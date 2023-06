La prévente de CHANCER promet de changer l’industrie des paris

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Chancer, une nouvelle plateforme de paris décentralisée qui exploite la blockchain pour offrir un nouveau modèle aux utilisateurs qui parient sur des événements sportifs, est sur le point de lancer sa prévente de jetons tant attendue.

L’événement permet aux investisseurs de commencer à ajouter des jetons CHANCER à leurs portefeuilles d’investissement. Il permet également à l’équipe du projet de lever des fonds pour achever le développement de la plateforme innovante avant de la rendre publique.

CHANCER, la devise native de la plateforme de paris sera mise en ligne le mardi 23 juin 2023.

Qu’est-ce que Chancer ?

Chancer est une nouvelle société de paris basée sur la blockchain qui cherche à alimenter la plate-forme de nouvelle génération destinée aux parieurs du monde entier. Construite sur la chaîne intelligente Binance, la plate-forme utilise le jeton CHANCER pour alimenter les transactions des utilisateurs, pour permettre à chacun de créer un événement de pari et de le partager avec d’autres personnes.

Bien qu’il existe plusieurs sociétés de prédiction et de paris basées sur la blockchain, le nouveau modèle P2P de Chancer lui donne un avantage lorsqu’il s’agit de fournir un moyen de se mondialiser, même pour les événements les plus élémentaires.

Les utilisateurs peuvent créer des paris et des cotes sur n’importe quoi et permettre aux autres de participer à cet événement en pariant via des contrats intelligents.

Les amis peuvent parier sur des jeux locaux ou même sur des événements communautaires qui ne sont autrement pas disponibles sur les plateformes traditionnelles. Cette capacité à créer un marché prédictif à partir d’un large éventail d’événements, qu’il s’agisse de sports, d’élections, de cérémonies de remise de prix locales et mondiales et même de mouvements sur les marchés financiers, est ce qui distingue Chancer des autres fournisseurs basés sur la blockchain.

Pour les utilisateurs de Chancer, si un événement produit des résultats, les utilisateurs peuvent prendre des cotes et lancer un marché prédictif.

Prévente de jetons CHANCER – l’élément qui va changer la donne dans l’industrie des paris et des jeux d’argent ?

L’industrie des paris et des jeux d’argent évolue rapidement, avec de nouvelles tendances autour de l’essor des paris sportifs, de l’utilisation mobile et de la technologie blockchain. Ce dernier, associé à une adoption accrue de la crypto-monnaie pour les paiements, devient un énorme coup de pouce pour l’industrie.

La prévente de CHANCER qui sera mise en ligne mardi 13 juin 2023 place le secteur à l’aube d’un remaniement majeur. Non seulement leur idée apporte les avantages de la sécurité, de la transparence et de la décentralisation de la blockchain, mais elle renverse également le modèle traditionnel. La plate-forme de Chancer ne sera pas une « maison », mais elle permettra aux utilisateurs de devenir leurs propres « maisons » et de créer un modèle de pari entièrement décentralisé.

Outre le fait que le jeton CHANCER peut utilisé pour placer des paris, il permettra également aux utilisateurs de participer à la validation du réseau et à la gouvernance de Chancer. Les détenteurs peuvent également miser des jetons CHANCER pour le rendement.

Vous pouvez en savoir plus sur Chancer et ses caractéristiques uniques en lisant son livre blanc et sa page de prévente ici.

Quel est le prix de prévente de CHANCER ?

L’offre totale pour Chancer sera de 1,5 milliard de jetons CHANCER, dont 65 % devraient être disponibles lors de la prévente. Chancer prévoit de lever 15 millions $ au cours des 12 étapes de la prévente.

Dans un premier temps, les investisseurs auront la possibilité d’acheter à partir d’un pool de 100 millions de CHANCER au prix de 0,010 $ par jeton. La valeur augmentera ensuite dans les étapes suivantes, pour atteindre un prix de 0,021 $ au 12e tour.

Les investisseurs qui participent à la prévente ont la possibilité de récupérer des jetons CHANCER à des prix très réduits. En attendant, cela pourrait s’avérer être un bon investissement à long terme à mesure que la demande pour le nouveau modèle P2P qui apporte un système révolutionnaire sur le marché augmente.

Que faut-il savoir d’autre sur CHANCER avant que la prévente ne commence ?

La feuille de route de Chancer, que vous pouvez consulter ici, comprend la phase de prévente qui sera mise en ligne dans les prochaines 24 heures, un audit Certik et un concours share2earn – tous prévus pour le deuxième trimestre de 2023.

Au troisième trimestre, CHANCER sera mis en ligne sur les échanges, y compris la cotation sur la plate-forme DEX leader Uniswap et au moins deux plates-formes CEX. Le lancement BETA devrait également être mis en ligne plus tard ce trimestre. Au quatrième trimestre de 2023, la feuille de route de Chancer comprend un testnet pour la création de marché, des paris virtuels et des nœuds de validation complets.

Comme souligné, Chancer promet de révolutionner les loisirs et le divertissement, avec l’industrie des paris qui va suivre un nouveau modèle qui pourrait attirer encore plus de personnes dans le secteur. L’utilisation de la technologie blockchain, associée à l’essor de l’intelligence artificielle, donne à la plate-forme l’avantage dont elle a besoin pour perturber l’espace.

Cela devrait bien fonctionner pour le jeton CHANCER, dont la valeur pourrait s’apprécier à mesure que la demande augmente au milieu d’autres forces positives du marché.

Dans l’ensemble, c’est l’offre d’un produit que les gens veulent et utilisent et dans un marché qui devrait se développer à plusieurs reprises qui pourrait faire d’investir dans CHANCER un excellent ajout à n’importe quel portefeuille. Vous pouvez en savoir plus sur la prévente à venir sur cette page.