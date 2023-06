CoinNess et Ness LAB unissent leurs forces pour la transition Web3

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

CoinNess, une plate-forme d’informations et de ressources de crypto-monnaie et de blockchain basée en Corée du Sud, a annoncé dans un communiqué de presse jeudi un partenariat stratégique avec la société de développement Web3 Ness LAB.

Ness LAB est une société de recherche sur la blockchain qui pense que la technologie blockchain devrait transformer la façon dont l’information est accessible. CoinNess partage une vision similaire et espère faire équipe et “créer un écosystème plus équitable et inclusif qui profite aux utilisateurs à tous les niveaux”, selon le communiqué de presse.

Transition Web3 de la plateforme CoinNess

L’objectif stratégique du partenariat portera sur la transition Web 3 de la plateforme CoinNess. En intégrant la technologie blockchain avec l’aide de Ness LAB, CoinNess vise à améliorer la transparence et la sécurité de ses fonctions communautaires. Cette collaboration se traduira par une expérience plus robuste et engageante pour les utilisateurs, garantissant un environnement de confiance caractérisé par la sécurité, la fiabilité et l’efficacité.

Les partenariats stratégiques entre des acteurs de premier plan dans la blockchain, la crypto-monnaie et les espaces d’investissement sont essentiels pour favoriser l’adoption et l’intégration des utilisateurs. L’accord entre CoinNess et Ness LAB, avec leurs synergies qui se chevauchent, devrait propulser l’industrie de la blockchain vers l’avant, facilitant des progrès rapides vers des jalons et des objectifs importants de l’industrie.

CoinNess est réputé pour offrir des expériences personnalisées aux investisseurs, offrant une gamme de contenus comprenant des mises à jour d’actualités, des données en chaîne et des fonctions communautaires interactives. En tirant parti de CoinNess, les investisseurs peuvent personnaliser leurs expériences cryptographiques et prendre des décisions plus éclairées.

D’autre part, Ness LAB se consacre au développement de solutions de pointe aux défis auxquels est confrontée l’industrie de la blockchain, en mettant l’accent sur la transparence et la décentralisation. La société se consacre également à «la construction d’un écosystème décentralisé, transparent et sécurisé qui permet un échange de valeur juste et efficace», note le communiqué de presse.

