir au-dessus de 0,024 $, ce qui signifie qu’il est possible qu’un rallye ait lieu si le rejet à 0,028 $ se renforce.

Le graphique du cours des prix de Metacade montre une rupture au-dessus de l’obstacle principal. Source : TradingView

Qu’est-ce qui fait que Metacade vaut la peine d’être acheté ?

Metacade est un projet de jeu crypto qui est toujours en cours de développement. Cependant, il a suscité un large intérêt, comme en témoigne la prévente qui s’est rapidement terminée plus tôt cette année. Il a une grande équipe avec une expérience dans le secteur des jeux, et le projet a le potentiel de révolutionner l’écosystème des jeux P2E. L’utilité de MCADE au sein de l’écosystème est également à prendre en compte, la demande étant susceptible de croître compte tenu de ce qu’il offre aux détenteurs.

Le prix de MCADE a également montré que la demande est là, avec la flambée après l’inscription sur les bourses suggérant qu’il est susceptible d’exploser si une autre plate-forme majeure annonce un support. Dans l’immédiat, le lancement de Metacade Lite pourrait fournir l’étincelle qui déclenchera un nouvel élan à la hausse.

À moyen terme, avec la volatilité des prix et d’autres facteurs de marché pris en compte, MCADE peut en effet s’échanger plus haut et s’avérer être le joyau crypto qu’il veut être. Mais avant d’investir, prenez le temps d’en savoir plus sur Metacade, notamment sur son fonctionnement, comme détaillé sur leur livre blanc et leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle